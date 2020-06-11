派令管理系統走向數位化 港口貨櫃作業快又順

【作者： 王明德】

相較於其他倉儲物流，港口系統屬於利基市場，由於環境、貨品都更為特殊，因此對管理系統也有一定的要求，近年來導入的數位化系統則可讓溝通更精確、訊息掌握更即時。

地球的地表面積超過四分之三是海洋，自古以來海運就是全球貨物運輸的主流，目前全球90％以上的貨物，都透過海運轉送到世界各地，根據

全球航運諮詢公司Drewry Shipping Cinsultants在《2019年全球貨櫃碼頭運營商年報和預測》報告，2018年全球港口的TEU（20呎標準貨櫃）總吞吐量約為7.84億，2023年將成長4.4%，達到9.73億TEU

如此龐大的貨櫃數量，要在港口中快速而準確的運送、堆疊看來並非易事，但其實港口貨櫃與一般倉儲技術的原理相通，都屬於儲位管理，這類系統的KPI是速度與準確性，對設備的要求則是效能與高穩定性。

舊有流程影響工作效率

相較於其他的倉儲物流，港口系統屬於利基市場，由於環境、貨品都更為特殊，因此對技術與實務經驗也有一定要求，在自然環境方面，港口會直接受到有高鹽分的海風吹襲，貨品特殊性則是既重且大的鐵質貨櫃要從貨輪高處以起重機取放，必然會帶來高震動，而且體積如此巨大、數量如此繁多的貨櫃，還要順利而且準確的從貨櫃場中存取，這些特色都對港口貨櫃儲位系統帶來嚴苛挑戰。

圖1 : 港口貨櫃與一般倉儲技術的原理相通，都屬於儲位管理，要求速度與準確性。（source：Siemens）

要解決上述痛點，必須選用合適的專業IT架構，為避免海風與高震動損壞設備，港口的IT設備必須選用抗鹽蝕、抗震動的設備，除此之外，由於貨櫃的體積與數量都十分龐大，因此貨櫃場也必須有相對應的面積。以高雄港為例，目前高雄港共有5個貨櫃場，總面積將近300萬平方公尺，要在如此廣闊的面積中運作，除了動線設計外，起重機的派令系統也是關鍵。

為讓海運作業順利，各海運企業早就有港口派令系統的建置，其運作方式是透過通訊技術與起重機駕駛對話，發送貨櫃的取放指令。不過早期資通訊技術尚未成熟，港口的派令系統是採用無線對講機與後端管理人員聯繫，不過這種作業方式，其運作效率並不高。

首先是人力作業難免會產生錯誤，不僅前端的駕駛或後端管理人員，都容易因說錯或聽錯指令導致作業疏失。其次是此模式採用紙本管理，其作業流程非常繁複，因此前後端人員需要不斷填寫表格、紀錄並比對資訊。最後則是這些資料都非即時，上層管理人員拿到的都是事件已發生後的數據，難以精準掌握現場狀況。因此為了提升作業效率，在無線通訊技術成熟後，對講機系統就逐漸被淘汰，Wi-Fi、4G等技術成為主流，而新的通訊技術也改變了整體派令系統。

用新技術解決舊痛點

港口所用的無線傳輸技術共3種，包括Wi-Fi、4G、窄頻，其中又以Wi-Fi為大宗。Wi-Fi技術雖成熟，不過由於貨櫃場內的堆疊物都是貨櫃，其材質都是金屬，電波遇到金屬會反射逸失，因此貨櫃場的Wi-Fi傳輸若設置不當，就會出現起重機一轉進貨櫃儲位通道，就沒有訊號的情況，要解決這個問題，除了必須重複移動測試AP外，車機設備本身的穩定度也非常重要，系統廠商必須選擇可長時間穩定運作的設備。原因在於貨櫃場的工作非常繁忙，幾乎所有起重車的工作的滿載，而無線傳輸又是派令流程的命脈，一旦斷線，該輛起重車就不能動，勢必拖慢整體效率。

要讓港口派令系統的車機達到高穩定，要讓通訊高穩定，除了AP位置與通訊模組效能外，車機本身的強固性也是必要設計。一般而言，強固性產品都會強調IP防護等級，以港口環境的特性來說，起重機的車機系統最低應該要有IP65等級，也就是除了完全防塵之外，還要能抵擋低壓水柱的衝力。另外，貨櫃作業難免容易碰撞，而且海風內含鹽份，因此車機高抗震與耐鹽蝕也是港口起重車車機的必要規格。

穩定的無線通訊技術除了可提升現場作業效率，更讓整體派令系統產生質變。新一代的車機都會配備語音模組與觸控螢幕兩種零組件，

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2020 年第 59 期6 月號】