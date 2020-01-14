物聯網掀起智慧浪潮 嵌入式產業展開新局

[作者 王明德]

嵌入式系統的定義相當廣泛，就英國電機工程師協會的定義來看，「嵌入式系統為控制、監視或輔助設備、機器或甚至工廠運作的裝置，它是一種電腦軟體與硬體的綜合體，並且特別強調量身定做的原則。」

在物聯網概念啟動後，嵌入式系統的應用越來越廣，除了原本就會大量使用嵌入式設備的工業、零售、金融等產業外，建築、農業等過去即便有導入，但數量也不多的領域，在物聯網成熟後，其專屬系統也開始加速開發，整體而言，技術的成熟與應用意願的增強，都讓嵌入式系統在近十年有了前所未有的榮景。

由於企業規模受限，除了研華之外，多數台灣工業電腦廠商在嵌入式領域都只能選擇特定幾個產業佈局，而這幾年嵌入式市場大開，產值快速攀升，再加上台灣消費性IT產業的長期處於低毛利狀態，因此多數IT大廠紛紛發展物聯網事業，讓市場越來越蓬勃。

非消費性嵌入式系統需求大不同

不過由於嵌入式市場有少量多樣的特色，加上需對垂直產業有一定程度的專業知識，因此產業性質與消費性電子產品大不相同，消費性市場講究的是「量」以規模量產壓低生產成本，雖然每一產品的毛利有限，但當銷量衝高後，就可聚沙成塔堆疊出龐大利潤，不過此一營運模式難以套用在非消費產品領域。

圖1 : 硬體設計本就是台灣嵌入式業者的強項，在未來發展中，台灣在此仍會保有相當優勢。（source:coursetalk） 分享 facebook

非消費性嵌入式領域要的是「樣」，每一種產業所需的設備與系統，其樣式都不相同，因此從設計開始，就需要一定程度的客製化服務，因此從另一方面來看，這也算是另一種勞力密集的產業。也因為其系統都是因應特定廠商需求，訂單量不可能像消費性產品，一來就是數十萬甚至數百萬，大多時候的訂單都只有數千，而這要因應這種少量多樣的訂單，生產模式也要改變，產線頻繁換線成為必須。當然多數非消費性廠商也希望可以設計出可複製通用的產品，不過從目前發展來看，此一目標短期內不易實現，客製化服務仍是必須。

對台灣廠商來說，客製化服務並非難事，多數大廠也都將之視為企業的競爭優勢，不過嵌入式技術演進快速，軟硬兩端的技術能力都必須與時俱進，才能設計出符合客戶需求的客製化系統。在硬體方面，無論是CISC的Intel、AMD，或RISC，近年來都不斷強化非消費性領域的布局，零組件廠商的全力支援，再加上硬體設計本就是台灣嵌入式業者的強項，在未來發展中，台灣在此仍會保有相當優勢。

台灣AI人才供不應求是隱憂

台灣目前的隱憂在於軟體人才，尤其是在AI相關的領域。

AI已被視為下一世代嵌入式系統的必要功能，尤其是近年來邊緣運算概念興起，未來不僅是雲端，大量嵌入式終端設備也都必須具備一定程度的AI能力，不過即便在重視軟體人才培育的歐美工業大國，AI人才都供不應求，更何況向來以硬體為重的台灣。

為了解決此一問題，中研院已在兩年前設立了台灣人工智慧學校，招募具備軟體設計基礎的各領域專業人士，以四個月的專業實作課程訓練AI人才，目前已有6千人畢業，成為台灣產業發展尖兵。

從台灣人工智慧學校廣徵各領域人才加以培訓的作法，可以看到嵌入式系統的AI需求。包括製造、零售、交通、醫療等產業，現在都積極展開智慧化布局，而不同領域的需求與專業知識都不相同，無法用單一架構套用於所有產業，因此客製化設計成為必須，而此特色也讓非消費性嵌入式系統整合廠商的專業需求更高。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動雜誌 2020 年第 55 期 1 月號】