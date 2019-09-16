親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國家地理雜誌
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

歐系傳動元件掌握研發優勢 融入智慧化系統整合

2019-09-16 08:55智動化

[作者 陳念舜]

2019年9月(第51期)PLC－智慧製造下的智控新趨勢
2019年9月(第51期)PLC－智慧製造下的智控新趨勢
分享

有別於台灣傳動元件廠商優點，在於可針對代工業客戶為了節省製程成本，而提供可高度彈性應用的模組化、客製化系統整合能力。歐系傳動元件廠商則藉由長久累積的研發實力，掌握關鍵材料特性，適用嚴苛環境；進而融入智慧化科技，得以管控產品全壽命週期成本。

位於德國科隆的igus公司身為歐系傳動元件大廠，多年來始終致力於開發高動態傳動元件技術，包含乾式軸承、耐撓曲電纜線、保護拖鏈系統等元件持續推陳出新。雖然傳動元件在整體機械產業看來並不顯眼，除非是設備停機了才會發現。

但到了現今工業4.0智慧機械年代，確保工廠內部線纜安全就像維持人體輸送血液、氧氣的血管通暢一樣重要，以維持生產線上移載裝置、機台運行順暢，才能有效提升製造工藝及生產作業的穩定性；進而透過預測性維護增加工廠正常執行時間，來確保製程不中斷，並提升效率。

即便如生產保護拖鏈所需的塑膠成型技術各國都有，國內外品牌眾多，惟若產品品質、材料不佳，既可能影響加工，耐用度也會受質疑；且各家使用者對於價格的定義也有不同，igus相信只要品質夠好，終會被看見。

善用智能工程塑膠特性　藉測試掌握品質與使用壽命

目前不僅善用所掌握智能工程塑膠的特性，扮演各領域不停機的守護者，還能依使用者在不同環境條件下應用的需求，添加特殊複合材質。例如曾經推出免上油的自潤軸承，便是利用自主開發的材料於棒材上形成薄膜，以發揮自潤效果，減少粉塵或磨耗心軸。至今已分別在傳產重工業、工具機、自動化等產業發揮效果，甚至還提供可將三者整合的解決方案，直接加入現場機台，省下大量組裝時間與成本。

且每年推陳出新產品，也都會先在該公司約占地3,800m2實驗室內將igus產品置入移動載具上實際運行檢驗，以及每年約進行20億次電纜循環測試驗證，並將結果納入免費提供的使用壽命計算器裡，得以精準預測可在客戶機器上可靠運行的工作時間。也因為在測試過程中蒐集相當多資料，足以讓客戶在官網上選型，甚至通過動態展示線纜配置，廣受面板業客戶歡迎，反而會主動要求設備廠商採用igus產品，才能在有限空間裡經過Digitwins預先配置、選型，縮減事後查修及安裝時間，延長使用壽命，現也在各展覽場合提供VR裝置，讓潛在使用者身歷其境，體驗位於科隆的智慧工廠內部配置。

2016年還發表i-Sense模組，可將附有RFID通訊晶片的感測器內嵌於自家所有產品上，一旦達到預設磨耗程度，就會自動警示停機、通知維修人員、更換模組等。可藉著i-Sense偵測系統不斷每次更新使用壽命，都會考慮應用程序目前運行的環境條件，為客戶提供額外保障；並通過機器學習和持續改進，獲得有關實際上單獨使用解決方案耐久性的精確訊息，不僅可在機器控制系統的螢幕上檢視，還能選擇與接igus伺服器連網後，一旦出現意外操作狀態或即將進行維護時，透過SMS簡訊或e-mail提供相關詳細資訊，甚至可自動下單訂購備品，或聯絡外部維修團隊。

