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產業發展與環保孰重？循環經濟真正落實永續願景

聯合新聞網 / 智動化
圖1 : 運作完善的循環經濟，其價值不僅會體現在終端產品價格，在過程中，其他的商機也會開始浮現，因此這將是可行之路。（source：Buffer Open）
圖1 : 運作完善的循環經濟，其價值不僅會體現在終端產品價格，在過程中，其他的商機也會開始浮現，因此這將是可行之路。（source：Buffer Open）

[作者 王明德]

近期受到疫情影響，各大工業國紛紛暫停工廠與觀光等各種活動，不過在影響經濟的同時，根據外電報導，地球環境反而暫時好轉，不但中國、印度、歐洲的空汙降低，義大利威尼斯與邁阿密海水也變得清澈，這不禁讓人反思，全球各國長年力呼的「經濟與環保並重」概念是否真的可行？是否唯有降低甚至是停止經濟活動才能解救地球環境？

事實上，從現在已有的案例可以看出並非如此，雖然目前為數不多，不過循環經濟確實可以讓這兩者並存，從全球此一經濟模式最知名的案例–丹麥卡倫堡產業共生園區（Kalundborg Symbiosis）就可看出。

循環經濟最知名案例–丹麥卡倫堡

做為丹麥的第三大港口，卡倫堡一直是當地的工業重鎮，早期園區內煉油廠的工業用水是直接抽取地下水，隨著用水量增加，地下水逐漸不敷使用，1961年該廠取得市政府與居民同意，架設水管抽取當地境內湖水。1972年園區的另一家石膏工廠與煉油廠簽約，將煉油廠製程中所產生的熱氣，作為石膏廠烘乾石膏牆板之用。

隔年園區來了新鄰居–發電廠，有了前面的經驗，發電廠也迅速與煉油廠、水泥廠簽約，使用煉油廠冷卻後的工業廢水為機台降溫，並將燃煤發電機所產生的飛灰送到水泥廠，成為水泥的原料之一。如此一來，水泥廠不但省下一筆天然石灰的採購成本，電廠也可以因此排出乾淨的水蒸氣。

圖2 : 卡倫堡的循環經濟是典型的產業共生，現在園區裡已有全球最大的胰島素、酵素工廠，並有北歐最大的廢水處理廠和丹麥最大的發電廠及煉油廠。（source：Nordregio）
圖2 : 卡倫堡的循環經濟是典型的產業共生，現在園區裡已有全球最大的胰島素、酵素工廠，並有北歐最大的廢水處理廠和丹麥最大的發電廠及煉油廠。（source：Nordregio）

之後此一循環經濟在卡倫堡園區內不斷複製擴大，1989年更名為產業共生園區，園區面積與產業類別也不斷增加，除了上述的重工業之外，後來農、漁、生技、礦產等企業也逐步加入，不同產業之間的連結也越來越緊密，例如藥廠製藥過程中所產生的副產品，就被作為農漁業養殖動植物的天然養分，而稻田收割後的麥稈，則轉賣給能源公司作為生物燃料之用。

從1972年煉油與石膏兩廠簽下第一張合約至今，卡倫堡現在每年可節省總計300萬立方公尺的水與24萬公噸的二氧化碳排放，二氧化硫去硫化所產生的15萬噸石膏，大幅降低了丹麥的進口石膏量，再加上其他各種循環再利用的做法，整個園區所創造出的環保效益十分驚人

循環經濟與線型經濟的思維差異

卡倫堡的循環經濟是典型的產業共生，在特定的區域中聚集不同產業，透過完善的基礎建設，讓彼此之間的物質、能源形成封閉循環，除了提升產業的競爭力之外，也降低對環境的衝擊，這就類似大自然裡的生態鏈一樣。在一座森林力，動物排遺會成為土壤養分、吐出的二氧化碳也為植物吸收，而吸收土壤養分長成的植物果實，則成為動物昆蟲的食物，每一種生物的副產品都成為另一種生物的養分，透過循環，能源、物質都可有最接近極致的利用。

相對於循環經濟，目前的經濟模式則是線型經濟。線型經濟意即從最源頭的原料取得，一路到進產線生產、包裝出貨、上架銷售、消費購買、使用後副產品棄置，其流程方向是直線進行。

在線性經濟模式中，最初的原物料在流程中，體積不斷被削減、型態和性質不斷被改變，每一次的改變都會使用到其他資源成本，也會造成一定程度的汙染，這趟旅途的終點，就是產品失去價值（對擁有者來說），最後以焚燒火掩埋的方式處理掉。

台灣奇蹟背後的困境字

台灣就是最典型的線型經濟，台灣的土地不大，天然物資的藏量難與其他大國相比。不過，在特殊的政經情勢下，台灣很早就開始啟動製造業，並且創造出讓全球刮目相看的經濟奇蹟，但此一奇蹟卻是源於對大自然環境的大量剝奪。過去幾年，台灣的土地資源有限，絕大多數原物料必須靠進口支撐，再透過各種方式經簡製程、降低成本以維持市場競爭力，但此一作法等於將內部成本外部化，在解決企業自身問題時，將更大的問題丟給國家與自然環境，最後導致社會必須花費更龐大的成本解決過去這些問題。

也因此過去幾年本土環保意識高漲，台灣部分鄉鎮出現要求當地重工業廠和工業區遷移的聲浪，不過仔細觀察，這種作法也是線型經濟的思維，如果工廠所製造出來的副產品只能成為廢棄物，遷移只是眼不見為淨的鴕鳥作法，尤其是在地域不大的台灣，隔壁縣市的汙染依然是台灣的汙染，誰也逃不掉，因此因此台灣如果要談環境永續，就必須嚴肅面對此課題，協助製造業從一開始就做出正確選擇，讓資源可以被重複使用，工廠與住宅可以共存。

2020.5月(第58期)CNC數控+系統 各自努力登頂
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