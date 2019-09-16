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功能導向截然不同 PLC市場區隔明顯

2019-09-16 08:55智動化

[作者 王明德]

2019年9月(第51期)PLC－智慧製造下的智控新趨勢
2019年9月(第51期)PLC－智慧製造下的智控新趨勢
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PLC是自動化系統中的關鍵控制元件，近年來智慧化成為製造業重點趨勢，不過由於製造系統對穩定度向來有高度的要求，而發展已有半世紀的PLC技術，相對於其他控制技術，其架構更為成熟，因此目前仍居控制器主流。

圖1 : PLC是自動化控制的關鍵技術，智慧化趨勢帶動另一波市場成長，因此各廠商...
圖1 : PLC是自動化控制的關鍵技術，智慧化趨勢帶動另一波市場成長，因此各廠商也紛紛強化本身產品的附加價值，以提升佔有率。（source：Netmax Technologies）
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從架構面來看，PLC依控制點數可分為小、中、大等四類，其中台灣廠商以中、小型為主，大型PLC的應用領域多為產值高的產業，包括冶金，電力，交通等領域，這些產業對於產線設備的風險控管嚴格，雖然PLC發展已有30餘年，技術已經相當成熟，因此價格已經穩定偏低，即使如AB、西門子等大廠牌，縱使市場報價較一般廠商高出一截，但就整體自動化設備而言，其成本比例仍不算高。

PLC架構穩定 市場變化有限

雖然對單一PLC的成本考量不高，不過這些大型系統所覆蓋的範圍大，連動影響的設備與子系統多，因此用戶對其產品的安全性、可靠性和抗干擾性要求比較高。

另外，應用大型PLC的製造業種，其技術需求更為複雜，需要多樣化與靈活通訊方式，對網路拓展能力的要求也更高，最近幾年各大型PLC供應商也強化這幾個功能。另外受迫於市場上逐年增加的價格壓力，目前多數大型PLC才具有的功能，也開始出現在中型PLC，對功能可用且有成本考量的製造業者來說，會開始考慮以中型PLC取代大型PLC。

至於在品牌選擇方面，由於大型PLC多會與自動化整體解決方案搭配，較少有單品市場，再加上這類市場都有品牌考量，而品牌考量並非只有單純的品牌迷思，而是涉及廠房的保費金額。

由於大型廠房必然會有產物保險，而中，所使用的系統機具品牌也是產物保險的保費核算條件之一，若使用不具知名度的設備，所增加的保費，很可能就覆蓋掉當時因選擇小品牌PLC所產生的差價，因此從整體成本角度來看，選擇知名品牌反而是大型製造業的較佳選擇，也因此小品牌PLC在此一領域幾乎沒有立足之地，目前市場都由歐、美、日等大廠主控。

圖2 : 歐美品牌仍為是PLC市場主流。（攝影／王明德）
圖2 : 歐美品牌仍為是PLC市場主流。（攝影／王明德）
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在中型PLC，由於大部分應用中仍需要建立小規模的網絡，因此通訊能力和組建網絡的便利性，便成為中型PLC的技術趨勢，例如西門子的S7-300CPU315，就是目前市場中小項目的首選。另外，在OEM機台中，由於對PLC的CPU指令處理、程序的容量、運動控制精度與通訊能力等要求都較高，因此目前也多為歐美大廠所掌握，這些大廠也將之視為兵家必爭之地。至於小型市場，價格仍是主要考量，不但大陸、台灣等PLC廠在此競爭激烈，西門子、三菱、歐姆龍等歐日大廠為拓展市場，也開始進軍小型PLC。

從市場發展來看，中、大型PLC正在逐步蠶食較不複雜的DCS，擴大了整個市場規模，對於大型工業用戶而言，以PLC為基礎的自動化方案愈來愈受歡迎，一來因為PLC的穩定可靠與現成可用性確實眾所週知，二來有經驗的PLC專業人才確實比較容易找到。