圖1 : Igus在2016年發表的i-Sense模組，可將附有感測器內嵌於自家...
圖1 : Igus在2016年發表的i-Sense模組，可將附有感測器內嵌於自家所有產品上，一旦達到預設磨耗程度，就會自動警示停機、通知維修人員、更換模組等。（source：igus）
分享

igus認為，進入工業4.0時代的維護工作係指包含規範的明確改變，不再只是人員依固定間隔時間執行保養維護，或只在失誤或故障時反應。所謂的「預測性防護（predictive maintenance）」應能持續監控工具機狀態，且只有在真正需要時再進行維修或更換，以精確計劃維護工作；同時因為監測狀態，也能減少意外停機並降低故障成本。

例如利用該公司耐磨工程塑膠所製成的先進智能塑料等相關產品，就能在其感測器監控塑料解決方案納入自主開發的多款能量傳輸保護拖鏈、電纜、線性導軌、滑動和迴轉軸承的傳感器和監控模組，可用來監測拖鏈或銷/孔連接處受磨損、破壞，或施加推/拉力的程度，並提前示警；進而通過數位化監控其狀態來延長使用壽命，使得工具機製造廠商和使用者能明顯提高系統的可靠性，將精確規劃維護的工作提升到一個全新水準，從而節省成本。

圖2 : Igus近來也在各展覽場合提供VR裝置，讓潛在使用者身歷其境，體驗位於...
圖2 : Igus近來也在各展覽場合提供VR裝置，讓潛在使用者身歷其境，體驗位於科隆的智慧工廠內部設置。（source：igus）
分享

且由於讓使用者自行決定模組連接及數據管理方式，得以在運行效率最大化和IT安全性之間取得平衡。既可依客戶要求，在受環境限制下離線操作；也能在igus配置工具基礎上，與該公司最新通訊模組（icom.plus）連網，更彈性靈活地整合數據資料，將感測器整合到客戶自己的IT基礎設施裡，例如SCADA、MES等生產管理系統，或整個公司的線上雲端解決方案；還能持續與igus雲端資料比較使用壽命，得以最低故障風險，實現機器最長運行時間。

擴大在地服務能量　跨足多元領域應用

目前igus還在其他領域推動數位化，包含通過新開發的能量傳輸保護拖鏈專家，可以選擇利用該公司150,000個能量傳輸保護拖鏈、1,300條以上高柔性電纜和超過4,200條驅動電纜，共同組合設計出預裝配拖鏈系統。還有具有創新開放概念的E4Q拖鏈，可讓使用者不用任何工具，就能在數秒鐘內開啟或關閉；且基於原有強壯的標準拖鏈E4.1改良，新系列將具有更長使用壽命和高度模組化特點。

值得一提的是，目前igus產品在各領域相關應用廣泛，對於保護拖鏈而言，任何場合只要會用得到線纜就是商機。近幾年來總公司的規模也不斷擴充，台灣據點的人手越來越多，提供為客戶減省維護時間、提升產能的解決方案。當拖鏈磨耗至壽命將屆前就會預警以及時更新，降低停機檢修時間與備品成本，特別適用於環境嚴苛、人力不足的3k產業。

因為可在戶外、碼頭上承受高溫、鹽害、易腐蝕或異常斷線，即使目前許多金屬件已鏽蝕，塑鋼拖鏈仍在。目前已進入碼頭上負責搬運貨櫃的橋式起重機拖鏈系統達10年以上，不僅獲得新加坡海關用於貨櫃碼頭，顯示肯定其妥善率；也遍佈台灣北中南港口而達成高市佔率，效能備受客戶肯定。

台灣開天引進KTR研發資源　滿足擴大應用領域

另一家專業研製及生產各類機械型聯軸器等傳動元件的德商KTR集團成立迄今已60年，但母公司TACKE集團其實已有125年歷史，並在2008年在台成立分公司台灣開天傳動科技公司。不僅提供多款設計規格大小不一的設備和使用壽命長短有別的解決方案，滿足使用者對於經濟實惠的要求；也盼善盡系統整合商的角色，提供讓工業設備關節靈活運動的關鍵與後續售後服務，使得該公司聯軸器遍佈於各種需要傳輸馬達旋轉動力的場合。

