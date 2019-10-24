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掌握機聯網關鍵設計 打造工業物聯網基礎

2019-10-24 11:40智動化

[作者 王明德]

2019年10月(第52期)AI與3D引爆工業辨識新浪潮
2019年10月(第52期)AI與3D引爆工業辨識新浪潮
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隨著全球化腳步的加快，包括製造業在內的各種企業都必須提供就近服務，藉以提升企業競爭力，不過現在製造業的服務據點與生產基地遍布全球各地，要在成本控制前提下，讓生產與服務品質最佳化，對多數經營者來說都是嚴厲挑戰。

圖1 : 機聯網是工業物聯網的基礎，透過完善的功能設計，將可串連位於各地的機台，...
圖1 : 機聯網是工業物聯網的基礎，透過完善的功能設計，將可串連位於各地的機台，掌握其運作狀態，提升企業競爭力。（source：cmorgan）
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尤其以工業控制為主軸的相關行業中，對於日常遠方的設備維護，所產生的技術人員派遣與交通、電話費用，一直是營業成本中必要且龐大的支出。因此，技術人員若能坐在辦公室，即可針對來自世界各地的設備相關問題，進行即時的遠端問題排除，不但大幅降低企業營業成本，同時也大幅提升了企業形象與客戶對產品的信賴度，企業競爭力也因此大幅領先於同業，並且在工業物聯網架構出現前，機聯網（M2M）就已出現在工控領域。

製造業下一個藍海　設備遠程維護系統

機聯網應用的正式出現可以追溯到2002年的美國，當時美國最大的水處理產品供應商BioLab公司運用機聯網技術，遠程監控游泳池水中的PH值和消毒劑投放情況，之後機聯網應用便在全球如火如荼發展起來，並有極具爆發力的成長。

2011年德國推動工業4.0，帶起全球智慧製造趨勢，而智慧製造的核心架構–工業物聯網，是透過底層感測網路、中層通訊傳輸與上層雲端運算，將工廠中各類型機台的數據全面串連，並加以儲存、分析。

不過，工業物聯網的體系龐大，全面建置不僅曠日廢時，而且各製造商的需求不一，並非所有功能都必須全包，因此無論設備與系統廠商均會建議有意導入的製造業，先從最基礎之處導入，而此處就是機聯網。目前機聯網已被公認為製造系統產業的下一個藍海，吸引了眾多廠商參與競爭，幾乎全部自動化設備業者都已經開始提供機聯網業務和解決方案。

圖2 : 透過機台的全面聯網，管理者將可掌握製造現場的機台狀態，優化產線的效率。...
圖2 : 透過機台的全面聯網，管理者將可掌握製造現場的機台狀態，優化產線的效率。（source：Siemens）
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由於台灣多數製造業所使用的生產設備都有一段時間，並非全部都具備聯網功能，要讓這些老舊機台聯網就已是巨大工程，在此同時，系統業者在設置通訊設備時，還必須讓機台停機時間最少化，甚至是完全不影響設備的生產時間，對設備開發和系統建置業者來說，都是極為艱困的課題。

就目前來看，機聯網設備的功能必須讓使用者不需撰寫任何程式，只需將機聯網遠端維護設備連接至本身的設備上，即可升級成具備網路通訊功能及支援遠程線上監控、故障診斷、程式更新功能的產品，因此，機聯網遠端維護設備具備四項關鍵技術：

網路語音串流傳輸

機聯網遠端維護設備除了具備網路串列資料傳輸功能以外，還提供了雙向語音串流傳輸及語音廣播功能，來方便使用者在進行設備遠程維護時，可與遠端之設備操作人員進行交談，同時語音資料傳輸前，設備會將語音資料以高品質及低數據傳輸量的原則來進行語音壓縮，可有效降低網路頻寬需求及負荷量，使用者也可依據本身的網路狀況，選擇適合的語音壓縮比。

