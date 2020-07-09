機器人技術持續突破 逐步打開醫療應用市場

聯合新聞網 / 智動化
圖2 : 服務型機器人將大量被應用於長照機構中，協助照護老人與久病患者。（Source：Tincture）
圖2 : 服務型機器人將大量被應用於長照機構中，協助照護老人與久病患者。（Source：Tincture）

作者 王明德

隨著全球人口老齡化日趨嚴重，原本專注於工業機器人發展的業者，近期也陸續投入開發醫療用的機器人。但工業機器人如何克服醫療的各種需求，將成為其發展重點。

觀察醫療產業的結構型態，醫院與診所是其中的核心醫療機構，此外就是醫學界負責藥物研發和生產的製藥公司，以及負責開發應用於治療和診斷的設備的醫療設備製造商、從事藥物開發和臨床試驗業務的「委託研究機構」（Contract Research Organization；CRO） 、「臨床試驗協調運籌中心」（Site Management Organization；SMO）、以及與相關產業銷售藥品的「委託銷售服務機構」（Contract Sales Organization；CSO），至於最外圍的則是與醫療密切相關的護理中心、長照中心。

在全球醫療產業的市場整體結構上，超過2/3的國家是呈現穩定成長的狀態，此一趨勢主要原因在於發達國家特有的老齡化與醫療技術的進步、健康意識的強化等，導致醫療領域產品和服務的使用數量增加，此外這類情況受到的經濟影響，又比零售、製造、建築等產業更小。

高齡化問題加速智慧醫療成長

醫療產業持續穩定成長的同時，世界人口結構也出現變化，出生率不斷下降導致人口老齡化，已成為大多已開發國家的重大問題之一。以日本的人口變化為例，嬰兒潮第一代（1947年至1949年出生）將在2025年進入高齡階段，預估屆時日本全國有1/3的人口年齡在65歲以上，1/5的人口年齡在75歲以上，台灣的出生率是全球最低，此一問題將更嚴重，空前的衰老時代即將到來。

在出生率不見起色的態勢下，台灣的老齡化將繼續發展。國際上將65歲以上人口占總人口比率達到7%、14%及20%，分別稱為高齡化社會、高齡社會及超高齡社會，根據國家發展委員會2018年的的資料，台灣已於1993年成為高齡化社會，2018年轉為高齡社會，推估將於2026年邁入超高齡社會，2065年每10人中，約有4位是65歲以上的老年人口，而此4位中則即有1位是85歲以上的超高齡老人，因此未來台灣不僅勞動人口會減少，而且醫療產業的負擔也會增加。

在此態勢下，目前已有多數醫療相關產業，針對未來需求進行規劃。例如，預防醫學／再生醫學／基因療法、構建綜合社區護理系統、利用機器人／ICT等等，這其中使用機器人進行醫療的可能性最受期待。

醫療機器人應用漸多

工業機器人的主要用途是自動化製造業中工廠的組裝、加工和包裝工作。如果要將工業機器人應用於醫療產業時，可以考慮以兩種應用方式來進行。首先是與現有的做法一樣，透過工業機器人製造藥品和醫療設備，提高生產效率；另一類則是將工業機器人的技術應用於手術和復健等醫護體系，像是達文西手術機器人、外骨骼機器人或服務機器人等。

談到機器人的各種變化使用，向來熱衷於此技術的日本廠商，其發展速度與各種創意位居全球領先群。例如著名機器人製造商川崎重工和Denso Wave，就已經有許多商業化和利用工業機器人的例子，這些工業機器人可以進行藥物的開發、生產和藥物調整。利用這些機器人可以進行藥物的灌裝（注射的容器）到貼標的某些工作自動化，這樣的應用可以改善工作環境並減少人為錯誤和污染風險。

而製藥領域中使用工業機器人，則可減少作業員暴露在氣體或危險化學物質的風險下，並且比一般工業機器人具有更多的工作特性，可說是特殊類型的組合。此外，機器人也可增加移動軸的數量，例如用來清理潔淨室內部和特殊處理等，或進行拋光鋁表面以抑制細菌的產生，達到防疫效果。

