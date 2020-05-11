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【小英連任新考題2】林佳龍、高碩泰虎視眈眈 李大維能續掌國安會？

藉數控加值搶攻國際盃

聯合新聞網 / 智動化
圖2 : 台灣三菱電機不僅促使工具機大廠協鴻工業，成為該公司CNC銷售排名第一的客戶，也協助研發出Hartrol plus自有HMI操作介面、加值型附加軟體。(source:三菱電機)
圖2 : 台灣三菱電機不僅促使工具機大廠協鴻工業，成為該公司CNC銷售排名第一的客戶，也協助研發出Hartrol plus自有HMI操作介面、加值型附加軟體。(source:三菱電機)

[作者 陳念舜]

過去國產CNC數控系統雖然較少受到出口導向的工具機產業青睞，但隨之邁向智能化、數位化轉型升級的品牌之路，也開始與國內外大廠深度整合結盟，陸續在台灣精品獎或TIMTOS、JIMTOF等國內外大展上屢傳捷報。

尤其自從中美貿易戰與新冠病毒肺炎(COVID-19)疫情接踵而來，導致全球生產鏈充滿了動盪和不確定性，預估未來因生產板塊位移，將促使工具機的終端製造業客戶必須加速提升智慧製造的意識，才能具備可在短期內彈性減/增產；並調配於防疫期間缺/復工生產人力、遠距工作資安的需求。將有利於未來度過疫情後，各國紛紛重組供應鏈之際，加速情報共享、通過認證，甚至提前預備下半年急單產能。

在台灣少數能始終秉持開放態度，與台灣工具機暨零組件產業、終端客戶加工廠緊密合作的日系CNC控制器大廠台灣三菱電機表示，由於台灣工具機銷售版圖遍及世界各地製造業，並考量近年來受到貿易戰及疫情延續，基於風險管理與在地生產意識興起的考量下，生產供應鏈會有較明顯的移動或分散等變化，三菱電機於全球93個主要巿場皆有CNC售服據點，可即時提供在地技術支援和售後服務，協助台灣工具機廠商開拓全球巿場。例如當這波疫情導致物流、交通中斷時，三菱電機便透過全球服務網與當地通路商、客戶合作，在工具機出貨後進行遠端機台支援協助。

甚至於兩岸通過實施ECFA早收清單通過實施後，雖然目前三菱電機的CNC產品主要於日本生產，仍因應其中「特殊原產地規則PSR」的巿場需求，分別在台灣和中國大陸設有CNC產品生產基地，可提供及協助工具機廠銷售該協議中的數控和其它車床等產品，取得進口零關稅優惠，目前規劃的最大產能，足以滿足未來幾年台灣工具機業需求。

同時持續引進該公司FA解決方案，包含工業機器人、IoT應用等產品，以滿足台灣工具機廠商開發智能化產品所需的高速傳輸、處理與智慧操作等應用，協助開發與生產更優質、高性能的CNC工具機，達到大量生產，降低總體成本、提升品質等客戶需求。且致力於協助客戶利用PC環境，投入客製化開發操作/控制應用等NC功能APP，以利少量多樣化生產，提昇產品的差異性與附加價值，不必屈就削價競爭。

如今三菱電機已能整合工業機器人的程式編輯與NC控制器，運用G-code程式碼直接操控，節省兩者不同操控介面的人力、時間；並結合周邊智能觸覺夾爪應用(軟硬度感應)、AGV可移動型機器人(可裝料盤)、人機協作智慧場域、3D視覺(自動定位)等，以提升智慧製造生產線效能與安全性，解決人力缺少的困境。

並積極推廣「PC軟體NC操作」創新架構，成為工具機開發智能APP的最佳平台，可將負責高速高精度切削運算的CNC控制器，與執行智能化應用軟體的IPC整合在同一台工具機，讓操作者只須利用CNC的觸控螢幕與鍵盤，就能操作IPC內各項智能化應用軟體，更有助於實現機械的「差異化」與「智能化」。

該公司推出的M8系列CNC控制器，便除了本身具有客製化開發功能的使用空間外，還能輕易結合Windows作業系統的IPC，在開放式平台上運用C#程式語言與三菱電機CNC的API資料庫，發揮更寬廣的軟體設計，塑造獨特性的工具機產品。而最新在台銷售的M800/M80系列控制器還搭配該公司CNC專用CPU，提供如智慧型手機的觸控操作方式，以對應各種網路應用，符合智慧機械於物聯網(IoT)時代的應用需求。

圖1 : 呼應現今政府主導智慧機械在內的「五加二」產業創新計畫，三菱電機也率先導入該公司e-F@ctory智慧製造總合解決方案，分別滿足不同產業的製造需求。(source:三菱電機)
圖1 : 呼應現今政府主導智慧機械在內的「五加二」產業創新計畫，三菱電機也率先導入該公司e-F@ctory智慧製造總合解決方案，分別滿足不同產業的製造需求。(source:三菱電機)

