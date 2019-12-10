能源監控智慧化 聰明管理用電行為

【作者： 王明德】 2019年12月(第54期)智慧能源-智造時代的核心驅動力 分享 facebook

能源持續成為全球的焦點議題，在企業用電量不斷攀升，且未來AI、物聯網與5G普及下，全球電量消耗將進一步增加，對此業界人士指出，儲能技術與電力監控系統將成為能源技術的未來發展重點。

圖1 : 能源監控網路架構的硬體架設，只是取得用電資訊的工具，取得後的訊號處理才是投資報酬率浮現的重要關鍵。（source：Tata Power） 分享 facebook

根據研究機構的預測，現在到2040年間，40%的新增電力需求將由再生能源供應，這表示再生能源已成為全球發電型態的趨勢，不過再生能源的間歇性供電特色，導致電網必須設計儲能系統以提供穩定的電源來平衡電網的需求，讓系統可以整合多方能源，在用電的離峰時期或是再生能源使用仍有餘裕時，儲存多餘電力並可在用電尖峰或其他關鍵時刻提供穩定用電，達到削峰填谷、調節用電等智慧電力管理目標。

過去的電力管理系統，主要是以感測網路與後端管理平台為主要架構，5G、AI時代來臨後，設備裝置連網的大數據應用有了創新發展，透過即時整合大量資訊，使所有物聯網設備擁有遠端監控與維修，甚至預防性檢修功能，以避免停機所帶來的損害。

圖2 : 能源監控網路架構架設後，還必須善用系統整合業者的諮詢服務，能依照報表找出對應解決方案。（source：Optergy） 分享 facebook

為了保有持續性的電力運作，各類電力設備都會配有預警機制，針對異常狀況提早發出警示，即早預防與排除潛在電源或電池老化的問題，使用電更加智慧化，同時達到最大效益。

智慧化當道 能源監控再進化

現在的能源監控網路架構仍是以遠端的方式監控電力設備，透過大量的資料蒐集與分析，協助使用者隨時掌握系統運行狀況，同時對設備的狀態、使用年限以及可能發生的問題，提早發出故障預警通知，並管理電池壽命，有效預防可能發生的問題，確保設備以及負載能順暢的運作，有效減少客戶的維修成本與系統故障所造成的連帶損失。

能源監控網路架構有軟硬體兩端系統，其硬體架設只是取得用電資訊的工具，業者指出，取得後的訊號處理才是投資報酬率浮現的重要關鍵，善用數據進行管理，效益才會浮現，否則系統會出現重腳輕頭、本末倒置的怪象。

圖3 : 能源監控網路架構以遠端的方式監控電力設備，透過大量的資料蒐集與分析，協助使用者隨時掌握系統運行狀況。（source：ifak Magdeburg） 分享 facebook

在節能議題發燒下，智慧能源這幾年成為業界焦點，在媒體與廠商的大舉宣傳下，智慧能源系統彷彿成為節能救星，實情真是如此嗎？其實廠商並沒有誇大，但對此了解不深的使用企業，極容易有錯誤的概念，認為只要在企業內設好能源監控網路就大功告成，自此電費可以大省特省，殊不知事情沒有這麼簡單。

那事情有多不簡單呢？對包括智慧電網在內的各種企業IT系統，建置企業一直有個錯誤的觀念，認為只要把系統架起來就算完成，此後系統會自行運作，企業從此只需坐享其利，完全低估後端系統的重要性。

當然硬體的重要地位不容懷疑，畢竟沒有最前端的訊號取得，何以侈言後端應用，然而如果只重視甚至偏執的一昧計較效能，而不去思考訊號取得後的應用，系統的投資報酬率將令導入企業大失所望。

訊息與管理並重

能源監控網路架構的硬體架設只是取得用電資訊的工具，取得後的訊號處理才是投資報酬率浮現的重要關鍵。

如果把能源監控網路架構比喻成自來水系統，智慧電表好像水龍頭，水龍頭是否設計得當，讓自來水順利流出固然是重點，但系統真正的效益是用戶如何使用這些流出的自來水？當這些順利流出的水被拿來飲用、洗衣、洗菜或洗車，效益才會浮現，如果只是一昧研究如何把水龍頭設計的更好更先進，反而不去思考流出的水如何使用，就會設計出錯置重點的系統，導致效益難以彰顯。

除此之外，能源監控網路架構的使用者還有另一種完全相反的通病，一聽到智慧化系統，連數據都還沒產生，就先談要如何控制。以上面的自來水例子來比喻，就像是水都還沒來，就先規劃要多少水洗衣服、多少水煮飯，這也是另一種本末倒置。

業界人士就指出，能源監控網路架構架設後，還必須善用系統整合業者的諮詢服務，如此能依照報表，找出對應解決方案。

舉一個業界的案例，某全台大型連鎖烘焙業者長年以來電費支出都維持在同一層級，裝設能源監控網路架構後，在報表上發現每天早上固定時段，用電量會瞬間竄升，高出的電量恰好超過該公司的用電契約度數，會被台電收取數倍電費，而經過調查發現該時段是麵包師傅每天開始工作之時，所有師傅同時打開烤箱，因此用電量會瞬間高漲，因此該公司改變作法，錯開麵包師傅開烤箱時間，把用電峰值維持在契約度數以下，經過1年，該公司省下的電費約新台幣600萬元，而系統的軟硬體系統導入成本才2萬元。

充分溝通 方能獲致最佳效益

透過這個案例可以發現，包括能源監控網路架構在內，任何IT設備都只是工具，使用者必須透過工具的輔助來擬出策略、改變運作行為，系統的效益才會浮現，不只智慧電網，其他各種綠能設備甚至是企業軟體架構，都只是解決問題的手段而非問題的答案，如果錯把手段當成答案，就會出現系統架構不合身，企業必須屈就自己原有的作業流程去配合系統的怪現象。

導入智慧電網前，企業必須先善用廠商的諮詢顧問功能，解讀出電費帳單與用電狀態的合理性，再與系統廠商研議出適合企業本身的節能方案。如果系統廠商不能解決導入企業的問題，該廠商就要被淘汰。也就是說，能源監控網路架構必須削自己的足來適企業的履，而不是企業削自己的足來適系統架構的履。

現在許多企業對節能概念認知有限，多會聽從廠商所言：「這套系統架構起來，能夠幫你解決什麼什麼問題。」這種先建系統再來思考系統能解決什麼問題的情況，就好比先把箭射出去再來畫個標靶讓他射中，而事實上正確的做法應該是先畫好標靶再把箭射出去才對。

就像智慧電表在安裝時，正確的作法是不必截斷原有電源饋線即可安裝，讓企業不至因動工而停止作業。他最後再次強調，智慧電網的確可為企業省下大筆電費支出，不過企業必須慎選智慧電網廠商，善用諮詢功能，並提出需求，由配合廠商提出解決方案，才能達到系統的最佳效益。