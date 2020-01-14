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網路攻擊事件頻傳 資安已成嵌入式系統重大挑戰

2020-01-14 09:43智動化

【作者： 王明德】

結合物聯網與人工智慧的新一代智慧應用，已逐步進入終端與工業的應用場景之中。包含智慧零售、智慧安防、智慧倉儲等新一代的應用，在軟硬體的規劃上，有著不同以往的思維。它們跳脫了傳統只重視運行效能與穩定度的框架，轉向重視高度的網路控制與資料分析，因此對於嵌入式系統的設計，也有了新的需求。而這在這些新需求與新思維的背後，新的挑戰也相應而生，如何站穩利基，迎向更高值的市場，成為相關業者的決勝點。

在物聯網概念的帶動下，連網逐漸成為嵌入式系統的重要功能，尤其是製造、交通等過去較為封閉的場域，現在都需要與IT系統整合，讓資訊可以被進一步利用，創造出更多價值，不過這也讓OT系統產生以往少有的資安問題，因此在智慧化時代，讓嵌入式系統的效能與安全得以兼具，就成為系統設計者必須嚴正面對的問題。

圖1 : 網路攻擊已成為嵌入式系統業者必須嚴正面對的問題。（source：DFL...
圖1 : 網路攻擊已成為嵌入式系統業者必須嚴正面對的問題。（source：DFLabs）
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觀察這幾年的發展，包括工業領域在內的各種製造系統、醫療產業的行動醫療車與電子藥櫃、金融機構的匯款系統、ATM…等嵌入式設備，都因連網成為必要功能，成為駭客的攻擊目標，金融業方面，2016年7月第一銀行爆發ATM盜領案後，2017年10月遠東銀行國際匯款交易系統又遭駭客製造假交易，醫療領域則是最近的事情，2019年9月台灣醫療院所發生勒索軟體攻擊的情事，共有22家醫院受到勒索病毒影響，部分醫院主機被駭客當成跳板，經由VPN網路進行攻擊。製造業部份，近期最大事件就是2018年8月台積電半導體產線中毒，造成52億元損失，成為台灣有史以來損失最大的資安事件。

資安防範走向法制化

從架構面來看，全球智慧製造大約從2016年開始落地，導致這幾年工業控制系統的資安漏洞數量逐年上升，光是2018年就比2017年增加了30％，其中又以HMI/SCADA與工業網通設備為主，其次則是PLC與遠距終端機裝置（Remote terminal unit；RTU），這三大項目都是製造業近年來與IT系統整合的OT設備，在多數導入廠商在資安方面的資源投入不足下，讓駭客有機可乘，而由於機械產業是台灣第三個年產值破兆的產業，一旦資安事件發生的頻率過高，將危及國家經濟，因此除了廠商必須努力強化安全機制之外，政府業也積極協助，解決資安問題。

嵌入式聯網系統的資安問題不只在導入企業，也包括產品外銷至歐美市場的嵌入式設備業者，以美國為例，近年來該國供應鏈安全環境日益嚴峻，根據NIST（國家標準暨技術研究院）的報告，有98%的製造商於2016～2018兩年間曾有生產中斷事件，因此造成經濟損失超過2500萬美元者高達55%，而生產中斷有24%是來自網路攻擊，整體而言，2018年來自供應鏈的攻擊事件就成長了78%。因此，NIST在2018年發布了資安框架（Cybersecurity Framework；CSF）1.1版本，此版本是在2014年發布首版，目的是為了協助政府與企業進行資安威脅識別與管理，因應嵌入式系統的資安威脅，2018年首次重大改版。

此版本聚焦在重視能源、銀行、通訊和國防等攸關美國國安與經濟的關鍵基礎設施產業資安管理，並特別將「供應鏈風險管理」（Supply Chain Risk；簡稱SCRM）增列至核心類別，代表供應鏈風險已有相當的重要性，須全面識別與因應，建議企業將資通安全納入高風險供應商合約中，定期評估和監控供應商資安狀況。

美國總統川普已發布總統令，要求聯邦政府與關鍵基礎設施業者強制採用NIST CSF架構管理資安風險，並在2018年8月NIST推出「Small Business Cybersecurity Act」後，將此標準推廣至美國3千萬家中小企業，作為資安管理之參考依據，除了美國外，其他國家他國家與企業也相繼採用，2018年起已擴散至日本、英國、義大利、加拿大、以色列等國政府、能源委員會、國防與企業等全球30個國家。

法制規定帶來藍海市場

除了NIST的新版本資安框架外，由於5G時代來臨，ICT供應鏈技術快速演進 增加資安風險，美國政府表示對手常透過ICT技術漏洞，進行惡意攻擊，因此美國政府也從政策面強化嵌入式設備與ICT的供應鏈風險管理，2018年7月美國國土安全部轄下資安及基礎設施安全局，整合聯邦機構及科技大廠成立「ICT Supply Chain Risk Management Task Force」，以推動供應鏈威脅資訊共享、建立供應鏈安全評估框架與標準、研擬合格製造商清單以防堵有安全風險的ICT產品等三大措施，希望建構美國建構ICT供應鏈風險管理與因應能力。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化雜誌 2020 年第 55 期 1 月號】

【2020年第55期1月號】工業嵌入式系統-智慧時代的新思維與新挑戰
【2020年第55期1月號】工業嵌入式系統-智慧時代的新思維與新挑戰
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