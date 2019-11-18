親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國家地理雜誌
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

不分區墊背當肉票引眾怒 謝龍介：吳主席昨晚來電了

水都淹水不退：威尼斯惡水猛襲,為何今年異常慘烈？

電腦輔助先進製造技術 擴大在地化系統服務能量

2019-11-18 10:01智動化

[作者 陳念舜]

2019年11月(第53期)運動控制進化中！
2019年11月(第53期)運動控制進化中！
分享

出身英國劍橋大學團隊的老牌CAM電腦輔助製造軟體商Delcam是全球五家最大的 CAD/CAM軟體供應商之一，從1965年成立以來，與其他CAD/CAM軟體商最大不同處，便在於該公司自有位於伯明罕的工廠（AMF），可不斷研發先進製造加工技術，並進行軟體開發與測試；且因為同時對外接單，還能兼顧為客戶有效提升生產效率、降低成本的需求。

達康科技公司（DARCAM）則自1992年開始，成為Delcam旗下2~5軸CNC工具機專用加工軟體PowerMILL在台灣的創始代理商，能少數兼具線切割、高速、多軸、車銑複合/積減法混合製造，快速達到放電加工等CAM編程自動化、機台效能最佳化目標；以及機上量測自動補償、機台製造資訊即時化、工業機器人離線編程、數位銲接、雷射切割等應用，可讓加工廠充份應用機台性能，邁向機台無人值守，滿足3C、汽車、模具等產業客戶需求。

圖1 : 達康科技提供客製化二次開發服務能力，成為開發新機種的策略夥伴，讓客戶有...
圖1 : 達康科技提供客製化二次開發服務能力，成為開發新機種的策略夥伴，讓客戶有機會承接創新高價值工作。（source：達康科技）
分享

同時提供客製化二次開發服務能力，成為開發新機種的策略夥伴，讓客戶有機會承接創新高價值工作。除了率先建立全台灣規模最大的CAM服務團隊，工程師遍布北中南據點之外；近年來更自主開發雲端系統，提供有制度、即時、高效率的技術服務，協助終端加工廠自動化，提高機台和人員生產率及產品良率。

繼2014年被Autodesk併購、2016年正式併入Autodesk Digital Manufacture Group，成為認證經銷夥伴以來，達康科技更整合了Autodesk最新協同合作平台A360，享有雲端儲存空間，可將專案資訊諸如刀具路徑、進退刀、刀具、邊界等條件通過行動裝置即時分享，與工作夥伴討論，實現無紙化作業，既提升效率也減少發生錯誤。率先導入最經濟的訂閱方案Subscription，則可隨業務量增減使用套數，讓使用者彈性管理軟體預算，降低前期投入資金及風險等門檻，不斷享用最新版本和服務。

善用企業併購資源　通過協同合作平台加值

因應現今工業4.0趨勢發展，PowerMILL也能與Autodesk旗下Fusion Production平台連結，結合生產計畫、追蹤作業並監控機台，使用雲端運算和工業物聯網IIoT進行智慧製造，達成生產效率最佳化。且由於自主研發關鍵技術核心，使得PowerMILL完整加工解決方案擁有自主改進最佳化能力，從而衍生出包含高速、2D、3+2軸、5軸加工、銑車切削，與機器人自動離線編程加工等套裝程式模組，都可在同一套軟體介面完成，縮短學習時間；並配合自動化/二次開發等功能，提供製造管理服務，以保存客戶Domain knowhow、提高加工效率。

圖2 : 達康科技利用獨有PowerMILL Addtiive雷射加減法混合製造...
圖2 : 達康科技利用獨有PowerMILL Addtiive雷射加減法混合製造功能與EasyAM客製化操作介面，使用者輸入3D CAD圖檔後，即可通過內建多種工法策略、積層參數，快速產生積層路徑，並經由模擬驗證事先看到粗胚狀況。（source：達康科技）
分享

達康科技表示，目前該公司PowerMILL為現今市面上五軸CAM軟體系統中掌握最豐富的加工法，包含精準偵測2~5軸殘料應用，與多軸殘料加工、五軸多刀清角等；透過Vortex高效率旋風擺線加工，約可節省87%粗加工時間；甚至可將傳統三軸工法直接產生五軸路徑，讓使用者只要有基本五軸加工概念者即可編程、縮短加工時間，並提升加工表面品質。

其最大優勢還有彈性編輯路徑功能，可在完成運算專案路徑後修剪、點選刪除，或一鍵完成移動、複製、鏡射等功能，而不必重新運算，實現完全過切保護、進退刀最佳化，尤其是在加工大型汽車模具的複雜曲面領域，具有高市占率。透過高精度點分佈的後處理運算加工，還能順暢控制並降低機台負載，縮短39%機台加工時間；或者自行定義要加工的點數量，以提升加工表面品質。

