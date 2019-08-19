親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國家地理雜誌
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

黃國昌真的不選了！辦公室主任確定「代打」參選汐止

韓國瑜也翻白眼！李佳芬談牽手風波：理事長都70幾歲了

全面掌握廠房狀態 精準打造智慧廠務系統

2019-08-19 15:05智動化

【作者： 王明德】

2019年8月(第50期)智慧工廠 - AIoT落地的第一站
2019年8月(第50期)智慧工廠 - AIoT落地的第一站
分享

根據經濟部能源局統計資料，工業部門的能源消耗量占整體消耗量的50%，可說是最主要的能源消耗單位，也是最具節能潛力的產業，廠區耗電設備種類繁多，其中以空調系統所占比重最高，約為整體耗電量50%~60%，因此，工廠節能應從用電量最大的設備、也就是空調系統開始，成效才會最顯著。

嵌入式電腦 強化精準度與整合力

圖1 : 廠務系統會是智慧化系統效益浮現最快之處，在智慧建築與工業物聯網的架構下...
圖1 : 廠務系統會是智慧化系統效益浮現最快之處，在智慧建築與工業物聯網的架構下，工廠的節能、環境監測都可有立即且顯著的提升。
分享

一般來說，廠區空調系統大多根據最高使用量來設計，也就是夏天外氣溫度最高、廠內工作人員最多、生產線產能最大的時候，但根據過往資料顯示，一年365天裡，很少有機會遇到這種最高標準的情況，甚至根本不會發生。

換句話說，大多數冰水主機都是在低負載的狀態下運轉，這種運轉模式不只會降低機器壽命，更會造成無謂的電力浪費；再加上每部主機的性能不一，運轉時間愈久，性能差異愈大，電能浪費也就更多，尤其電子廠這種大型空調用戶，其空調負荷冷凍噸大都破萬，主機數量多、容量又大，無謂的電力消耗也就更多。如果能做好節能控制，讓冰水主機維持最佳運轉效率，自然也就減少電力支出成本。

傳統工廠透過PLC進行空調控制，整合感測器及變頻器進行控制。通常會使用的感測器共有外氣溫度、外氣含值、流量等三項，感測器將感測數值上傳至PLC進行運算，再驅動變頻器運作，由變頻器控制馬達運轉效率。由於PLC只單純具備控制功能，必須整合人機介面，才能提供管理者瀏覽各項資訊。

圖2 : 在智慧建築與工業物聯網的架構下，工廠的節能、環境監測都可有立即且顯著的...
圖2 : 在智慧建築與工業物聯網的架構下，工廠的節能、環境監測都可有立即且顯著的提升。( source: Lanner Group)
分享

為了提升空調控制系統的擴充與整合能力，現在廠商多將PLC與HMI整合，不僅節省系統空間，也降低建置成本。另外，就系統整合面來看，早期控制器、變頻器、及馬達三者間走硬線整合的模式，透過實體拉線讓三者可以互相傳遞資料，如今隨著網路技術成熟，三者倘若改走通訊整合模式，就能省去拉線作業，惟前提條件是必須支援開放式通訊協定，使之具備支援乙太網路通訊協定，可以有效簡化系統整合作業，相較於傳統PLC具備更高的擴充彈性。

目前空調控制器的種類有很多，在樓宇自動化領域裡，最常見的就是DDC(Digital Logic Controller；數位邏輯控制器)，不過DDC的控制精準度與整合能力不比嵌入式電腦或PLC。

圖3 : 工業部門的能源消耗量占整體消耗量的50%，可說是最主要的能源消耗單位，...
圖3 : 工業部門的能源消耗量占整體消耗量的50%，可說是最主要的能源消耗單位，也是最具節能潛力的產業。(source: Nestle Waters)
分享

先就控制精準度來看，樓宇空調系統當機並不會產生太嚴重的影響，最多只是造成大樓內工作者的抱怨及不舒服感受，但工廠空調系統當機就會影響生產進度，損失可能以新台幣百萬元或千萬元為單位，所以工廠對於控制器的穩定性及精準度要求相當高，這是工廠採用PLC控制空調系統的第一個原因。