三菱e-F@ctory Alliance　結盟在地企業塑造生態系

此外，呼應現今政府主導智慧機械在內的「五加二」產業創新計畫，三菱電機也看好台灣市場成長的契機，而率先導入該公司e-F@ctory智慧製造總合解決方案，不僅能夠群聚各垂直領域的技術專家，分別滿足不同產業的製造需求，還可縮短業者導入智慧製造的時間，並降低成本。

迄今在全球結盟的企業數量已超過710家，累積超過上萬件智慧製造案例，除了三菱電機自家工廠外，包括英特爾、本田(HONDA)工廠等皆有導入實績。2018年更號召在台灣有共同理念的業界夥伴，攜手超過105家企業夥伴結盟成立e-F@ctory Alliance，複製日本成功經驗到台灣，為業界與終端市場客戶共創軟硬體整合解決方案。

又進駐工研院在台中精密機械科技創新園區的智慧製造營運場域，設置e-F@ctory智慧製造解決方案示範產線，讓台灣廠商可從中體驗智慧製造的實際運作狀態，激發更多產品應用開發的創新想法；並持續推廣企業數位轉型，形塑智慧製造生態系，強化過去在台灣的產業聚落優勢打國際盃。

台灣三菱電機進一步表示，目前該聯盟成員除了涵蓋產官學界指標性的研發機構和大學之外，還有台灣多家擁有先進科技的中小企業、知名跨國公司；以及具備高市占率、系統架構能力的軟體開發商、工業機器人和自動化設備商等系統整合商的同質性業者，可因應市場需求變化，提供稼動監控分析、預防診斷維護、節能、工程模擬、自動化整合等解決方案，預計2021年將擴展到150家。

包含在士林電機、協鴻工業等工具機及零組件大廠，便透過導入e-F@ctory解決方案，達到工廠有效節能、稼動率分析、人力配置等功能，有效對應工廠機動調派之e化管理。未來單機還能融入三菱電機邊際運算平台、人工智慧(AI)等智慧化元素，陸續發表功能完備及性能卓越的客製化NC系統，預估受到近期全球疫情衝擊，業界將會更加速導入智慧製造的趨勢，強化自身競爭力。

因為與工具機大廠協鴻工業30餘年來始終維持密切合作的夥伴，締造雙贏成果，不僅促使協鴻成為三菱電機CNC銷售排名第一的廠家，也拜近年來開始落實e-F@ctory為概念的「i-Factory」之賜，提高生產效率20%、降低人力成本33%。雙方更致力在客製化NC領域合作，協助研發出Hartrol plus自有HMI操作介面、加值型附加軟體，在競爭激烈的國內外工具機巿場上，展現產品獨特價值的競爭力優勢，至今己銷售超過1,000台以上搭載Hartrol plus機台。

2016年三菱電機還宣告與上銀集團，在CNC控制器領域技術及行銷領域結盟，並在JIMTOF 2018展示雙方合作成果，提供三菱電機高階CNC控制器及驅動/伺服系統，搭配大銀微系統的直驅馬達(Torque Motor,轉矩馬達)、上銀科技的C軸與A/C軸產品模組化後出貨。

估計隨著各國持續推廣智慧製造，將大幅提升工具機業朝五軸、複合加工及數位化轉型的意願，亞洲的台灣、日本亦不得不跟進歐系大廠，量產使用高精度的直驅馬達，做為高度複合化、智慧化加工的配備之一，雙方合作將可減縮客戶從零重新開發的成本與週期時間。

圖3 : 三菱電機還與上銀集團，在CNC控制器領域技術及行銷領域結盟，並在JIMTOF 2018展示雙方合作成果。(source:三菱電機)
圖3 : 三菱電機還與上銀集團，在CNC控制器領域技術及行銷領域結盟，並在JIMTOF 2018展示雙方合作成果。(source:三菱電機)

舜鵬支援慶鴻研發　從單機複合、智能化漸進

在台灣也有如近年來致力於「非傳統加工」解決方案的工具機大廠慶鴻機電，針對近10年來在國內外市場大幅成長的中小型企業job shop型態客戶，只要求能快速生產即可，旗下舜鵬科技除了全力支援母公司所需CNC數控系統，也開始對外接洽其它工具機廠商零星訂單。

惟若在模具業推動整線/廠自動化遭遇的最大問題，可能是因為少量多樣成型加工業者比起傳統切削加工者的利潤更高，更注重的是產品的品質與穩定性，而非整線、多站加工的機台稼動率，往往無從規劃標準流程，「開不出規格，更難以驗收」，所以舜鵬科技在工業4.0時代裡仍定位為輔助單機複合化、智能化角色為主。

並支援慶鴻機電在2019年TIMTOS率先發表全球首部商品化的高速銑削放電複合加工機，使用舜鵬科技自主開發的五軸同步CNC控制器硬軟體和高推力線性馬達，並搭載永磁同步主軸(PMSM)、高解析度光學尺進行全閉迴路伺服控制，因為雙主軸採取氣壓平衡裝置，得以實現高反應性和精度定位，大幅提升加工精度和使用壽命；甚至加裝A/C搖籃式四五軸，還可用來加工航太、LED模具、醫材所需的複雜或曲面工件。