以及獨有PowerMILL Addtiive雷射加減法混合製造功能與EasyAM客製化操作介面，支援各類3~5軸機台或機器人設備，使用者輸入3D CAD圖檔後，即可通過PowerMILL內建多種工法策略、積層參數，快速產生積層路徑；並經由模擬驗證事先看到粗胚狀況，一次加工製作傳統製程無法完成的複雜零組件架構、輕量化設計，減少後續銲接組裝成本，增加可靠度、耐用性；不必額外準備治具，少量生產關鍵零組件，而能有效縮短製造時間與成本，或者用來修補受磨損的高價零組件。

圖3 : 近期發表的EasyNC智慧NC串刀程式系統，可避免現場人員手動編輯、合...
圖3 : 近期發表的EasyNC智慧NC串刀程式系統，可避免現場人員手動編輯、合併NC程式時出錯，且支援一鍵即轉換FANUC、SIEMENS格式。（source：達康科技）
分享

此外，PowerMILL也透過自動及交互式機台碰撞演算法，讓使用者只要輸入機台構造和治具等相關尺寸位置，就能在軟體內實際模擬機台動作、全模型過切保護，進行五軸防碰撞驗證，以檢視機台和刀具路徑是否安全、避免干涉；加上手動刀軸控制，則可使用更短刀具提升轉速與進給率，減少過長刀具加工振動，適用於加工直立壁面或深孔模具；且為了避免五軸同動自動偏擺時刀軸劇烈變化，自動更新刀具軸向，省去重新計算的時間。

在加工前就能掌握各種狀況，以達到最安全及有效率的五軸編程；並藉此判斷各種工件與機台的適配性，作為採購機台時參考。再搭配另一套PowerINSPECT OMV機上量測系統，能支援現今各大品牌測頭，完成全機台模擬，避免二次搬運導致的誤差風險與干涉；以及快速彈性地檢測路徑編輯，進而即時補償，並輸出客製化報表。

圖4 : NC-Base程式資料庫管理系統為CNC操作者、CAD/CAM程式設計...
圖4 : NC-Base程式資料庫管理系統為CNC操作者、CAD/CAM程式設計者及管理者提供一個暢通的資訊交流平台。（source：新知造科技）
分享

值得一提的是，由於PowerMILL支援樣板template Marco & VB客製化，不必仰賴專業的程式撰寫人員，就能達到操作流程標準化、編程自動化，在短期內有效提升軟體效率，長期累積企業核心技術。達康科技除了多年來服務各產業經驗累積的能量，推出EasyCAM輔助介面之外，再由客製化團隊協助二次開發、打樣、測試及軟硬體整合。

近期也與許多工具機廠合作，陸續發表EasyNC智慧NC串刀程式系統，避免現場人員手動編輯、合併NC程式時出現錯誤，且支援一鍵即轉換FANUC、SIEMENS格式，至少提升10%以上加工效率；以及almaCAM支援各品牌設備切割、銲接與沖壓專用CAD/CAM，可承接3D CAD設計系統，並整合生產管理、ERP系統資料輸入匯出，強調選擇Darcam，就等於為企業添置了一個專業顧問團隊。

專注2D零組件應用　落實在地服務能量

另一家美系CAM軟體商MasterCAM，除了同樣提供豐富專業的2.5D加工功能，包含：外形、挖槽、自動避讓導角，與殘料、螺紋、特徵辨識加工、鑽孔及攻牙，讓加工角度的表面更光滑之外；並搭配高速高效的動態銑削加工（DYNAMIC MOTION），實現等量、等負荷的高速高效率切削加工，使得刀具路徑平順，節省時間與成本，同時延長刀具壽命，適用於加工硬質材料。

其3D加工法也利用最佳化動態銑削粗加工，使之能快速移除餘料，以達到加工效率最大化，降低成本而提高接單競爭力；同時提多種高效率五軸工法，完全滿足編程加工應用，還有完整機台模擬驗證，確保路徑安全和作業可適性。

Mastercam原廠授權經銷商之一的新知造科技表示，現今市面上各家CAM系統最大差異在於成熟度，取決於專用功能性和開發時間、操作人性化程度。」MasterCAM強項在於市場規模較大的2~2.5D工件，也因為功能豐富又易用，近年來成為銷量最龐大的CAM軟體，2018年銷量達25萬套，預估2019年將達到近26萬套，廣泛應用於航太、汽機車零組件及手工具產業所需3+2軸與4軸的幾何造型加工，解決手寫難度，提高整體編程效益。