包含通過相關驗證後提供超級跑車的特殊波紋管聯軸器，可用來連接電子驅動器與節流閥，承受約1000℃高溫環境；瀋陽華晨BMW引擎工廠也將該公司特殊磁性聯軸器用於整廠輸送產線，利用其無磨損及過載保護的特性，確保了700多部工業機器人穩定產出；E-bike電動腳踏車則採用其特殊T-PUR彈性體來吸收震動，再加上直驅（DD）馬達來取代皮帶。

KTR還在總公司設立了PTC（power transmission center）傳動研究中心，期盼藉此實驗、研究所有傳動元件累積的數據Data，以控管所有產品的品質，並進行自動化生產與即時檢測，以加速邁向工業4.0時代。

圖3 : 德商KTR集團在台成立分公司台灣開天傳動科技公司，提供多款設計規格大小...
圖3 : 德商KTR集團在台成立分公司台灣開天傳動科技公司，提供多款設計規格大小不一的設備和使用壽命長短有別的解決方案，滿足使用者要求。（攝影／陳念舜）
分享

此外，該公司也是少數直接在台灣（台中工業區）投資設廠的德國廠商，於MBK（Made by KTR）生產線上採購德國知名加工機台以符合6S高規格需求，專門用來生產工具機、自動化產業所需客製化急件的無背隙聯軸器，並針對2款在台灣生產的聯軸器提供優惠價格；以及綜合扭/壓力的TAF認證實驗室，可承受最高測量扭力3,000Nm、最大壓力5,000N；在3層樓的系統化庫存中心裡共有3,500種以上常用規格的現貨庫存；以及產品展示及教育訓練中心，提供免費教育訓練和即時技術諮詢。

扮演系統醫師角色　診斷系統病因

由於KTR身為傳動元件的領導廠商，憑藉多年來累積了豐富技術、經驗與材料知識，而提出「Made for Motion ; Made for you」口號，將扮演醫生的角色診斷系統病因，認為現今許多廠商往往為了追逐工業4.0潮流，而一味斥資添購自動化設備、蒐集相關數據以求順利量產，卻忽略了聯軸器等基礎傳動元件的重要性。

圖4 : KTR是少數直接在台灣投資設廠的德國廠商，於MBK生產線上採購德國知名...
圖4 : KTR是少數直接在台灣投資設廠的德國廠商，於MBK生產線上採購德國知名加工機，同時還設置綜合扭/壓力的TAF認證實驗室與3層樓的系統化庫存中心。（source：ktr.com）
分享

因此，台灣開天建議客戶可在有限預算裡，針對不同設備維護需求規劃：

1. 針對重要和必要產品採取預知維護，而利用較高成本元件與短維修工時；

2. 重要和需要產品，則以低成本元件及固定維修工時定期維護。

前二者均屬可預期停機損失，德廠優勢在於掌握材料知識，得以預知保養年限而分攤成本。而KTR均有對應產品不同類型發展的產品，例如該公司扭力限制器SYNTEX-NC便可在扭力一旦超過標準時跳脫保護，並通知電腦停機維修聯軸器、剎車器；進而利用聯軸器背隙感測器，以即時保養、更換元件，屬於較高成本元件設計。

最新推出的CAS（Coupling Alignment Scan） 聯軸器同軸誤差掃描儀，則可藉此確保聯軸器正常對心軸，並即時消除背隙；以及客制化扭力感測器，由於直接安裝在聯軸器上而節省空間，較適合50kN-m以上者。

且因為KTR在全球風機市場占有率高達70%以上，對於台灣正推動5+2創新產業裡的綠能科技，可提供國外風機專用聯軸器、剎車器、扭力轉速感測器、冷卻系統等完整解決方案，即時偵測反應以確保傳動元件達到一定轉速、扭力時剎車而防止過載，有利於就近快速維修。甚至在國外潮汐發電設備還因為利用海水的推力為空氣10倍以上，環境條件比起風力更嚴苛，而須使用KTR更可靠的產品去監測效能。