至於在生物學方面的應用方面，像是應用於細胞培養或再生醫學的幹細胞時，必須提供高品質、安全和低成本的機制，所以細胞培養的自動化非常重要。對此澀谷工業機器人細胞培養系統「CellPROi」，在再生醫學領域中利用工業機器人發揮了高效能，「CellPROi」的隔離器（細胞培養裝置）內置了設備的無菌操作環境，和自動進行細胞培養的機制，此系統可在高品質下實現連續培養並達到高精細度的細胞操控。

在醫療環境中使用機器人的想法已非常普及，像是用於護理的機器人，或復健時進行步行輔助的機器人，這個想法在外科手術中也已多有應用。由Intuitive Surgical Inc開發的腹腔鏡手術機器人達文西，目前應用於全球醫療機構的外科手術中，達文西手術機器人透過高品質的3D高解析度系統影像、大旋轉運動範圍與精確運動的手臂，再現人的手部運動，並從遠端進行機械手臂操作，讓外科醫生可以像用自己的雙手一樣進行手術，不僅可以確保手術過程中的安全和衛生，而且可以透過減小創口，來加速術後恢復。

圖1 : 達文西手術機器人的使用頻率越來越高。（Source：UL.com）
圖1 : 達文西手術機器人的使用頻率越來越高。（Source：UL.com）

以目前來說，達文西手術機器人主要用於支援「腹腔鏡手術」來清除癌症、息肉等。在美國醫療機構的的腹腔鏡手術中，達文西手術機器人的使用率已逐漸攀升，同時也被延伸應用到婦產科、泌尿外科前列腺癌等手術中。

服務型機器人將成長照最佳幫手

除了涉及醫療行為的手術機器人之外，

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2020 年第 60 期7 月號】

2020.7月(第60期)廠房預診技術
2020.7月(第60期)廠房預診技術

相關新聞

機器人技術持續突破 逐步打開醫療應用市場

你也需要超前部署！ 停機，是所有製造產線的致命傷， 無論是故障還是歲修，只要機器停止運轉， 對製造業者來說都是損失。 「預診維修」就是要能在故障之前提早洞悉， 更進一步，則是要結合人工智慧的技術， 讓這些機台設備不僅可以偵測機具的狀態， 未來甚至還能自行進行替換與維修。 目前預診技術的應用已逐漸普及， 對於廠房的工具機台與機器手臂， 漸漸成為必備的功能之一。

善用口罩國家隊經驗 為後疫情時代儲備製造能量

你也需要超前部署！ 停機，是所有製造產線的致命傷， 無論是故障還是歲修，只要機器停止運轉， 對製造業者來說都是損失。 「預診維修」就是要能在故障之前提早洞悉， 更進一步，則是要結合人工智慧的技術， 讓這些機台設備不僅可以偵測機具的狀態， 未來甚至還能自行進行替換與維修。 目前預診技術的應用已逐漸普及， 對於廠房的工具機台與機器手臂， 漸漸成為必備的功能之一。

從設備預診跨出第一步 打造IIoT擘劃智慧製造藍圖

你也需要超前部署！ 停機，是所有製造產線的致命傷， 無論是故障還是歲修，只要機器停止運轉， 對製造業者來說都是損失。 「預診維修」就是要能在故障之前提早洞悉， 更進一步，則是要結合人工智慧的技術， 讓這些機台設備不僅可以偵測機具的狀態， 未來甚至還能自行進行替換與維修。 目前預診技術的應用已逐漸普及， 對於廠房的工具機台與機器手臂， 漸漸成為必備的功能之一。

確保加工精度 機器手臂預診維修的導入關鍵-結合感測器與控制器

你也需要超前部署！ 停機，是所有製造產線的致命傷， 無論是故障還是歲修，只要機器停止運轉， 對製造業者來說都是損失。 「預診維修」就是要能在故障之前提早洞悉， 更進一步，則是要結合人工智慧的技術， 讓這些機台設備不僅可以偵測機具的狀態， 未來甚至還能自行進行替換與維修。 目前預診技術的應用已逐漸普及， 對於廠房的工具機台與機器手臂， 漸漸成為必備的功能之一。