包含專為慶鴻機電智慧高速加工機App系統開發的CIAS HMC軟體，可透過雲端提供的全方位物聯網模組分為：管理模組、智能加工模組、節能及溫度管理模組、耗材及保養模組等，利用舜鵬科技自主研發的模組化電控系統，可在機台異常或故障時自動示警，通知快速維修。

且因為所有資訊均由手機監控，能隨時從遠端監視瞬間消耗功率、加工速度，方便客戶瞭解機台加工狀況，更有效管理工作及耗用能源；並透過控制器分析的智慧自我診斷功能，即時分析各機台使用狀況，或經過手機傳送機台使用訊息，提高工作效率與方便性。

圖4 : 慶鴻機電率先發表全球首部商品化的高速銑削放電複合加工機，使用舜鵬科技自主開發的五軸同步CNC控制器硬軟體和高推力線性馬達，榮獲2020年台灣精品獎銀質獎。(攝影／陳念舜)
圖4 : 慶鴻機電率先發表全球首部商品化的高速銑削放電複合加工機，使用舜鵬科技自主開發的五軸同步CNC控制器硬軟體和高推力線性馬達，榮獲2020年台灣精品獎銀質獎。(攝影／陳念舜)

若初期量產後將先導入航太、汽車等需要多站加工大型模具場合，協助客戶整合多段製程加工模具時，不必浪費時間loading/unloading搬運或重新校對，恐導致位置誤差或增加週期時間，而不得不取捨精度、效率等優勢。

藉此One shop(一站式)加工，就能依序先完成粗/精銑削，或加工硬脆、難切削材質之後，再透過放電加工航太、汽車業大型深/寬比高模具，減少磨耗而更換刀具的時間及成本；還可利用前門自動開啟裝置，搭載機器人，達成智慧自動化加工製造，先後榮獲當年TIMTOS研發創新競賽特優獎獎、2020年台灣精品獎銀質獎肯定。

NUM發表先進加工技術　CNC數控系統皆須含自家驅動器

另由台灣力盟公司引進瑞士開放式控制器品牌NUM也在去年EMO發表最新製造技術，且強調皆須搭配自家驅動器的CNC數控系統應用，包含：

1.「主動式震動控制系統」用於軸高速移動的機器上，加上NUM自主開發傳感器，即可將系統每次檢索數據的時間從20ms加速至100μs，有效抑制產生震動。

2.「生產監控解決方案」則為自動監測各軸向電流負載變化，一旦超過設定的警告值就會發出警報；或在剛開始使用刀具時，就先記錄目前最佳機器參數，並靈活設定上下限，可分為逾限，或是等到超出特定振幅、時間才示警，而得知該換刀時間、其他機構的狀況及應用等。

3.「EBC_Early Block Change」功能，可讓控制器在執行完成前一個編程區塊之前，就能預先執行下一區塊，達到機器更快速加工。

導入邊際運算平台硬體　扮演IT與OT整合關鍵

在最近一次台北國際工具機展(TIMTOS 2019)上，三菱電機還以「Make a difference for Smart」主軸，發表多年來於台灣推動之在地化人才培育及智慧機械、智慧製造的重要開發成果。包含在「單機智慧化」項目，運用該公司M800/M80系列控制器實現工具機智慧化，展示與協鴻工業在銑削工具機的智慧機械應用實例。

同時具體呈現了智慧機械「SI合作成果」，以支援及配合台灣智慧機械，開發周邊應用設備及SI廠商，搭配三菱電機M800/M80系列控制器產品及開發各式智能化APP應用，發展更具競爭優勢的智慧機械應用功能。

根據三菱電機當時所架構的智慧工廠藍圖，隨著顧客需求越來越走向多樣化，且製造環境更形複雜的時代，未來工廠將以數據驅動為核心，透過資通訊技術的無縫接軌，對工業4.0帶來關鍵的推進作用。因此IT技術在FA工廠自動化技術中將扮演重要角色，解決過去因生產現場OT與IT系統之間各行其是，無法即時將現場製造狀況完整傳遞給上層管理者瞭解，並加以持續精實改善，造成製造業的最根本問題。

該公司正推動將現行FA工廠自動化設備連結IT系統整合，即時蒐集生產現場的數據，串聯過去無法溝通的資訊孤島；再將AI機器學習的分析結果回饋至現場，經改良最佳化後形成的價值鏈，來實現智慧製造願景。尤其因為三菱電機還擁有FA設備為核心事業的優勢，更瞭解該如何能從生產設備端取得，並活用諸多現場的數據，利用邊際運算(Edge Computing)打破OT與IT領域知識的高牆。

2020.5月(第58期)CNC數控+系統 各自努力登頂
2020.5月(第58期)CNC數控+系統 各自努力登頂

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2020 年第 58 期5 月號】

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