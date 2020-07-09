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5G自動化需求將起

聯合新聞網 / 智動化
2020.7月(第60期)廠房預診技術
2020.7月(第60期)廠房預診技術

【作者 陳念舜】

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，各國政府紛紛推出紓困、振興經濟政策，台灣工具機產業訂單也從五月起逐步復甦；其中扮演關鍵零組件角色的傳動元件業者，早在三、四月份便開始陸續切入生產口罩、生技醫療的自動化設備、5G半導體及工具機產業，可望在下半年導引經濟復甦。

自從今（2020）年Q1以來，新冠肺炎疫情衝擊逐步趨緩，接下來各國要競逐的便是推出紓困、振興經濟政策是否合宜，才能搶先帶動產業景氣復甦？若對比過去2010~2018年金融海嘯過後，也是扮演工業母機領先指標的線性滑軌、滾珠螺桿等傳動元件景氣回溫，先行擴大投產導引，才能讓台灣工具機業者順利吃下首波急單，甚至反攻日系傳動元件大廠版圖。

根據經濟部統計，近10年（2008~2018）來台灣機械設備業營業收入增加3,155億元，平均每年成長3.3%，明顯優於整體製造業平均增幅1.7%，可歸功於電子半導體設備業及機械傳動設備業的強力成長，前者10年來營業收入增加1,111億元，平均每年營收成長率10.9%；後者營業收入464億元，平均年成長率也高達7.4%。但貢獻整體營收超過50%，扮演機械設備業營運的成長主力，可見得全球產業對智慧化、自動化設備升級的需求。

就產業聚落觀察，台中市為機械設備業最密集地區，又以從事金屬切削工具機業較多，其營業收入949億元最高；其他通用機械業，營業收入699億元居次；傳動機械設備則於近年來快速成長，台中市速度最快，近10年營收增加249億元，占該細分產業增幅一半以上。

但依據海關統計，2019年受美中貿易紛爭影響，機械出口年減8.2%，今年又因為新冠肺炎疫情全球蔓延，機械Q1出口續減11.5%，期待俟外在干擾去除後，機械設備業可望重返成長軌跡。

圖1 : 就產業聚落觀察，台中市為機械設備業最密集地區，傳動機械設備則於近年來快速成長，台中市速度最快，近10年營收增加249億元。（source：經濟部）
圖1 : 就產業聚落觀察，台中市為機械設備業最密集地區，傳動機械設備則於近年來快速成長，台中市速度最快，近10年營收增加249億元。（source：經濟部）

上銀智慧型滾珠螺桿等新產品已有客戶裝機測試，攜手大銀微系統開發滾珠螺桿整合力矩馬達電控設計，已提供射出成型機業者使用。新推出的機電整合軟體設計，切入位於廣州的日系車廠焊接生產線，後續將延伸至沖壓線，預計近期在日本展開驗證。

目前已有傳動元件大廠五、六月訂單滿載，呈現產能吃緊狀況，甚至將藉小幅調漲熱門規格產品售價，或彈性擴充產線(廠)、汰舊換新設備、增聘人力去化，並因應當地客戶短交期需求服務，最快下半年營收將逐月走升。

台廠強調高度垂直整合　布局高精度工具機產業

畢竟目前中國大陸仍是全球製造供應鏈高度集中的大國，要想因此造成台商大舉赴美或回流投資的機率不高，即使這波疫情也是因為大陸上行下效的強力政令壓制下，才能快速降溫，進而催生經濟復甦。

針對目前傳動元件廠商熱門的智慧化預診功能，仍有台灣廠商認為，藉著加裝感測器維持精度的想法固然沒錯，但主要還是要看螺桿本身壽命、品質，讓客戶有信心自然排程維修，便不怕意外停機。由於工具機廠商採用精密研磨等級螺桿居多，線軌/螺桿僅占整機成本不到2%；且在結構上通常埋設於機台最底層，一旦發現有問題就須從頭拆解，又有許多CNC數控系統廠商已內建自動補償功能，所以安裝智慧型螺桿預診的商機不大，甚至可說事倍功半。

反之，只要掌握垂直整合能力高，可不受上游設備成本及交期影響，便不怕同屬中高階工具機市場的日本、台灣傳動元件大廠，或是後進者投入較低精度的自動化領域競爭。

圖3 : 有些台灣廠商認為，加裝感測器維持精度的想法固然沒錯，但主要還是要看螺桿本身壽命、品質，讓客戶有信心自然排程維修。（source：i.ytimg.com）
圖3 : 有些台灣廠商認為，加裝感測器維持精度的想法固然沒錯，但主要還是要看螺桿本身壽命、品質，讓客戶有信心自然排程維修。（source：i.ytimg.com）