圖5 : NC程式編輯模擬系統（CIMCO Edit）支援分析的專用資料庫資源更...
圖5 : NC程式編輯模擬系統（CIMCO Edit）支援分析的專用資料庫資源更多，可在機械端操作。（source：新知造科技）
分享

此外，針對現今製造業要達到工業4.0智慧工廠，必須加工到一定程序時，即可插入排序檢測刀具有無磨耗或其他特徵，再回頭修改程式，以免故障停機。否則，如航太製造業者一旦耗時完成複雜工藝加工後，始發現須變更設計或重修程式將影響生產效率，難以實現真正自動化。

MasterCAM機上量測製程控制解決方案的優勢，在於功能更為完整成熟，包含支援多家不同品牌測頭量測3~3+2軸，完全整合刀具及工件座標設定、量測路徑模擬與碰撞檢測；將量測數值回饋控制器後，再加工控制，整合產出報告分析與決策。

且有別於傳統機上量測須等待完成所有加工程序後的成品，再回頭比對修改。該方案集NC編程、對刀、工件校正及檢測、回饋更新與邏輯功能於一體，採用與CAM銑削路徑作業相同的方式，建立測頭量測模式，更容易進行有效的製程管理。還能與刀庫管理系統結合後，得知為了提升加工效率所設計的各式客製化成型刀具使用壽命，在磨損達到一定程度前更換。

加上透過該公司引進CIHCO公司致力於CAD/CAM與DNC全面解決方案，其中NC程式編輯模擬系統（CIMCO Edit）支援分析的專用資料庫資源更多，可在機械端操作，請求排程傳輸NC程式，並率先納入夾治具、行程極限等條件，結合CAM路徑後的模擬結果更為精準。

NC-Base程式資料庫管理系統則應用Cilent/Server主從式架構，為CNC操作者、CAD/CAM程式設計者及管理者提供一個暢通的資訊交流平台，透過系統架構管理NC程式。使之不必離開自己的辦公環境，就能針對CNC工具機產生的程式路徑，透過分析資料、分類管理與操作，完成程式編輯、修改、審核、驗證、批准、調用、備份等工作，找到最終版本，以方便下次重覆操作及傳輸到機台，解決安全性權限問題。

目前MasterCAM也同樣提供客製化二次開發系統服務，如易智工廠自動化服務系統（EZiFASS）功能便類似IIoT平台，可支援雙系統控制器，用來整合現場即時加工資訊、遠端編程與NC管理。由於最終還是需要控制器廠商願意開放函式資料庫及相關參數，並配合客戶既有MES、ERP系統，才能有效分析管理刀具、設備稼動率及人力資源，維護產品品質，此時考驗CAM系統商的就是整合能力高低，促使與大廠加速合作。

**刊頭圖（source：cdn.canadianmetalworking.com）

智動化

智動化SmartAuto 簡介 遠播資訊股份有限公司以經營國際化的電子產業媒體為目標〈全球中文文化性電子產業社群平台─Global E.E. Community Platform in Chinese Culturelization〉。並經由平面、網路與活動來積極達成本身的媒體功能，目前有《CTIMES零組件雜誌》、《智動化SmartAuto》、《CTIMES》網站、《SmartAuto網站》與「零組件科技論壇」等產品或媒介，其中「智動化 SmartAuto」雜誌以最專業、完善的內容，深入探討自動化產業的技術進展與應用趨勢，並加入觀點剖析與業界動態，讓讀者快速掌握自動化與智慧化產業的全貌，並以網路與平面雙重平台，提供詳實而綿密的產業訊息，「智動化 SmartAuto」雜誌將會是市面上唯一兼具深度與廣度的自動化專業媒體。

相關新聞

智慧製造強調整合 運動控制通訊走向開放性架構

2019-11-18 10:01

運動控制已朝多元化技術發展

2019-11-18 10:01

POS功能不斷強化 搖身化為智慧零售最強助手

2019-11-18 10:01

製造業掀起智慧浪潮 運動控制同步進化

2019-11-15 15:39

深度學習在機器視覺領域的機遇與挑戰

2019-10-24 13:15

機器視覺走入AI世代 後勢發展深具潛力

2019-10-24 11:40

掌握機聯網關鍵設計 打造工業物聯網基礎

2019-10-24 11:40

展望智慧顯示製造大勢 一窺縱橫整合新契機

2019-10-24 11:40

延伸工業感測器價值鏈 須藉系統整合深入應用

2019-10-24 11:40

2019台北國際自動化工業大展展會報導(上)