惟若選擇低成本元件及固定維修工時者，亦可利用該公司ROTEX系列聯軸器可更換彈性體的Damping效果吸收機台震動，達到同心度，從而縮短重新調機時間與維護成本。其受惠於德國材料科學優勢，且通過耐油、溫度的時間考驗，可依應用條件變更，普遍用於煉鋼廠內的嚴苛環境或工具機各軸向；快拆設計也讓操作人員更方便維護保養大型馬達等運轉設備，不必因為移動兩端設備而重新校正同心度，大幅降低維修工時。

反觀最不應該選擇的，就是只採購低成本元件突發維護，既無法預期維修工時和停機損失，還可能為了省下僅約3位數的聯軸器成本，卻耗費高額船舶靠港維修的港務費；或CNC機台停機導致物料損失，甚至是逾時交貨致機械廠品牌形象受損。

**刊頭照（source：igus）

相關文章

智動化

智動化SmartAuto 簡介 遠播資訊股份有限公司以經營國際化的電子產業媒體為目標〈全球中文文化性電子產業社群平台─Global E.E. Community Platform in Chinese Culturelization〉。並經由平面、網路與活動來積極達成本身的媒體功能，目前有《CTIMES零組件雜誌》、《智動化SmartAuto》、《CTIMES》網站、《SmartAuto網站》與「零組件科技論壇」等產品或媒介，其中「智動化 SmartAuto」雜誌以最專業、完善的內容，深入探討自動化產業的技術進展與應用趨勢，並加入觀點剖析與業界動態，讓讀者快速掌握自動化與智慧化產業的全貌，並以網路與平面雙重平台，提供詳實而綿密的產業訊息，「智動化 SmartAuto」雜誌將會是市面上唯一兼具深度與廣度的自動化專業媒體。
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

2019台北國際自動化工業大展展會報導(上)

