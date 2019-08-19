親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國家地理雜誌
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

黃國昌真的不選了！辦公室主任確定「代打」參選汐止

韓國瑜也翻白眼！李佳芬談牽手風波：理事長都70幾歲了

台灣三豐強化銷售服務能力　

2019-08-19 15:05智動化

【作者： 陳念舜】

2019年8月(第50期)智慧工廠 - AIoT落地的第一站
2019年8月(第50期)智慧工廠 - AIoT落地的第一站
分享

回顧近年來受惠於國際工業4.0潮流，雖讓台灣機械業順利突破兆元產值目標，但緊接著又面臨美中貿易戰等不利變數。對於量測儀器廠商而言，該如何趁勢客戶提案，解決潛在課題；進而壓低採購商品的成本，並提升生產效率與品質需求，將扮演舉足輕重的角色。

自1934年成立的日本三豐集團（Mitutoyo）企業文化裡，便隱含著唯有具備「天時、人和、地利」3條件，始能獲得成功的事業。所以從創業伊始，便秉持著「以精密量測技術貢獻社會」的經營理念，終於成為世界頂尖品牌的精密量測儀器綜合製造商。並陸續向全球市場推出測微器、游標卡尺等測定工具，以及座標測定機、形狀測定機、影像測定機與顯微鏡等產品，已被廣泛應用於汽車製造等相關產業的生產現場，尤其是在特別講究精度與品質的引擎周邊製品更是其強項。

到了1986年正式成立台灣三豐精密儀器公司以來，主要從事引進三豐產品的銷售與售後服務工作，且不斷提升產品與技術。且隨著2011年問世以來的工業4.0趨勢逐步演進，有意投入智慧製造的業者還須不斷提高少量多樣生產的產品良率和品質，才算真正落實最終理想目標，便亟須該公司提案搭配可在製程中即時量測的儀器，以滿足客戶需求。

台灣三豐儀器公司董事長兼總經理田中朋夫進一步表示，由於看好台灣工具機產業在全球市場具有舉足輕重的地位，以及德國工業4.0浪潮推波助瀾之下，出口市場將有長遠發展潛力；加上近年來台灣政府強力推行「一例一休」政策，已促使製造業為了減省人力和加班費成本，加速導入自動化解決方案，經濟部也配合進行相關服務能量認證，所以進度比起各國領先。

圖1 : 台灣三豐儀器公司董事長兼總經理田中朋夫（攝影/王建發）
圖1 : 台灣三豐儀器公司董事長兼總經理田中朋夫（攝影/王建發）
分享

即使近年來因美中貿易戰硝煙四起，一時難以全盤掌握整體產業現況，但評估台灣市場短期內難見大幅成長，且台灣三豐還有許多市占率較低產品，將可趁機努力拓展許多仍待成長的空間，目前也持續接觸回流台商，以協助將其新建或擴增的智能化產線量測設備自動化。田中朋夫指出：「三豐集團的自動化理念約可概分為二，1.針對傳統手動量測工具提案，以更改為CNC線上自動化應用；同時針對客戶整條生產線規劃，以實現量測設備自動化。」該公司未來將致力於開發生產線上「量測自動化」、「線上量測」產品，以提升品質及生產效率，成為今年重點策略之一。

台灣三豐近年來也陸續引進多項結合IoT、無線傳輸等革命性科技產品，包含：抗油電磁誘導式感測器（AOS ,Advanced Onsite Sensor），可用於數位式游標卡尺及光學尺等；量測數據傳輸軟體 （MeasurLink），透過即時統計處理及提升廠內所有量測數據的精度、品質之後，而實現「品質的可視化」，再建構各種量測儀器網路，將數位化資訊集中於伺服器，才能達成品質資訊的集中管理與共有化，並依客戶需求通過傳輸至雲端或平台處理、共享，於必要時主動提出建議解決。

未來甚至還將在售後服務領域，比起其他量測設備同業率先導入「預防保全」系統，即可經由偵測掌握台灣三豐大型量測機器運行現況，並在損壞前預先感知危險，對外傳訊與示警。技術人員也可在定檢、維修同時，就近觀察、評估客戶廠內設備情況，並於壽命將屆前提早報修、更換零件，讓機器運行更順暢，且防止客戶廠內生產及業務停擺。

強化三合一人力支援體系　趁勢開拓成長空間

此外，基於三豐集團擁有業界陣容最堅強的三合一技術服務支援體系，包含：量測解決方案（Solution）的提案能力、售後服務技術支援，並持續秉持企業精神，將客戶需求回饋予前端研發最佳量測技術，以緊密與完美結合整體產銷能量。

繼2014年正式取得ISO 27001資訊安全系統認證，增加安全可信賴的服務價值之後；2016年還取得台灣經濟部工業局頒發的自動化「技術服務機構服務能量登錄」證書，成為台灣首家獲認證的尺寸量測領域公司，進而研擬提案資料並積極進行市場開發活動。