5G自動化需求將起

你也需要超前部署！ 停機，是所有製造產線的致命傷， 無論是故障還是歲修，只要機器停止運轉， 對製造業者來說都是損失。 「預診維修」就是要能在故障之前提早洞悉， 更進一步，則是要結合人工智慧的技術， 讓這些機台設備不僅可以偵測機具的狀態， 未來甚至還能自行進行替換與維修。 目前預診技術的應用已逐漸普及， 對於廠房的工具機台與機器手臂， 漸漸成為必備的功能之一。

提升能源管理效益 BEMS與HEMS架構全面進化

要落實智慧製造的願景， 數位應用與網路控制是不可或缺的兩個環節。 然而這些新技術的背後，意味著更多的設備將被部署到廠房之中， 更代表著能源的需求與消耗，將會比過去更高。 因此，如何優化機房的能源管理效率， 並進一步增加再生能源的配置， 將是未來所有業者須必備的核心能力

派令管理系統走向數位化 港口貨櫃作業快又順

要落實智慧製造的願景， 數位應用與網路控制是不可或缺的兩個環節。 然而這些新技術的背後，意味著更多的設備將被部署到廠房之中， 更代表著能源的需求與消耗，將會比過去更高。 因此，如何優化機房的能源管理效率， 並進一步增加再生能源的配置， 將是未來所有業者須必備的核心能力

磨削加工機結合刀具解決方案 強化機台與加工品質

要落實智慧製造的願景， 數位應用與網路控制是不可或缺的兩個環節。 然而這些新技術的背後，意味著更多的設備將被部署到廠房之中， 更代表著能源的需求與消耗，將會比過去更高。 因此，如何優化機房的能源管理效率， 並進一步增加再生能源的配置， 將是未來所有業者須必備的核心能力

終端加工業攻堅利器　提升稼動率管理能力

要落實智慧製造的願景， 數位應用與網路控制是不可或缺的兩個環節。 然而這些新技術的背後，意味著更多的設備將被部署到廠房之中， 更代表著能源的需求與消耗，將會比過去更高。 因此，如何優化機房的能源管理效率， 並進一步增加再生能源的配置， 將是未來所有業者須必備的核心能力

雲端服務需求激增 數據機房面臨綠色能源挑戰

要落實智慧製造的願景， 數位應用與網路控制是不可或缺的兩個環節。 然而這些新技術的背後，意味著更多的設備將被部署到廠房之中， 更代表著能源的需求與消耗，將會比過去更高。 因此，如何優化機房的能源管理效率， 並進一步增加再生能源的配置， 將是未來所有業者須必備的核心能力

CNC數控技術的智慧化之路

在過去工業2.0和3.0時代， 台灣的CNC數控系統業者一直追逐著國際大廠的腳步， 即使進入了PC-Based平台時代， 也因服務體系與可靠度，未能站上國際的舞台。 但受惠於工業4.0智慧製造的潮流， 台灣數控系統廠可望利用在IPC、HMI、伺服驅動系統等優勢， 加入為更多自主開發的AIoT平台和Apps軟體， 甚至是使用者專用的數位化夾治具與感測器加值， 為自己開創一條嶄新的大道， 並逐步登上世界最高的舞台。

藉數控加值搶攻國際盃

在過去工業2.0和3.0時代， 台灣的CNC數控系統業者一直追逐著國際大廠的腳步， 即使進入了PC-Based平台時代， 也因服務體系與可靠度，未能站上國際的舞台。 但受惠於工業4.0智慧製造的潮流， 台灣數控系統廠可望利用在IPC、HMI、伺服驅動系統等優勢， 加入為更多自主開發的AIoT平台和Apps軟體， 甚至是使用者專用的數位化夾治具與感測器加值， 為自己開創一條嶄新的大道， 並逐步登上世界最高的舞台。

熱門新聞

全民防疫不能鬆懈 新冠肺炎致死率比流感高100倍

5G自動化需求將起

從設備預診跨出第一步 打造IIoT擘劃智慧製造藍圖

機器人技術持續突破 逐步打開醫療應用市場

確保加工精度 機器手臂預診維修的導入關鍵-結合感測器與控制器

善用口罩國家隊經驗 為後疫情時代儲備製造能量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。