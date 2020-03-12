主動出擊不再靠天吃飯 農企業與農會啟動數位轉型

【作者 王明德】

心態與營運手法向來保守的農企業與農會，在市場環境的快速變化下，為避免邊緣化，也必須積極轉型，不過農企業與農會的產業環境特殊，轉型所面臨的挑戰也不同。

數位轉型成為近年來各類組織、企業的重要營運策略，農業也是其一。在歐美先進國家，農漁業的轉型早已開始，例如荷蘭，就透過自動化技術與完整的產銷機制擊退台灣，在全球蝴蝶蘭市場搶下超過一半的市佔率，不過台灣在農業與IT兩大領域也都居於全球領先地位，在此優勢下，這幾年也開始轉型。

台灣農業自動化的啟動相當早，在自動化技術剛普及時，就曾在政府的扶助下有一波導入潮，不過沒多久台灣工業開始轉型，由於工業市場更大，因此自動化廠商紛紛移轉研發資源，後來台灣的農業自動化就此停擺。這幾年智慧化概念開始普及，多數農業組織也有轉型意願，希望透過數位化技術強化自身競爭力。

從組織類別來看，台灣轉型的農業組織可分為兩類，一類是個體農戶、產銷班在內的從業者，另一類則是負責協助農民的農漁會，這兩類族群所遇到的轉型問題也各不相同。

農企業族群類別不同 需求與意願各有差異

先從第一類看起。跟一般企業一樣，台灣的農業也分成三種族群，其一是大型的產銷班或農戶，此一族群的規模大、資源豐富，現在已有多數業者投入轉型，尤其是這幾年剛接手經營的農二代，由於出生在數位世代，對網路、IT工具早已熟稔，轉型意願相對濃厚，或許進度不一，不過都已經開始啟動數位轉型。

第二類是屬於資源中等，但營運績效已達臨界點，只要再有一點助力，就可以讓營運規模往上跳一級的從業者，此一族群對智慧化系統的需求最急迫，但對系統服務商來說，是農業領域目前最具開發潛力的客群。

至於最後一類，大多屬於資源有限者，此一族群雖仍有轉型意願，不過都冀望透過政府的補助與扶持，因此除非承攬政府標案，否則一般系統整合商在此處的投資報酬率並不高。

以農業提升種植效益 從農務管理符合政府規範

再觀察轉型方向，農業從業者的數位轉型也可分為農業與農務兩類，農業類是透過物聯網、AI、大數據…等技術所打造的智慧農業，農務類則是導入財務、生產管理系統。

先從農業類來看，現在智慧農業的作法，主要是以環境監控為基礎，再加上大數據與AI，提升作物的質與量，環境監控在農業的應用已久，現在的溫室種植幾乎都已有相關建置，後來市場也推出戶外農地市場的類似解決方案，結合感測器與無線廣域通訊技術，偵測並回傳土壤的溫濕度，農夫可依此數據調整水分與養分。

不過，環境監控只能算是自動化，稱不上智慧化，近期已有新創團隊整合生物與大數據、AI等專業，分析偵測農地土壤可能發生的病蟲害，再以該團隊自行設計的有機生物抑制劑防治蟲害，確保作物的品質與產量。

至於農務的轉型，則是每家企業必須嚴正面對的問題。一般企業從成立初期，公司內就會有財會人員負責此事，但農業的產業屬性特殊，在稅法中規定，「自力耕作」屬於免稅範圍，但有「營利目的」就必須課「營利所得稅」，至於「自力耕作」與「營利目的」的紅線，財政部的認定是「有無僱工」。

圖1 : 透過資訊科技打造智慧農業系統，已成為農業數位轉型的重要趨勢。（Source：Neousys）

當個體農戶在規模仍小時，屬於自力耕作，因此沒有所謂的稅徵問題，但當規模擴大，開始僱工耕作，甚至是自行透過通路販售時，就是所謂的「農企業」時，就必須面對納稅義務。

處理稅務的第一步，是充分掌握組織內的所有財務細節，一般大型企業會利用ERP的財會子系統，優化、透明化內部的財務狀況，不過ERP有基本上的限制，企業的營收規模必須達到新台幣五億元以上，管理效益才會明顯，台灣農企業達此規模者並不多，而且ERP的建構價格高昂，對規模不大的農企業來說，全面導入並不實際。

因此，現在已有業者針對此一需求，將ERP中的生產管理功能切出，獨立為農務管理系統，農務管理系統可讓農企業以資訊化方式管理派工、土地、產品，協助個體農民以資訊化方式管理派工、土地、產品等工作，並以數位化方式儲存數據，有利於之後的財務工作。

除了財務面，數位化農務管理系統的另一個價值在於食安。台灣過去爆發過幾次食安危機，農委會也從2006年起推動「食安履歷」，2016年再次推「食安五環」政策。食安履歷與財務一樣，作物量不大的個體農民大多不在乎，因此問題並不大，但具規模的農企業，不僅必須符合政府法規，企業也要顧及市場觀感，此時就必須嚴正面對，此時數位化農務管理系統就成為農企業的必要，透過此系統的完整、透明生產數據，讓食安履歷的建置更順利。

農會業務逐漸被取代 數位轉型刻不容緩字

農會業務逐漸被取代 數位轉型刻不容緩

農業組織的另一類是農會，隨著數位時代的來臨，向來作法保守傳統的農會也面臨了轉型挑戰。台灣目前共有302個農會，各農會的規模差距極大，其經營狀況也與一般企業一樣，不同規模有不同的做法，大型農會像是花蓮、斗南…等，在豐富資源下，都已開始轉型，至於中小型農會則仍是抱持傳統的心態，轉型意願偏低。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化雜誌 2020 年第 56 期3月號】