2019-09-16 12:49

從貿易戰火餘燼重生 機械業尋求進口替代新動能

2019-09-16 08:55

工業4.0催化轉型 驅動PLC智慧變革

2019-09-16 08:55

功能導向截然不同 PLC市場區隔明顯

2019-09-16 08:55

工業機器人提升感測效能與價值 有賴與半導體業者深度整合

2019-08-19 15:05

台灣三豐強化銷售服務能力　

2019-08-19 15:05

產業環境產生巨變 Protech將是不動產轉型關鍵

2019-08-19 15:05

全面掌握廠房狀態 精準打造智慧廠務系統

2019-08-19 15:05

逐步克服導入問題 製造業AI落地速度加快

2019-08-19 15:05

馬達與減速機廠商亟待轉型 從OEM設備升級協助智慧化

2019-07-16 15:21

尋秘茂林 快來認識特色「三黑」

2019-07-16 15:21

工業物聯網來勢洶洶 通訊整合已成製造業重要課題

2019-07-16 15:21

導入智慧化系統 工安全面升級

2019-07-16 15:21

快速架構智慧化平台 工業無線通訊應用加速

2019-07-16 15:21

邁萃斯之質量競爭力 宋賢德：將藉產品模組化來提昇產量與品質

2019-07-16 15:21

協助型機器人大舉進攻食品包裝市場

2019-06-21 08:30

零售業應用安控系統 打造智慧新藍圖

2019-06-21 08:30

工業3.5準智慧系統就位 工業4.0方能乘勢起飛

2019-06-21 08:30

倉儲物流新平台 效率再升級

2019-06-21 08:30

感測通訊走向數位化 IO-LINK奠定機聯網基礎

2019-06-20 16:42

讓運動形成文化 推動產業再創高峰

2019-06-13 13:01

終端設備應用漸多 穩定運作關鍵在於韌體設計

2019-05-13 11:34

CNC數控擴增應用 AIoT與客製化分向發展

2019-05-13 08:49

歐日CNC數控系統 競相跟進AIoT潮流

2019-05-13 08:49

善用CAD平台強大功能 3D列印建模非難事

2019-05-13 08:49

機械雲服務冉冉升空 聚焦產銷兩端內容

2019-04-15 13:10

切削加工革新料法 夾治具廠商分向上下游整合

2019-04-15 13:07

看好齒輪加工應用 吸引國內外磨床廠競逐

2019-04-15 13:05

可視化刺激規格提升 廠商重新定義HMI角色

2019-04-15 13:02

可視化趨勢啟動 HMI價值再次延伸

2019-04-15 12:57

全面布局智慧機械 提升台灣工具機競爭力

2019-03-20 09:53

客製化漸成工具機訂單大宗 翻轉思維提升接單能力

2019-03-20 09:53

零售4.0時代來臨 POS角色需重新定義

2019-03-20 09:53

放眼切削加工新應用 聚焦超音波解決方案

2019-03-20 09:53

切削加工革新料法 夾治具廠商分向上下游整合

2019-03-20 09:53
看更多

熱門文章

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:56

中秋起義 郭韓宣戰

2019-09-12 09:16

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債 郭董暗藏了什麼玄機

2019-09-11 11:19

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:48

藍營新共主韓國瑜成大事只靠韓粉？

2019-09-12 09:16

PCB大閱兵 鴻海集團被明顯低估

2019-09-11 13:09

學霸謝佩芬接到「陌生人」電話 勸進她選立委

2019-09-12 09:14

淬煉40間精華的臭豆腐 只有在新竹東門市場嚐到

2019-09-09 14:40

聯發科大牛翻身 IC設計股比價

2019-09-11 13:10

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

大車隊卯上小新創 掀16億代駕市場龍頭大戰

2019-09-12 13:52

拒西進拚到亞洲最大！不銹鋼管王的員工開超跑哲學

2019-09-12 13:49

PCB全面逆襲 高頻高速CCL為關鍵

2019-09-11 12:28

林佳龍接任交通部長危機、難題不斷 「很多人訝異我能撐這麼久」

2019-09-12 09:16

看完瓊瑤 來了台灣

2019-09-16 08:44

黃金1500還能買嗎？用這幾種商品打造煉金大法

2019-09-12 11:28

紡織矽谷在台灣 多重利基打造隱形冠軍

2019-09-10 13:02

一場實習生計畫 如何讓宏碁進軍寵物市場？

2019-09-12 13:54

裁縫到司機 強大人脈庫24小時解決旅客訂製西裝

2019-09-12 13:45

跟Netflix拚了！Apple TV+每月只要150元 一向「高貴」的蘋果為何要打價格戰？

2019-09-12 12:05

謝金河：挑選營收創新高、技術面突圍股

2019-09-11 12:29

看冰的日子

2019-09-09 13:55

短短36個字讓股東權益大加分 首例適用「大同條款」上市公司出爐

2019-09-11 13:05

台北牛排教科書 — 教父鄧有癸的40年觀察與心法

2019-09-11 11:01

光學指紋辨識技術夯 屏下指紋辨識展現魅力

2019-09-11 12:35

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

保費怎麼繳最划算？用這4招買保險 5萬保費現省超過3千元！

2019-09-16 09:05

永凍土解凍 北極地底下的威脅

2019-09-16 12:51

古典音樂遠比你想像的更加「爵士」

2019-09-10 13:03

你絕對沒看過的一整條香魚的豪邁拉麵 就在長野上田

2019-09-09 08:50

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

老市場裡品味創意法國料理 想吃還沒那麼容易訂位

2019-09-09 14:40

嫦娥奔月也要5G 聯發科有可能再攻500元嗎？

2019-09-11 13:07

走進神木群 體察400歲的生存之道

2019-09-16 08:57

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

30年一次大機會 打出好牌帶領台灣走向經濟繁榮

2019-09-12 11:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top