至於第二個原因則是考量到控制器的整合能力，工廠的驅動設備與控制系統未必是同一個廠牌，這意味著其所採用的通訊協定也都不同，而DDC通常都走封閉式通訊協定，若要整合不同廠牌的驅動設備其實並不容易，但嵌入式電腦整合能力較高，即便與驅動設備使用不同協定，也可以透過序列通訊技術整合，達到空調節能控制目的。

應用ESCO服務模式 降低企業導入成本

一般來說，工廠在導入空調節能控制系統後，可享有三點效益。首先是降低用電量，平均而言，冰水系統用電量可以節省9.5%~28%，這得視各工廠情況而定，有些工廠原本就已經有節能措施，例如：定期保養冰水系統、加裝變頻器等，使用節能控制系統的效益就會比較不明顯。其次是節省電費支出，用電度數下滑，最直接的影響就是節省電費支出，當然這個數字也是因工廠而異，並沒有絕對標準。最後是調整契約容量，以往企業總認為超約罰款是件不好的事情，所以跟台電簽訂契約容量時，通常設定在最高用量，但真正做法應該是設定在年度用電平均值。

雖然，節能對企業、對社會都有幫助，但昂貴建置成本常會令企業裡足不前，尤其經歷金融風暴衝擊後，企業對於投資的態度轉趨於保守，連帶讓系統整合商在推動節能控制系統上變得較為辛苦。

對於廠房節能，廠商建議可採用ESCO營運模式，由系統整合商提供硬體設備，企業不必負擔建置成本，待節能控制系統發揮效益後再來付款。

產品效能愈高 成本回收速度愈快

ESCO的具體做法是系統整合廠商必須每月驗證節能效益，首先比較空調系統處於一般模式及節能模式的耗電量，透過用電量差異來計算電費，此即為企業導入空調控制系統的節能成效，之後再根據節能效益收取一定的比例做為收入，當總收入達到原先設定的金額時，客戶就不必再付款。

舉例來說，在一般模式下，工廠空調系統的電費支出為100萬元，節能模式下為80萬元，兩者相減得出節能效益為20萬元，倘若最初設定的收款比例為節能效益的10% ，總金額為100萬元，那麼某甲工廠要支付的金額就是20萬元×10%=2萬元，當付出總額達到100萬元後，某甲工廠就可以不必再付款，也同時取得空調節能控制系統的所有權。

對系統整合商而言，ESCO模式雖然可以吸引客戶，但自身卻得揹負龐大的資金壓力，惟有加快成本回收速度、才能減輕資金壓力，因此，在選擇控制器時最好以高效能產品為主，控制器效能愈好、節能效益愈顯著、成本回收速度就愈快。

釐清自身需求 順利導入智慧廠務系統

除了營運模式的選擇，在實際導入時，業者與系統廠商也需注意幾個重點，泓格科技行銷業務處副總經理鄭樹發指出，目前製造業者在導入智慧廠務系統時，最常見的問題是不知從何而做起，對此他與多數業界人士的意見一樣，都建議從電力監控做起，鄭樹發表示，電力系統的偵測可以看出整個工廠的運作狀態是否正常，例如從用電量就可掌握產線設備的開關機時間，或以用電量推算每月產能，一旦出現異常，即可回溯找出原因。

圖4 : 泓格科技行銷業務處副總經理鄭樹發指出，建置智慧廠務系統時，必須盡量縮短...
圖4 : 泓格科技行銷業務處副總經理鄭樹發指出，建置智慧廠務系統時，必須盡量縮短工廠設備的停機時間。(攝影／王明德)
分享

電力監控之外，溫溼度感測、安全監控也是廠房監控的重要部份。鄭樹發表示，製鞋或食品業等必須嚴格掌控原料品質的製造業，環境狀態是極重要的資訊，一但出錯極有可能造成大量損失，因此這類型製造業的庫房環境偵測非常重要，此外安全監控也是製造業必要的IT建置，現在已有安全監控廠商在前端攝影機中導入邊緣運算機制，可立即偵測到監控範圍中的異常狀況，並即時通知廠務人員處理。