圖2 : 田中朋夫指出，「Mitutoyo」品牌的特色是專精於提供製造業尺寸量測...
圖2 : 田中朋夫指出，「Mitutoyo」品牌的特色是專精於提供製造業尺寸量測的綜合製造廠商。（攝影/王建發）
分享

田中朋夫進一步指出，該公司「Mitutoyo」品牌的特色，便是專精於提供製造業尺寸量測的綜合製造廠商，且有別於其他國際同業品牌僅在台灣設置通路代理商，台灣三豐更重視產品、技術，而分別設立技術服務部與校正實驗室兩大服務體系，在積極培訓及累積實務經驗下組織了近30人的專業服務團隊。

領先同業掌地利　強化銷售前後服務

但他也坦言，目前台灣三豐在銷售層面仍須徹頭徹尾改革，一線業務人員不僅將在售前徹底執行由被動等待客戶需求跳?至主動攻擊的銷售模式，針對活躍市場及台灣三豐的弱勢市場目標客戶進行計畫性拜訪，以引導出客戶面臨的潛在課題，並對應提出解決方案。

例如目前受到美中貿易戰波及的客戶難免會想要縮減設備投資，但在因此同時減少產量及增加餘裕時間之後，也促使客戶評估該如何壓低採購商品的成本，又能提升生產效率和品質的商機，便需要台灣三豐提案來滿足客戶需求。

為了主動創造與客戶溝通機會並結合實體據點，台灣三豐除了率先於台北、台中、高雄分別設置營業據點、展示中心 （Showroom），以透過世界級的量測人員實地操作及解說商品特性，提供即時量測展示及解決相關問題服務；且可讓經銷通路與終端使用者親自體驗產品，瞭解該公司技術能力，進而量身打造具體、適合的解決方案，加入前端產品研發、製造系統，足以大力支持客戶實現計畫。

繼台北及台中辦事處已分別於2018年及2019年6月重新改裝開幕，台北辦事處還獨家擁有1998年即成為台灣首家取得TAF（Taiwan Accreditation Foundation）認證，以提供客戶儀器可追溯保證的長度及力學校正實驗室。

圖3 : 田中朋夫表示，中部地區的工具機產業向來是台灣三豐的重點市場之一，也是產...
圖3 : 田中朋夫表示，中部地區的工具機產業向來是台灣三豐的重點市場之一，也是產品運用層面相當廣泛者。（攝影/王建發）
分享

中部地區的工具機產業則向來是台灣三豐的重點市場之一，也是產品運用層面相當廣泛者。為表現對於中部地區發展的重視，該公司自2014年首次開設台中地區展示室及喬遷辦公室以來，於今年完成再度喬遷、擴編Showroom的心願，將人員增為10名而提升服務能量；一舉將辦事處面積擴增1.8倍，達到120坪，得以利用較大空間來容納更多量測儀器和產品展示。田中朋夫表示：「今後台灣三豐還會藉此更投注心力，以滿足當地經銷通路、協力夥伴與客戶就近展示，或攜帶工件來現場親自體驗量測效能空間的需求，解決現今所面臨的各種難題。」

智動化

智動化SmartAuto 簡介 遠播資訊股份有限公司以經營國際化的電子產業媒體為目標〈全球中文文化性電子產業社群平台─Global E.E. Community Platform in Chinese Culturelization〉。並經由平面、網路與活動來積極達成本身的媒體功能，目前有《CTIMES零組件雜誌》、《智動化SmartAuto》、《CTIMES》網站、《SmartAuto網站》與「零組件科技論壇」等產品或媒介，其中「智動化 SmartAuto」雜誌以最專業、完善的內容，深入探討自動化產業的技術進展與應用趨勢，並加入觀點剖析與業界動態，讓讀者快速掌握自動化與智慧化產業的全貌，並以網路與平面雙重平台，提供詳實而綿密的產業訊息，「智動化 SmartAuto」雜誌將會是市面上唯一兼具深度與廣度的自動化專業媒體。

