國防設備商機龐大 廠商切入發展有訣竅

[作者 王明德]

軍用設備由於使用的環境特殊，在規格上也就不同於工業用或商用產品，簡單來說，就是要具備金剛不壞之身，因此在產品製成時就得極盡各種可能進行測試，例如：26個方向跌落試驗、360度全方位防水性檢驗、90釐米的高度落下試機測驗等，目的就是要確保電腦在各種惡劣環境下也能正常工作。

圖1 : 軍用設備由於使用環境特殊，在規格上也就不同於工業用或商用產品。（source：Military.com） 分享 facebook

由此來看，防塵、防潮、防水、防爆、耐震、抗摔等特殊規格，成為軍用電腦的基本條件。對於素來強調高規格、客製化的工業電腦廠商來說，這些特殊規格恰好是自身所擅長的領域，因此航太國防將成為IPC廠商開拓營收的重要戰場，而這塊市場大餅究竟有多大？從各國的國防預算中便可一窺端倪。

國防預算連年成長 市場商機日益可觀

冷戰結束後，全球處於和平共榮氛圍下，世界各國漸漸降低軍費支出，直到2001年美國發生911事件後，反恐主義盛行，再加上科技不斷創新，促使各國政府思考軍事轉型的必要性，發展國家防禦與國土防衛的國家策略，也讓國防預算開始向上成長，形塑出龐大市場。

檢視近年來各國的國防預算總額，美國在2020年的國防預算將高達7,100億美元，中國的國防預算約莫在2,000億美元間，至於台灣則是100億美元左右，整體觀之，美國在國防設備上的投資金額占全球之冠，採購量占整體市場的50%，扮演著產業火車頭的領導角色。

這些國防預算的用途通常分成二種：人員薪資及訓練費用、裝備採購，若進一步細分裝備採購項目，可能有的採購內容包括軟體、電腦、雷達、備品、零件等等，雖然無法得知各個細項的採購比重，但我們可以做一個最保守的假設，就是只有1~3%的預算用於採購電腦設備，在這樣的保守估計下，單單美國的國防市場來看，軍用電腦的潛在商機就有100億美元之多，若再加上其他國家的採購需求，就足以明白航太國防工業市場規模之大遠勝於其他產業。

正因為市場商機如此龐大，才會吸引IPC業者搶占國防市場，若分析國防產業對IPC廠商的營收貢獻，可發現零組件產品（如：主機板）的比重較低，大部份來自於系統整合產品，當然，這些系統產品必需在符合軍規、強固性設計、絕對穩定的前提條件下，才有機會敲開國防市場大門。

就現階段發展來看，IPC廠商在國防科技中的角色分成兩種，其一如同前述所言，乃指生產軍規電腦、嵌入至武器裝備內或軍用運輸設備上，另外一個則是提供量測儀器，讓地面執勤人員進行校準測試之用。

善用國家力量 切入國際供應鏈

不過，觀察全球國防市場，雖然受惠於預算成長而擁有龐大的商機，但對台灣系統整合業者來說，要順利切入並不容易，國防產業與國家安全防護息息相關，稍有差池就會引發軍機外洩的風險，後果嚴重的程度可想而知，這種與生俱來的高機密特性，讓使用者（通常是國防部或軍方單位）在尋找系統整合廠商廠商時，多將國籍納入第一考量的條件。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化雜誌 2020 年第 55 期 1 月號】