電力、溫溼度、安全監控等智慧廠務設備，都分屬於不同系統，資訊也分別顯示在各自的人機介面上，其紛雜的界面不利於管理，工業物聯網成型後，已有廠商推出單一平台，納入廠務系統的不同設備資訊，廠務人員可在同一介面上管理不同系統，提升管理效率。

此外在建置系統時，鄭樹發特別指出必須盡量縮短工廠設備的停機時間，對此泓格科技則推出iWSN系列無線無源數據採集方案，以外掛方式縮短設備建置時間，不必拉電源線與通訊線，施工需求歸零，直接省掉原來成本吃重的系統整合工序。透過此系列產品，有助於讓問題單純化、滿足製造端的需求。

對於廠務系統的導入，鄭樹發指出，工廠的運作比一般建築更為複雜，不過功能需求也非常明顯，包括各種能源的掌控、廢氣廢水的排出偵測、溫溼度感測與安全監控等，這些偵測目前都已有成熟技術，製造商要注意的是必須釐清本身需求，才能與系統整合商合作，設計出最適化智慧廠務系統。

智動化

智動化SmartAuto 簡介 遠播資訊股份有限公司以經營國際化的電子產業媒體為目標〈全球中文文化性電子產業社群平台─Global E.E. Community Platform in Chinese Culturelization〉。並經由平面、網路與活動來積極達成本身的媒體功能，目前有《CTIMES零組件雜誌》、《智動化SmartAuto》、《CTIMES》網站、《SmartAuto網站》與「零組件科技論壇」等產品或媒介，其中「智動化 SmartAuto」雜誌以最專業、完善的內容，深入探討自動化產業的技術進展與應用趨勢，並加入觀點剖析與業界動態，讓讀者快速掌握自動化與智慧化產業的全貌，並以網路與平面雙重平台，提供詳實而綿密的產業訊息，「智動化 SmartAuto」雜誌將會是市面上唯一兼具深度與廣度的自動化專業媒體。

