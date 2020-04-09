肺炎疫情蔓延全球經濟遭殃 以數位之力維持製造競爭力

【作者： 王明德】

2019年底，中國武漢開始傳出新型肺炎案例，短短三個多月內蔓延到全球各國，這次的肺炎病毒傳染力極強，除了中國多座大型城市封城外，不少國家也開始嚴管邊境。這次的疫情除了對民眾健康帶來威脅，也直接影響到全球經濟發展，不僅被喻為世界工廠的中國製造業復工速度緩慢，大型企業的營運也受到影響。

不過，一家企業的競爭力，不僅體現於順境時的營運效能，在市場逆境時還能展現韌性甚至藉此改善企業體質，當市場態勢反轉，蓄積的能量就可協助企業領先競爭者一步，掌握隨之而來的商機，而要達到此目標，數位科技將是重要利器。

2019年12月31日，中國向世界衛生組織報告，人口多達1100萬的武漢市發生多起呼吸性感染病例，2020年1月23日中國政府宣布武漢封城，之後中國境內的多座城市也陸續啟動各種管制措施，由於一月底正值農曆春節期間，各工廠本就停工讓勞工返鄉過節，沒想到年節結束時疫情日趨嚴重，中國政府不斷宣布假期延長，各類型產業遲遲無法復工，經濟大受影響。

為減少經濟受損過重，中國政府下令3月底零確診、4月全面復工的目標。而就在該國政府宣布確診人數大幅減少的同時，肺炎疫情開始在全球大爆發，確診人數超過20萬，為了避免疫情持續擴大，各國開始加強邊境管制，商務展會、體育賽事…等大型活動也明令停辦，影響範圍越來越大。

供應鏈環環相扣 完全復工非易事

從經濟面來看，在這次疫情災害中，首當其衝、影響最大的是製造業，尤其是將生產基地設於中國的廠商。中國雖然在2月底結束之前被延長的年節假期，不過各地的復工狀況並不理想，根據本刊記者在3月期間的採訪彙整，電子業在3月中的復工率大約在五成上下，傳統製造業則只有3成，雖然中國政府的目標是在4月全面復工，廠商也祭出各種獎勵措施，鼓勵旗下員工盡速返回工作崗位，但進度未如預期順利。

圖2 : 機台預診加入了專家系統，透過系統量化廠內資深人員的經驗，並將之建置在智慧化系統中。（source：Virtual Commissioning）

假期結束初期，要讓大量勞工全數返回工作據點本就需要時間，即便回到工廠，為了避免防疫出現破口，大型製造業都會要求勞工進行篩檢，確定無感染後才能上工，然而多數醫院無法在短時間之內消化全部的勞工篩檢工作，此一現象嚴重拖慢了復工日期。

另一個原因則是供應鏈之間難以同步，現在製造產業的連動非常緊密，無論是上游的原料、半成品，或是出貨時地物流配送，只要其中一環卡住，供應鏈的運作就會受阻，因此生產線全面恢復的前提是所有的環節都要到位，產能才能全面開出。

觀察中國各類型製造業的復工速度，可以看到自動化程度較高的電子業，其腳步較快，仍倚賴密集勞力的製造業則偏慢，而就近年來幾次的重大疫情，像是SARS、伊波拉、H1N1等案例來看，人類的醫學技術已能克服絕大多數的傳染病，因此武漢肺炎的影響雖大，但終究會過去，而在疫情方熾之際能穩定維持運作，甚至藉此調整體質，在疫情結束時能快速恢復能量投入生產的企業，在市場上就越有競爭力，但製造業要如何在人力短缺的疫情時期，仍能維持企業的運作效能？智慧製造會是重要解方。

以智慧化降低人力倚賴 疫情期間持續維持競爭力

2011年德國政府推動工業4.0政策，順勢帶起全球智慧製造浪潮，經過幾年的推廣，2016年開始有製造業者嘗試建置智慧化系統，市場逐漸成形，不過工業4.0的願景過於龐大，不可能一步到位的全面導入，目前供應端先以遠端監控管理和機台預診兩大技術，讓智慧系統先行落地。

遠端監控管理是將感測器內建在設備內部，並以通訊技術將設備的運作狀態傳回後端平台，再由後端平台納管，如果端點設備故障，管理平台可以從遠端重啟系統嘗試恢復運作；另外，端點設備的軟體如果需要升級，也可以從後台統一作業。

此一機制解決了過去必須派員巡檢各地設備狀態的高成本、低效益問題，在疫情停工期間，製造業者可透過遠端監控管理平台，現在多數系統廠商也會將手機、平板電腦等行動聯網設備納入管理系統的一環，只要設備出現狀況，手機就會發出警報提醒，管理者可盡速掌握系統內各設備的運作狀態，讓企業用最少的人力成本獲得最大的管理效益。

機台預診也是近年來智慧製造供應商的重要方向。機台預診機制前段與遠端監控類似，亦即在機台中設置感測器，當設備出現故障徵兆，設備會發出預警，讓廠管人員安排維修時間，避免工廠中出現無預警停機，導致產線停擺。

2020.4月(第57期)HMI的大數據時代

機台預診與遠端監控最大的不同在於加入了專家系統，透過系統量化廠內資深人員的經驗。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto 2020 年第 57 期4 月號】