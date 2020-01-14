親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國家地理雜誌
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

物聯網掀起智慧浪潮 嵌入式產業展開新局

2020-01-14 09:45智動化

[作者 王明德]

嵌入式系統的定義相當廣泛，就英國電機工程師協會的定義來看，「嵌入式系統為控制、監視或輔助設備、機器或甚至工廠運作的裝置，它是一種電腦軟體與硬體的綜合體，並且特別強調量身定做的原則。」

在物聯網概念啟動後，嵌入式系統的應用越來越廣，除了原本就會大量使用嵌入式設備的工業、零售、金融等產業外，建築、農業等過去即便有導入，但數量也不多的領域，在物聯網成熟後，其專屬系統也開始加速開發，整體而言，技術的成熟與應用意願的增強，都讓嵌入式系統在近十年有了前所未有的榮景。

由於企業規模受限，除了研華之外，多數台灣工業電腦廠商在嵌入式領域都只能選擇特定幾個產業佈局，而這幾年嵌入式市場大開，產值快速攀升，再加上台灣消費性IT產業的長期處於低毛利狀態，因此多數IT大廠紛紛發展物聯網事業，讓市場越來越蓬勃。

非消費性嵌入式系統需求大不同

不過由於嵌入式市場有少量多樣的特色，加上需對垂直產業有一定程度的專業知識，因此產業性質與消費性電子產品大不相同，消費性市場講究的是「量」以規模量產壓低生產成本，雖然每一產品的毛利有限，但當銷量衝高後，就可聚沙成塔堆疊出龐大利潤，不過此一營運模式難以套用在非消費產品領域。

圖1 : 硬體設計本就是台灣嵌入式業者的強項，在未來發展中，台灣在此仍會保有相當...
圖1 : 硬體設計本就是台灣嵌入式業者的強項，在未來發展中，台灣在此仍會保有相當優勢。（source:coursetalk）
分享

非消費性嵌入式領域要的是「樣」，每一種產業所需的設備與系統，其樣式都不相同，因此從設計開始，就需要一定程度的客製化服務，因此從另一方面來看，這也算是另一種勞力密集的產業。也因為其系統都是因應特定廠商需求，訂單量不可能像消費性產品，一來就是數十萬甚至數百萬，大多時候的訂單都只有數千，而這要因應這種少量多樣的訂單，生產模式也要改變，產線頻繁換線成為必須。當然多數非消費性廠商也希望可以設計出可複製通用的產品，不過從目前發展來看，此一目標短期內不易實現，客製化服務仍是必須。

對台灣廠商來說，客製化服務並非難事，多數大廠也都將之視為企業的競爭優勢，不過嵌入式技術演進快速，軟硬兩端的技術能力都必須與時俱進，才能設計出符合客戶需求的客製化系統。在硬體方面，無論是CISC的Intel、AMD，或RISC，近年來都不斷強化非消費性領域的布局，零組件廠商的全力支援，再加上硬體設計本就是台灣嵌入式業者的強項，在未來發展中，台灣在此仍會保有相當優勢。

台灣AI人才供不應求是隱憂

台灣目前的隱憂在於軟體人才，尤其是在AI相關的領域。

AI已被視為下一世代嵌入式系統的必要功能，尤其是近年來邊緣運算概念興起，未來不僅是雲端，大量嵌入式終端設備也都必須具備一定程度的AI能力，不過即便在重視軟體人才培育的歐美工業大國，AI人才都供不應求，更何況向來以硬體為重的台灣。

為了解決此一問題，中研院已在兩年前設立了台灣人工智慧學校，招募具備軟體設計基礎的各領域專業人士，以四個月的專業實作課程訓練AI人才，目前已有6千人畢業，成為台灣產業發展尖兵。

從台灣人工智慧學校廣徵各領域人才加以培訓的作法，可以看到嵌入式系統的AI需求。包括製造、零售、交通、醫療等產業，現在都積極展開智慧化布局，而不同領域的需求與專業知識都不相同，無法用單一架構套用於所有產業，因此客製化設計成為必須，而此特色也讓非消費性嵌入式系統整合廠商的專業需求更高。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動雜誌 2020 年第 55 期 1 月號】

【2020年第55期1月號】工業嵌入式系統-智慧時代的新思維與新挑戰
【2020年第55期1月號】工業嵌入式系統-智慧時代的新思維與新挑戰
分享

延伸閱讀

桃機旅運人次 去年創高

桃機估春節運量突破去年 第三航廈檢討下月中報...

桃園機場新變電站動土 未來雙變電站確保供電...

桃園機場第三航廈流標三次 交通部如何救它？

智動化

智動化SmartAuto 簡介 遠播資訊股份有限公司以經營國際化的電子產業媒體為目標〈全球中文文化性電子產業社群平台─Global E.E. Community Platform in Chinese Culturelization〉。並經由平面、網路與活動來積極達成本身的媒體功能，目前有《CTIMES零組件雜誌》、《智動化SmartAuto》、《CTIMES》網站、《SmartAuto網站》與「零組件科技論壇」等產品或媒介，其中「智動化 SmartAuto」雜誌以最專業、完善的內容，深入探討自動化產業的技術進展與應用趨勢，並加入觀點剖析與業界動態，讓讀者快速掌握自動化與智慧化產業的全貌，並以網路與平面雙重平台，提供詳實而綿密的產業訊息，「智動化 SmartAuto」雜誌將會是市面上唯一兼具深度與廣度的自動化專業媒體。