2019-09-16 12:49

從貿易戰火餘燼重生 機械業尋求進口替代新動能

2019-09-16 08:55

歐系傳動元件掌握研發優勢 融入智慧化系統整合

2019-09-16 08:55

工業4.0催化轉型 驅動PLC智慧變革

2019-09-16 08:55

功能導向截然不同 PLC市場區隔明顯

2019-09-16 08:55

工業機器人提升感測效能與價值 有賴與半導體業者深度整合

2019-08-19 15:05

台灣三豐強化銷售服務能力　

2019-08-19 15:05

產業環境產生巨變 Protech將是不動產轉型關鍵

2019-08-19 15:05

全面掌握廠房狀態 精準打造智慧廠務系統

2019-08-19 15:05

逐步克服導入問題 製造業AI落地速度加快

2019-08-19 15:05

馬達與減速機廠商亟待轉型 從OEM設備升級協助智慧化

2019-07-16 15:21

尋秘茂林 快來認識特色「三黑」

2019-07-16 15:21

工業物聯網來勢洶洶 通訊整合已成製造業重要課題

2019-07-16 15:21

導入智慧化系統 工安全面升級

2019-07-16 15:21

快速架構智慧化平台 工業無線通訊應用加速

2019-07-16 15:21

邁萃斯之質量競爭力 宋賢德：將藉產品模組化來提昇產量與品質

2019-07-16 15:21

協助型機器人大舉進攻食品包裝市場

2019-06-21 08:30

零售業應用安控系統 打造智慧新藍圖

2019-06-21 08:30

工業3.5準智慧系統就位 工業4.0方能乘勢起飛

2019-06-21 08:30

倉儲物流新平台 效率再升級

2019-06-21 08:30

感測通訊走向數位化 IO-LINK奠定機聯網基礎

2019-06-20 16:42

讓運動形成文化 推動產業再創高峰

2019-06-13 13:01
看更多

熱門文章

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

「看著香港人還在奮鬥，我卻離開了…」 一名香港中文大學返臺生的告白

2019-11-15 13:02

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40

別再說「我在台大的時候」張忠謀：比大學教育更重要的是這個

2019-11-14 07:56

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29

長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

2019-11-11 09:14

捷安特女董座專訪：曾經 覺得騎電動自行車很弱

2019-11-15 09:21

類比晶片需求強烈 8吋晶圓代工風雲再起

2019-11-13 08:56

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

陽明山高規質感溫泉飯店 台北後花園的溫泉秘境

2019-11-14 15:47

2個摩羯男的戰爭…吳怡農PK蔣萬安 都先關小房間畫重點

2019-11-15 08:48

台灣製造、美國愛用？ 鴻海首次透露 面板可望打進美國軍用及航空市場

2019-11-14 11:18

「這2個原因｣讓勞退新制續效創新高 自提率卻只有8%

2019-11-13 13:13

三星啟動兆元大投資 企圖彎道超車台積電

2019-11-14 12:53

進出口都衰退！市值6千億企業大打碎鏈對策

2019-11-15 09:28

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

富爸爸帶小金雞搶市 台積電集團強棒輩出

2019-11-15 10:35

韓營非典型選戰 選情隨韓國瑜金句起伏

2019-11-14 12:52

家族帶失智基因她卻沒事 女子被發現有能抵抗阿茲海默症的基因突變

2019-11-12 15:38

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

台灣GDP上修 績優股出列

2019-11-14 14:35

年輕人不知支票不愛現金！辜仲立很有感

2019-11-14 12:52

商辦春燕來了！戴爾、蘋果、臉書、亞馬遜搶進駐 租金行情創18年新高

2019-11-13 13:16

明年1月11日總統大選勝負已定？

2019-11-08 08:51

AI來襲 你的工作生命週期只剩5年 未來人才如何續命？

2019-11-13 12:29

短中長操作策略 外資擁抱鴻海 這次會愛多久

2019-11-15 10:35

走過老公外遇、事業低潮…入圍金馬影后李心潔的生命課

2019-11-13 13:09

房市10年後會如何？專家：六都若治理不夠理想 恐難逃「此困境」

2019-11-13 10:28

一生一次的終極假期：中國大陸頂級酒店

2019-11-13 09:04

北台灣第一座「露天無邊際溫泉泳池」在宜蘭 悠閒享受療癒養生的好時光

2019-11-14 15:46

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:50

業餘爺奶私廚 為何讓年輕客一窩蜂搶訂？

2019-11-08 09:41

別人熄燈他展店！他靠一招進軍美國衝出80％住房率

2019-11-13 13:11

印度主廚 蔬食生活家

2019-11-15 11:16

這家飯店鄰近全台最大紅樹林保護區 為旅人打造美好旅遊經驗

2019-11-14 16:44

厲害的不只珍奶！這款台灣味熱銷日本11年 居酒屋沒它就別混了

2019-11-07 14:01

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

沙美上市日 股市回檔時？

2019-11-14 12:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top