至於幾年前一度來勢洶洶的PC-based控制器，對PLC的地位並不構成威脅，主要有兩個原因，首先是在工業4.0概念發生前，PLC廠商就已經把PC-based技術融入PLC當中，用以提供更多新的功能，在對手已具備同等優勢下，PC-based控制器自然難以切入PLC的既有市場。另一原因則是基礎的架構不同，PLC一開始就是為了自動化控制而設計，因此其架構會特別貼近自動化底層設備，如馬達、變頻器等，但PC Based則是從PC而來，自動化控制只是後來所加上去的功能，因此在與上述的這些底層設備的溝通介面，設計的並不理想，在大型PLC上面，雖然PC Based控制器對上層架構溝通較佳，但這些溝通介面，現在PLC都已可做到，再加上PLC原有的穩定優勢，更是讓PC Based難以跨入大型自動化架構。

歐美日大廠仍是市場主流

台灣市場方面，從1970年代開始，台灣經濟發展進入高速發展期，除了本身市場對自動化設備需求越來越大，也開始將機台設備輸出至國外市場，尤其是OEM機台更是如此。就市場規模來看，台灣內需市場並不大，但行銷至海外的OEM機台數量龐大，因此在外商的全球布局中，台灣是PLC市場中不可或缺的一塊。

圖3 : 運動控制是PLC的重要應用 （攝影／王明德）
圖3 : 運動控制是PLC的重要應用 （攝影／王明德）
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目前台灣PLC市場以日系、歐美系、台灣廠商分佔各低、中、高階領域，在大型PLC市場，TFT-LCD、半導體產業產值早已突破兆元，由於產線快速擴充，因此成為大型PLC廠商兵家必爭之地，過去台灣曾受日本殖民統治，因此在台灣工業發展初期，仍受日本相當的影響，因此大型PLC市場多使用日系PLC，直到這幾年，台灣前往歐美留學人士開始回台服務，逐漸帶入美系觀念，歐美大廠如西門子、AB等PLC快速取代日系產品。

最後再從PLC廠商來看，各自動化產業工程師認知度最高的PLC品牌，包括了日本三菱、歐姆龍、德商西門子及美商洛克威爾（AB），此外，法國施耐德、美國艾默生、日本的富士、松下、台灣的永宏、豐煒、台達等品牌也有相當的支持度。

至於就品牌知名度來看，三菱與歐姆龍兩大日系品牌，在台灣市場的普及度最高，而西門子與洛克威爾的PLC，則在大型系統佔有較高的比重，一般認為，日系品牌的PLC在中小型機種方面具有簡單易用、體積小的優點因此受到廣泛應用，但專屬功能提高了方便度卻也降低了系統彈性；而歐美品牌的PLC則強調開放性，使用者自行定義的功能較強，適合大型架構，但價格偏高，至於台灣自製的PLC品牌，價格非常有競爭力，穩定性也還不錯，但在功能上則比較陽春，且多以小型機種為主。

整體而言，隨著智慧機器趨勢的啟動，PLC需求也隨之放大，雖然主架構仍維持既有模式，但無論是內部的處理器效能或對外的通訊能力，新世代製造系統對PLC都有進一步要求，因此PLC廠商必須讓自己產品擁有更多附加價值，方能掌握市場商機。

智動化

智動化SmartAuto 簡介 遠播資訊股份有限公司以經營國際化的電子產業媒體為目標〈全球中文文化性電子產業社群平台─Global E.E. Community Platform in Chinese Culturelization〉。並經由平面、網路與活動來積極達成本身的媒體功能，目前有《CTIMES零組件雜誌》、《智動化SmartAuto》、《CTIMES》網站、《SmartAuto網站》與「零組件科技論壇」等產品或媒介，其中「智動化 SmartAuto」雜誌以最專業、完善的內容，深入探討自動化產業的技術進展與應用趨勢，並加入觀點剖析與業界動態，讓讀者快速掌握自動化與智慧化產業的全貌，並以網路與平面雙重平台，提供詳實而綿密的產業訊息，「智動化 SmartAuto」雜誌將會是市面上唯一兼具深度與廣度的自動化專業媒體。
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