相關新聞

善用RFID力量 讓石英製程可視化

2020-01-14 11:20

國防設備商機龐大 廠商切入發展有訣竅

2020-01-14 09:52

網路攻擊事件頻傳 資安已成嵌入式系統重大挑戰

2020-01-14 09:43

能源監控智慧化 聰明管理用電行為

2019-12-10 12:01

精準管理工廠能源 兼顧經濟發展與環境永續目標

2019-12-10 12:01

節能液壓自動化元件 滿足高效彈性擴充需求

2019-12-10 12:01

商用模式各有不同 車隊管理展現多元風貌

2019-12-10 12:01

工業4.0衝擊製造業 人機介面需同步進化

2019-12-10 11:59

智慧製造強調整合 運動控制通訊走向開放性架構

2019-11-18 10:01

電腦輔助先進製造技術 擴大在地化系統服務能量

2019-11-18 10:01

運動控制已朝多元化技術發展

2019-11-18 10:01

POS功能不斷強化 搖身化為智慧零售最強助手

2019-11-18 10:01

製造業掀起智慧浪潮 運動控制同步進化

2019-11-15 15:39

深度學習在機器視覺領域的機遇與挑戰

2019-10-24 13:15

機器視覺走入AI世代 後勢發展深具潛力

2019-10-24 11:40

掌握機聯網關鍵設計 打造工業物聯網基礎

2019-10-24 11:40

展望智慧顯示製造大勢 一窺縱橫整合新契機

2019-10-24 11:40

延伸工業感測器價值鏈 須藉系統整合深入應用

2019-10-24 11:40

2019台北國際自動化工業大展展會報導(上)

2019-09-16 12:49

從貿易戰火餘燼重生 機械業尋求進口替代新動能

2019-09-16 08:55

歐系傳動元件掌握研發優勢 融入智慧化系統整合

2019-09-16 08:55

工業4.0催化轉型 驅動PLC智慧變革

2019-09-16 08:55

功能導向截然不同 PLC市場區隔明顯

2019-09-16 08:55

工業機器人提升感測效能與價值 有賴與半導體業者深度整合

2019-08-19 15:05

台灣三豐強化銷售服務能力　

2019-08-19 15:05

產業環境產生巨變 Protech將是不動產轉型關鍵

2019-08-19 15:05

全面掌握廠房狀態 精準打造智慧廠務系統

2019-08-19 15:05

逐步克服導入問題 製造業AI落地速度加快

2019-08-19 15:05

馬達與減速機廠商亟待轉型 從OEM設備升級協助智慧化

2019-07-16 15:21

尋秘茂林 快來認識特色「三黑」

2019-07-16 15:21

工業物聯網來勢洶洶 通訊整合已成製造業重要課題

2019-07-16 15:21

導入智慧化系統 工安全面升級

2019-07-16 15:21

快速架構智慧化平台 工業無線通訊應用加速

2019-07-16 15:21

邁萃斯之質量競爭力 宋賢德：將藉產品模組化來提昇產量與品質

2019-07-16 15:21
看更多

熱門文章

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

雙北捷運站超過100個 買房追著「這6站」跑就對了

2020-01-10 10:49

美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

2020-01-07 09:20

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

歷經兩年貿易戰後 中、美誰占上風？

2020-01-10 10:42

台灣人發深夜文想回台工作

2020-01-09 09:33

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

中藥櫃前好食光 富含媽媽味的幸福家常牛肉麵

2020-01-10 14:46

被動元件景氣回升來真的?!

2020-01-09 13:06

30歲揹債3700萬！她花4年靠2張表翻身：負債人生不是谷底

2020-01-07 09:09

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？

2020-01-10 10:01

揭祕霧峰林家後代林志明月收600萬租金 從台中套房王躋身飯店大亨

2020-01-10 09:08

20多年老店用豆漿湯底＋炸蛋 還有滿滿蛤蠣中式麵食在這裡全新升級

2020-01-10 14:46

雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

2020-01-07 14:17

插旗信義A13！遠百徐雪芳16年磨一劍 連蘋果CEO都找上門

2020-01-08 12:53

今年冠軍換人做？油電雙雄激戰500億市場 Gogoro聯盟首度賣贏光陽！

2020-01-08 12:58

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

中東情勢緊張 金價飆破6年新高！投資人該不該買、該怎麼買？

2020-01-10 10:54

2020高殖利率股攻略 5方向 123口訣必勝法則

2020-01-10 10:43

超級比一比 台積電 5大客戶誰比較威

2020-01-10 10:43

記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人 三星能否重返榮耀？

2020-01-10 09:05

合約風波後一夜長大！鄧紫棋：有多少黑暗就有多少光

2020-01-11 15:56

房價居高不下 催生英國另類「水居族」

2020-01-07 09:59

20年數據揭密：台灣10好10壞有那些？

2020-01-08 13:01

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

傳承宜蘭30多年老店 火紅麵店民生社區熱鬧開張

2020-01-10 15:07

跟著爽文去旅行 探訪大里小秘境

2020-01-14 08:51

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

設備、材料、廠務大爆單

2020-01-09 13:30

電動車市場上軌道但電子大廠開始打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 12:36

柯P、賴清德皆醫師從政 精神科醫生鄧惠文也跳進來 她想改變什麼？

2020-01-08 12:57

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

被動元件不怕國巨增資

2020-01-10 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top