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善用RFID力量 讓石英製程可視化

2020-01-14 11:20智動化

[作者 王明德]

半導體是支撐台灣經濟的重大關鍵，隨著產業蓬勃發展，對於週邊設備及材料零件需求越來越大，帶動相關產業持續成長，石英元件製造商便是其中的受惠者。

隨著競爭日益激烈，石英製造廠也面臨「提升競爭力」的壓力，如何改善製程、縮短交期、增加產能，進而增加接單率，成為業者最關心的課題，台灣的石英製造廠在之前就透過RFID系統，搜集製造現場的資訊、掌握產品生產狀況，作為日後高階管理改善製程決策時的參考。

無法掌握確切時間 如何讓製程向上提升？

石英廠主要業務是生產石英舟或石英管，供應給半導體客戶做為存放晶圓之用，由於石英從原料到成品必需經過多道加工程序，每一道加工程序皆獨立成一個房間，例如：研削室、乾燥室、火加工室、酸洗室等，作業員用推車推著原料石英管進出各個製程室，待完成所有加工程序，才能送入QC檢查室，通過QC檢查後再入庫等待出貨。

這種作法的難題在於管理者無法掌握實際的製造時間，當作業員將推車推到研削室時，看見每一台研削設備恰好都在使用中，便把推車暫時置放在研削室，先去做其他工作，於是，這部推車可能在研削室待了一天的時間，才會開始進行研削，但實際進行研削過程只需30分鐘。

如果推車在進出每一道製程室時，皆發生類似上述的狀況，那麼這批貨從原料到成品可能得用上一個禮拜的時間，但實際製程也許只要八小時就可以了，管理者在無法確切掌握製程時間的情況下，也就難以判定究竟是因為生產設備數量不足、亦或作業流程不對，才會導致成品時間拉長。

善用RFID設備 讓製程可視化

導入RFID的目的，是透過系統讓製程可視化，從而解決問題，其作法是在製程室出入口上方架設RFID讀取器，並在作業工單上貼上RFID標籤，就能紀錄與管理作業工單的進出狀況，進而掌握真正的製造時間。

圖1 : 導入RFID的目的，是透過系統讓製程可視化，從而解決生產瓶頸與良率問題...
圖1 : 導入RFID的目的，是透過系統讓製程可視化，從而解決生產瓶頸與良率問題。（source：Siemens）
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當廠方接獲客戶訂單後，生管課會依據訂單內容產生作業工單，並在工單貼上一個UHF頻段的RFID標籤，再交付予作業人員，作業人員攜帶工單和石英原料或半成品）出每一道製程室時，出入口上方的RFID讀取器就會自動讀取工單上的標籤，並將進出時間傳回中央伺服器記錄下來。

對石英廠來說，匯總分析這些資訊後，可望產生兩點效益：改善製程及精確掌握出貨時間。

先就改善製程來看，系統可計算出每一道製程平均花費多少時間，管理者只要針對超出平均值的異常狀況進行分析，就能找出製程瓶頸，諸如：人力與設備比例是否得宜、接單數量是否超出產能、現有設備應否擴充等，提供經營高層擬定改善製程決策時的參考；再就確實掌握出貨時間這一點來看，系統完整紀錄每一筆工單的進出資料，當面對客戶「何時可以出貨」的疑問時，只要去資料庫查詢即可得知答案。

現場測試 確保讀取資料正確性

整個導入過程前後花費將近半年左右時間，包含系統規劃、軟體開發、測試、現場測試及實際建置等作業，其中以現場測試最為重要、所花費的時間也最長，這是為了要確保系統運作流程及讀取資料的正確性，何謂正確資料？簡單來說，就是系統所讀取到的訊息，必需是管理者想要的資料。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動雜誌 2020 年第 55 期 1 月號】

【2020年1月第55期】工業嵌入式系統-智慧時代的新思維與新挑戰
【2020年1月第55期】工業嵌入式系統-智慧時代的新思維與新挑戰
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智動化SmartAuto 簡介 遠播資訊股份有限公司以經營國際化的電子產業媒體為目標〈全球中文文化性電子產業社群平台─Global E.E. Community Platform in Chinese Culturelization〉。並經由平面、網路與活動來積極達成本身的媒體功能，目前有《CTIMES零組件雜誌》、《智動化SmartAuto》、《CTIMES》網站、《SmartAuto網站》與「零組件科技論壇」等產品或媒介，其中「智動化 SmartAuto」雜誌以最專業、完善的內容，深入探討自動化產業的技術進展與應用趨勢，並加入觀點剖析與業界動態，讓讀者快速掌握自動化與智慧化產業的全貌，並以網路與平面雙重平台，提供詳實而綿密的產業訊息，「智動化 SmartAuto」雜誌將會是市面上唯一兼具深度與廣度的自動化專業媒體。

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