小標文字全球傳動藉策略聯盟　致力高速、微型化發展

因應現今全球製造業持續創新研發，擴大研發多樣少量的客製化產品，增進智慧化應用領域，傳動元件更是最早復甦的品項。全球傳動雖然受到2018年下半年美中貿易戰影響，導致去年Q4至今年一、二月訂單減緩，加上疫情干擾，Q1營運甚至一度虧損。

但受惠於老齡少子化社會對於醫療及5G相關應用需求確實有所提升，又涉及各國疫情及自身戰略產業發展時程的落差，目前還是以亞太地區比較積極且明確；加上業者為了降低人員受感染或隔離的影響，反而促成民生百業等相關自動化產業應用此消彼長。

該公司也在農曆年後間接搭上大陸5G新基建商機，陸續接獲相關產業急單，工具機產業比原本占營收比重僅8~10%更低。目前亞太地區仍占該公司主力市場80%以上，看來供應鏈重組效應尚不明顯，預估後續單季營運將持續走強。全球傳動指出，畢竟製造業並非商業轉移倉庫即可，要從大陸分流至少需要3~5年以上時間引進設備，提升人力素質，屆時可能又逢另一波變局。

如今全球傳動營收狀況自三月起轉強，尤其受惠於大陸5G基地台的相關生產設備、醫療口罩機等需求大增，五月起產能已經滿載，接單出貨約可持續到六月底，在現有生產線人力不足之下持續回補；加上經銷商去年考量到美中貿易戰，進貨都很保守，導致庫存水位極低，但近期接到短急單反彈，挹注營收帶來的滿手訂單，都將集中在下半年出貨，目前訂單需求暢旺，廠內都在想盡辦法拉高產能，以滿足客戶需求，Q2有機會結束連4季虧損，下半年營運優於上半年，但售價仍然持穩。

圖4 : 今年全球傳動主要鎖定高速化、微型化的螺桿/螺帽與線軌類型產品發展，應用於醫療、5G產業，並打造自家品牌形象。（source：全球傳動）
圖4 : 今年全球傳動主要鎖定高速化、微型化的螺桿/螺帽與線軌類型產品發展，應用於醫療、5G產業，並打造自家品牌形象。（source：全球傳動）

另為了去化訂單、擴充產能，全球傳動去年還由機器公會（TAMI）、國瑞汽車輔導，投入TPS精實管理制度，已完成一條示範產線來持續提升內部最佳化能力，克服台灣缺地問題，未來還希望推動工業局每年持續補助經費，擴大協助上下游供應商精進。

全球傳動認為，未來無論工業4.0和智慧製造其實都需要倚賴精實管理為基礎，才能改變員工系統性思維，朝正向觀發展，避免反彈，直到最終實現腦內革命。人力、設備才能跟上市場、系統、供應鏈需求變革，也是身為專業零組件供應商天職，追求高速化和微小化，以滿足生醫、自動化產業縮小空間要求。強調是Machine Inside模式，來貼近市場需求、產業趨勢。

線軌仍是現今全球傳動主力業務，卻受限於場地有限，只能走向精微化，搭配螺桿、花鍵、單軸機器人等模組化及SI系統整合商合作，2019年也開始引進國外微細加工設備，用來製造高精密微型線軌/螺桿。該公司目前主要採取策略結盟模式，搭配如士林電機馬達、東佑達的電動夾爪，以取得第一手資訊，發揮台灣供應鏈整合優勢。

同期與工研院合作發展的智慧螺桿雖然已有客戶裝機測試，但即時感測資訊傳遞系統尚未發展成熟，仍需專業人員現地處理各類突發狀況，並加速整機系統整合，實現最佳化，相當於從0到1的階段。全球傳動表示，有別於過去IIoT僅連結伺服馬達等數控系統，螺桿必須快損毀了才發現。現在則可利用監偵系統預診示警、反饋，提供更準確數據維護保養螺桿；進而融入整機、系統架構持續精進，打造智慧機械，逐步再從1走到100的目標。

今年該公司主要鎖定高速化、微型化的螺桿/螺帽與線軌等新品發展，推廣去年榮獲台灣精品獎的兩項產品：電動夾爪專用微型高導程滾珠螺桿、中空一體式馬達螺桿組。

前者係為了滿足現今自動化市場要求高速化、高精度、高剛性、高效率與體積小等特性而開發，由全球傳動研發出的傳動元件同時提升了電動夾爪的精準度、夾持力範圍，並增加總行程距離。

後者則具備高扭矩密度、高效能，可多載點運作、降低螺桿撓曲狀況、直接負載控制，進而節省空間、維護成本低等特性，得以克服許多機台應用設計的難題，能提供使用者在設計機台時更多的選擇性。

圖5 : 目前全球傳動主要採取策略結盟模式，再配合TPS制度以發揮台灣供應鏈整合優勢。（source：全球傳動）
圖5 : 目前全球傳動主要採取策略結盟模式，再配合TPS制度以發揮台灣供應鏈整合優勢。（source：全球傳動）

為了落實海外擴點、企業集團化、

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2020 年第 60 期7 月號】

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