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商用模式各有不同 車隊管理展現多元風貌

2019-12-10 12:01智動化

【作者： 王明德】

2019年12月(第54期)智慧能源-智造時代的核心驅動力
2019年12月(第54期)智慧能源-智造時代的核心驅動力
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商用車隊管理市場特性為少量多樣，使用者的營運模式、所屬產業型態，都會改變車隊管理的需求，在硬體採購、系統架構上也就有所差異，本文將分別介紹物流快遞、原物料配送與租車企業等三種商業模式，瞭解車隊管理系統在不同企業間的運作差異。

圖1 : 車隊管理是物流派送企業的重要營運系統，而不同的企業型態，其系統必須因應...
圖1 : 車隊管理是物流派送企業的重要營運系統，而不同的企業型態，其系統必須因應產業的特殊需求調整，方能打造出最適化架構。（source：DBS）
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機車快遞對即時性需求高

機車快遞在台灣各大城市中是常見的一景，傳統機車快遞業者以「路線別」劃分快遞員責任歸屬，例如：某甲快遞員負責送件到汐止，在送件過程中順道收件或送件，現在則有廠商巔覆傳統的作業模式，採用Hub概念打造出分區轉運模式，讓送件時效標準化，以便客戶明確掌握貨件送達時間。

機車快遞通常會將城市切分為多個區域，每一個區域範圍皆不大，以台北市為例，中華路一段可能就是一個區，並配置一名快遞員負責此區域內的收送件作業，同時在另一區設置轉運總部，總部內靠牆處置放一長排木櫃，每一格都貼上外務員編號，用來擺放待交寄貨件。

如此一來，分區轉運模式就很清楚了，外務員定時將所收取的貨件帶回轉運站分類放好後，再取走屬於自身該交寄的貨件，至於「定時」指的究竟是多久時間呢？一般是80分鐘，換句話說，外務員自早上9點上工後，在將近10點20分左右的時間，就必需回到轉運總站進行分類、取件的工作。

在新北市方面也會設有分站，同樣以80分鐘作為一個轉運循環，只不過起始時間延後，透過四部轉運車在總站與分站間來回，以便進行台北新北兩市間的貨件交流。

從上述的營運模式來看，快遞企業建置車隊管理系統的目的，不在於追蹤車輛位置，而是縮減客戶叫件到外務收件過程中的時間差距；進一步分析造成時間差距的原因，主要在於調度員與外務員間訊息溝通不順暢，所以全球快遞在導入車隊管理系統時，選擇的硬體設備是手持式裝置而非車機，以方便外務員接收管控人員發出的取件訊息。

現在傳統調度員與快遞員透過LINE溝通的作法雖然快，不過為保護客戶資訊、提升管理的效能，後來有快遞公司採用導入車隊管理系統的手持式裝置。當快遞員透過手持式裝置接收訊息，在接收的同時，系統也會自動發送通知予調度員，整體作業流程縮減至1~2分鐘內，大大提升溝通效率及節省聯絡時間，惟一要注意的是手持式裝置電池續航力較差，因此一般會選擇在機身上加掛電池，以滿足一天8~10個小時待機的使用需求。

但這僅屬於機車車輛的管理，在轉運車部份，除了手持式裝置外，還附加使用GPS模組，搭配抗震固定架，及架設在冷氣口附近的設計，降低機器因為惡劣環境而造成損壞的風險，至於使用GPS模組的原因，則是基於「保險」理念，徜若轉運車不幸發生意外狀況，可以根據GPS信號找到車輛所在位置，緊急調派人力前往支援。

租車企業須快速調度車輛

就和多數租車業者一樣，現在台灣的租車企業除了客車租賃、機場接送等服務為主，部分還會經營復康巴士車隊，為台北市身心障礙者提供就醫、上班或就學的接送服務，所謂復康巴士，乃政府針對領有身心障礙手冊者提供的車輛預約就診接送服務。

身心障礙者在搭乘復康巴士前，必需經過預約訂車的程序，但在初期只開放電話訂車管道，忽略聾啞人士的權利，爾後在公平原則考量下，有業者導入整合網路、電話、傳真與自動語音回覆（IVR）系統的訂車平台，並結合車隊管理系統，進行車輛控管與調派，此時的硬體設備自然以車機為首選。

後台管理人員透過車機所發出GPS訊號，再結合GIS電子地圖功能，便能掌握每輛車的即時車況，包括駕駛員、時速、位置與載客狀況，舉例來說，當電腦螢幕上的車輛顯示黃色燈號，便代表此時處於未載客狀態，倘若接獲客戶臨時叫車的要求，管理人員只要透過螢幕資訊，便能安排距離目的地最近、且未載客的車輛前往。

此外，管理者還能透過車機所紀錄的資訊，管理司機的駕駛行為，例如：有無超速或怠速情況發生，至於系統導入的效益，增加20%車輛調度率、空車率降低10%，實現了有效管理車隊的目標。

油料配送首重車輛位置掌握

圖2 : 油料配送是石化業者的重要營運項目，要準時撥補油料，必須精準調度車輛。（...
圖2 : 油料配送是石化業者的重要營運項目，要準時撥補油料，必須精準調度車輛。（source：Transcourt Inc）
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油料配送是石化業者的重要營運項目，台灣目前的加油站約3,000家，其中中油就將近2,000家，準時撥補油料，必須精準調度車輛，現在石油公司主要面臨的問題有三點：一、每天排程時間過長，容易影響車隊調度效益；二、車輛駕駛員聯絡不易；三、無法清楚得知客戶是否準時收到貨品，因此必須透過車隊管理系統解決問題。

現在的油罐車上都會安裝具備GPS定位功能的車機，作為收發訊息之用，透過長距離通訊網路，將各輛車的行車訊息（通常有：油耗量、速度、行駛路線等資訊）與GPS訊號，傳回後端管理主機，而後端管理平台則結合電子地圖，讓管理者可以透過電腦來掌控目前車輛所在位置。

圖3 : 車用電腦可記錄車輛行駛狀態，讓企業有效規範用車者的駕駛行為。（sour...
圖3 : 車用電腦可記錄車輛行駛狀態，讓企業有效規範用車者的駕駛行為。（source：Scania）
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在系統導入過程中，最大的問題就是人，駕駛員的抗拒反應是可以預見的，必需經過反覆溝通及高層的明確表態，才能順利解決；至於在導入效益面，則大幅降低加班費、人力成本、以及交通費用，估計節省60%以上的運輸管理成本，此外，由於車機對速限具有設定的功能，有效改善司機超速的駕駛行為，連帶也縮減了罰單數量。至於質化效益面，後台管理總部因為透過GPS掌握運輸狀況，可以在客戶有緊急需求時，即時調度車輛來支援，無形中也提高了客戶滿意度。

智動化

智動化SmartAuto 簡介 遠播資訊股份有限公司以經營國際化的電子產業媒體為目標〈全球中文文化性電子產業社群平台─Global E.E. Community Platform in Chinese Culturelization〉。並經由平面、網路與活動來積極達成本身的媒體功能，目前有《CTIMES零組件雜誌》、《智動化SmartAuto》、《CTIMES》網站、《SmartAuto網站》與「零組件科技論壇」等產品或媒介，其中「智動化 SmartAuto」雜誌以最專業、完善的內容，深入探討自動化產業的技術進展與應用趨勢，並加入觀點剖析與業界動態，讓讀者快速掌握自動化與智慧化產業的全貌，並以網路與平面雙重平台，提供詳實而綿密的產業訊息，「智動化 SmartAuto」雜誌將會是市面上唯一兼具深度與廣度的自動化專業媒體。

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