相關新聞

工業機器人提升感測效能與價值 有賴與半導體業者深度整合

2019-08-19 15:05

台灣三豐強化銷售服務能力　

2019-08-19 15:05

產業環境產生巨變 Protech將是不動產轉型關鍵

2019-08-19 15:05

逐步克服導入問題 製造業AI落地速度加快

2019-08-19 15:05

馬達與減速機廠商亟待轉型 從OEM設備升級協助智慧化

2019-07-16 15:21

尋秘茂林 快來認識特色「三黑」

2019-07-16 15:21

工業物聯網來勢洶洶 通訊整合已成製造業重要課題

2019-07-16 15:21

導入智慧化系統 工安全面升級

2019-07-16 15:21

快速架構智慧化平台 工業無線通訊應用加速

2019-07-16 15:21

邁萃斯之質量競爭力 宋賢德：將藉產品模組化來提昇產量與品質

2019-07-16 15:21

協助型機器人大舉進攻食品包裝市場

2019-06-21 08:30

零售業應用安控系統 打造智慧新藍圖

2019-06-21 08:30

工業3.5準智慧系統就位 工業4.0方能乘勢起飛

2019-06-21 08:30

倉儲物流新平台 效率再升級

2019-06-21 08:30

感測通訊走向數位化 IO-LINK奠定機聯網基礎

2019-06-20 16:42

讓運動形成文化 推動產業再創高峰

2019-06-13 13:01

終端設備應用漸多 穩定運作關鍵在於韌體設計

2019-05-13 11:34

CNC數控擴增應用 AIoT與客製化分向發展

2019-05-13 08:49

歐日CNC數控系統 競相跟進AIoT潮流

2019-05-13 08:49

善用CAD平台強大功能 3D列印建模非難事

2019-05-13 08:49

機械雲服務冉冉升空 聚焦產銷兩端內容

2019-04-15 13:10

切削加工革新料法 夾治具廠商分向上下游整合

2019-04-15 13:07

看好齒輪加工應用 吸引國內外磨床廠競逐

2019-04-15 13:05

可視化刺激規格提升 廠商重新定義HMI角色

2019-04-15 13:02

可視化趨勢啟動 HMI價值再次延伸

2019-04-15 12:57

全面布局智慧機械 提升台灣工具機競爭力

2019-03-20 09:53

客製化漸成工具機訂單大宗 翻轉思維提升接單能力

2019-03-20 09:53

零售4.0時代來臨 POS角色需重新定義

2019-03-20 09:53

放眼切削加工新應用 聚焦超音波解決方案

2019-03-20 09:53

切削加工革新料法 夾治具廠商分向上下游整合

2019-03-20 09:53
看更多

熱門文章

自提6％完全免稅是錯的？勞保、勞退要不要繳稅、要繳多少錢？

2019-08-14 09:16

拼時薪1500元！ 他靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

2019-08-12 09:10

朋友變成紅衛兵 香港媒體人：再怕 也不該在先行者背後放冷箭

2019-08-14 13:15

「神車」TOYOTA ALTIS改款狂賣1.3萬輛 帶動台灣電動車市場

2019-08-16 13:25

天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:49

蔡崇信735億天價買籃網 一個由虛轉實、政治正確的好決策

2019-08-16 15:08

郭董選總統欲迎還拒 政壇最大金主當定了

2019-08-15 08:38

香港準戒嚴 東方明珠會變成巴勒斯坦？

2019-08-15 08:34

以拖待變中美貿易戰 專家傾向中國 美恐成最大輸家

2019-08-19 08:55

不怕統一、全家夾擊！超商老三萊爾富不開24小時照樣拼出營收百億

2019-08-14 13:17

老餐廳闖股市代表 Mr. Onion市值3年縮8成啟示

2019-08-16 09:13

謝金河：看半年報選好股

2019-08-15 11:52

逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等

2019-08-12 10:39

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

要我留下來繼續拚？75%上班族先考慮「公司退休福利制度」

2019-08-14 13:21

幾百萬人大規模遷徙 只為尋找一處理想家園

2019-08-12 14:36

軟硬通吃的5G概念股

2019-08-15 11:19

德國年收150億龍頭 卻害怕這家10億小台廠

2019-08-08 15:50

郭柯王搞聯盟 各帶一副算盤

2019-08-15 08:38

從肅穆到狂飆 全民的總統府

2019-08-12 10:36

時代力量提前玩完？兩周失三立委

2019-08-15 08:36

中美貿易戰再起風雲 台股慘遭池魚之殃？

2019-08-18 10:38

今明二年大賺的轉單潛力股

2019-08-15 11:15

藥房小開5年買下3廠：我要讓全世界知道台灣做的藥！

2019-08-19 11:38

華映、綠能出事還不是最壞情況？近500億借款一年內到期 大同股東「挫ㄟ等」

2019-08-19 12:21

國民黨初選後 從大陸看臺灣

2019-08-13 09:07

台塑4寶填息遇亂流 策略123化危機為轉機

2019-08-19 08:55

散熱有如去年的矽晶圓

2019-08-15 11:23

房市春天來了？顏炳立：北部其實無感

2019-08-14 09:59

邊拜訪柑仔店邊扶貧 小台商翻身東協尿布王

2019-08-16 09:17

搶郭董 國民黨只能在兩個首富中選一個？

2019-08-08 08:54

達爾併敦南功率半導體走向何方？

2019-08-15 11:53

老品牌回春術！這間公司跨界把鱷魚牌蚊香變無印風格 買氣狂飆襲市場

2019-08-14 13:20

中美貿易談判沒進度 貶值不會停 人民幣破7時代自保

2019-08-16 09:10

色彩述寫靜好如常 晴空無限的簡約家宅

2019-08-12 08:31

小新創把顧客痛點變亮點 幫62歲防蚊鱷魚牌回春

2019-08-15 11:06

東區金礦店面華麗轉身成「站著吃」燒肉店 三大關鍵讓韓國老店暴紅

2019-08-14 13:18

三檔上半年財報優異股

2019-08-15 11:18

從骨幹架構到終端應用 5G商機在哪裡？

2019-08-16 13:25

獲利年增率＞三成的黑馬股

2019-08-15 11:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top