相關新聞

工業機器人提升感測效能與價值 有賴與半導體業者深度整合

2019-08-19 15:05

產業環境產生巨變 Protech將是不動產轉型關鍵

2019-08-19 15:05

全面掌握廠房狀態 精準打造智慧廠務系統

2019-08-19 15:05

逐步克服導入問題 製造業AI落地速度加快

2019-08-19 15:05

馬達與減速機廠商亟待轉型 從OEM設備升級協助智慧化

2019-07-16 15:21

尋秘茂林 快來認識特色「三黑」

2019-07-16 15:21

工業物聯網來勢洶洶 通訊整合已成製造業重要課題

2019-07-16 15:21

導入智慧化系統 工安全面升級

2019-07-16 15:21

快速架構智慧化平台 工業無線通訊應用加速

2019-07-16 15:21

邁萃斯之質量競爭力 宋賢德：將藉產品模組化來提昇產量與品質

2019-07-16 15:21

協助型機器人大舉進攻食品包裝市場

2019-06-21 08:30

零售業應用安控系統 打造智慧新藍圖

2019-06-21 08:30

工業3.5準智慧系統就位 工業4.0方能乘勢起飛

2019-06-21 08:30

倉儲物流新平台 效率再升級

2019-06-21 08:30

感測通訊走向數位化 IO-LINK奠定機聯網基礎

2019-06-20 16:42

讓運動形成文化 推動產業再創高峰

2019-06-13 13:01

終端設備應用漸多 穩定運作關鍵在於韌體設計

2019-05-13 11:34

CNC數控擴增應用 AIoT與客製化分向發展

2019-05-13 08:49

歐日CNC數控系統 競相跟進AIoT潮流

2019-05-13 08:49

善用CAD平台強大功能 3D列印建模非難事

2019-05-13 08:49

機械雲服務冉冉升空 聚焦產銷兩端內容

2019-04-15 13:10

切削加工革新料法 夾治具廠商分向上下游整合

2019-04-15 13:07

看好齒輪加工應用 吸引國內外磨床廠競逐

2019-04-15 13:05

可視化刺激規格提升 廠商重新定義HMI角色

2019-04-15 13:02

可視化趨勢啟動 HMI價值再次延伸

2019-04-15 12:57

全面布局智慧機械 提升台灣工具機競爭力

2019-03-20 09:53

客製化漸成工具機訂單大宗 翻轉思維提升接單能力

2019-03-20 09:53

零售4.0時代來臨 POS角色需重新定義

2019-03-20 09:53

放眼切削加工新應用 聚焦超音波解決方案

2019-03-20 09:53

切削加工革新料法 夾治具廠商分向上下游整合

2019-03-20 09:53
看更多

熱門文章

自提6％完全免稅是錯的？勞保、勞退要不要繳稅、要繳多少錢？

2019-08-14 09:16

拼時薪1500元！ 他靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

2019-08-12 09:10

朋友變成紅衛兵 香港媒體人：再怕 也不該在先行者背後放冷箭

2019-08-14 13:15

「神車」TOYOTA ALTIS改款狂賣1.3萬輛 帶動台灣電動車市場

2019-08-16 13:25

天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:49

蔡崇信735億天價買籃網 一個由虛轉實、政治正確的好決策

2019-08-16 15:08

郭董選總統欲迎還拒 政壇最大金主當定了

2019-08-15 08:38

香港準戒嚴 東方明珠會變成巴勒斯坦？

2019-08-15 08:34

以拖待變中美貿易戰 專家傾向中國 美恐成最大輸家

2019-08-19 08:55

不怕統一、全家夾擊！超商老三萊爾富不開24小時照樣拼出營收百億

2019-08-14 13:17

老餐廳闖股市代表 Mr. Onion市值3年縮8成啟示

2019-08-16 09:13

謝金河：看半年報選好股

2019-08-15 11:52

逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等

2019-08-12 10:39

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

要我留下來繼續拚？75%上班族先考慮「公司退休福利制度」

2019-08-14 13:21

幾百萬人大規模遷徙 只為尋找一處理想家園

2019-08-12 14:36

軟硬通吃的5G概念股

2019-08-15 11:19

德國年收150億龍頭 卻害怕這家10億小台廠

2019-08-08 15:50

郭柯王搞聯盟 各帶一副算盤

2019-08-15 08:38

從肅穆到狂飆 全民的總統府

2019-08-12 10:36

時代力量提前玩完？兩周失三立委

2019-08-15 08:36

中美貿易戰再起風雲 台股慘遭池魚之殃？

2019-08-18 10:38

今明二年大賺的轉單潛力股

2019-08-15 11:15

藥房小開5年買下3廠：我要讓全世界知道台灣做的藥！

2019-08-19 11:38

華映、綠能出事還不是最壞情況？近500億借款一年內到期 大同股東「挫ㄟ等」

2019-08-19 12:21

國民黨初選後 從大陸看臺灣

2019-08-13 09:07

台塑4寶填息遇亂流 策略123化危機為轉機

2019-08-19 08:55

散熱有如去年的矽晶圓

2019-08-15 11:23

房市春天來了？顏炳立：北部其實無感

2019-08-14 09:59

邊拜訪柑仔店邊扶貧 小台商翻身東協尿布王

2019-08-16 09:17

搶郭董 國民黨只能在兩個首富中選一個？

2019-08-08 08:54

達爾併敦南功率半導體走向何方？

2019-08-15 11:53

老品牌回春術！這間公司跨界把鱷魚牌蚊香變無印風格 買氣狂飆襲市場

2019-08-14 13:20

中美貿易談判沒進度 貶值不會停 人民幣破7時代自保

2019-08-16 09:10

色彩述寫靜好如常 晴空無限的簡約家宅

2019-08-12 08:31

小新創把顧客痛點變亮點 幫62歲防蚊鱷魚牌回春

2019-08-15 11:06

東區金礦店面華麗轉身成「站著吃」燒肉店 三大關鍵讓韓國老店暴紅

2019-08-14 13:18

三檔上半年財報優異股

2019-08-15 11:18

從骨幹架構到終端應用 5G商機在哪裡？

2019-08-16 13:25

獲利年增率＞三成的黑馬股

2019-08-15 11:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top