簡易的網路配置

關於網路配置，機聯網遠端維護設備支援Static IP、DHCP、PPPoE，可輕易的與網路連接，且設備與設備之間通訊，是採用伺服端與客戶端的通訊架構；在此架構下，一台伺服端設備最多可與64台客戶端設備連接，而只有唯一的伺服端設備，需要具備網路的實體IP，至於其他的客戶端設備，則只要能連接上網路即可完成通訊。

動態DNS功能

當唯一的伺服端設備所處的環境下，並不具備固定IP時，將會導致其他的客戶端設備，無法正確的與伺服端設備建立通訊連接，此時使用者只需要開啟動態DNS功能，伺服端設備將會於每次開機時，偵測取得當前IP位址，並主動告知DNS伺服器，其他的客戶端設備只須依據DNS，即可輕易的與伺服端設備建立通訊連接。

Virtual Com通訊技術

機聯網遠端維護設備內部提供了Virtual Com通訊技術，使用者可於PC上，經由Virtual ComDriver／Utility，虛擬出一個Com Port，經由網路與使用者設備連接，如此就算使用者不在伺服端設備旁，也同樣可以針對遠端的客戶端設備，進行系統維護。

設備遠程維護系統應用　突破傳統維修困境

透過上述設計，機聯網即可達到遠端設備維護標準，使用者可利用機聯網遠端維護設備與本身產品的串列通訊埠連接，透過網際網路對遠方的設備進行遠程線上監控、故障診斷，甚至程式更新的功能，可節省大量的人員往返費用與時間。

圖3 : 工業通訊技術已發展多年，在智慧製造啟動後，其技術與應用都有進一步成長。...
圖3 : 工業通訊技術已發展多年，在智慧製造啟動後，其技術與應用都有進一步成長。（source：Siemens）
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此外，經由機聯網遠端維護設備，客服人員或FAE除了可進行遠端設備維護外，同時可直接與現場設備工程師進行一對一語音交談或語音廣播，透過語音交談功能，使用者可明確的表達問題發生之原因以及解決方法。

在串列通訊升級網路應用方面，管理者可使用機聯網遠端維護設備，將原先為串列傳輸的產品，升級為網路傳輸，藉此擴展網路範圍至全世界，而不受串列傳輸的傳輸距離限制。

此外，也可利用機聯網遠端維護設備內建的Virtual Com通訊，來進行遠端設備維護，而不致於侷限系統維護者，一定要在伺服端設備旁，也就是說，系統維護者可於任何可連上網路的地方，即可進行遠端設備之維護；另一方面，市面上有部分PLC程式的編輯軟體在與其PLC進行通訊連線時，當非採用系統預設之鮑率（baud rate）時，其在通訊的過程中，將會動態的變換鮑率，來進行控制命令與資料之傳輸，在此種情形下，必須採用Virtual Com通訊，來實現動態鮑率之資料傳輸功能，遠端連線任務，方可順利完成。

機聯網產品必須以使用者需求為出發點，針對各種不同的需求，開發適用於不同客戶的機聯網遠端維護設備產品，得以突破傳統觀念中，設備維護時，工程人員親臨現場，方能解決問題的想法，提供企業降低營業成本，提高公司獲利能力的最佳途徑。

智動化

智動化SmartAuto 簡介 遠播資訊股份有限公司以經營國際化的電子產業媒體為目標〈全球中文文化性電子產業社群平台─Global E.E. Community Platform in Chinese Culturelization〉。並經由平面、網路與活動來積極達成本身的媒體功能，目前有《CTIMES零組件雜誌》、《智動化SmartAuto》、《CTIMES》網站、《SmartAuto網站》與「零組件科技論壇」等產品或媒介，其中「智動化 SmartAuto」雜誌以最專業、完善的內容，深入探討自動化產業的技術進展與應用趨勢，並加入觀點剖析與業界動態，讓讀者快速掌握自動化與智慧化產業的全貌，並以網路與平面雙重平台，提供詳實而綿密的產業訊息，「智動化 SmartAuto」雜誌將會是市面上唯一兼具深度與廣度的自動化專業媒體。
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