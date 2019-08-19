台灣三豐強化銷售服務能力

【作者： 陳念舜】 2019年8月(第50期)智慧工廠 - AIoT落地的第一站 分享 facebook

回顧近年來受惠於國際工業4.0潮流，雖讓台灣機械業順利突破兆元產值目標，但緊接著又面臨美中貿易戰等不利變數。對於量測儀器廠商而言，該如何趁勢客戶提案，解決潛在課題；進而壓低採購商品的成本，並提升生產效率與品質需求，將扮演舉足輕重的角色。

自1934年成立的日本三豐集團（Mitutoyo）企業文化裡，便隱含著唯有具備「天時、人和、地利」3條件，始能獲得成功的事業。所以從創業伊始，便秉持著「以精密量測技術貢獻社會」的經營理念，終於成為世界頂尖品牌的精密量測儀器綜合製造商。並陸續向全球市場推出測微器、游標卡尺等測定工具，以及座標測定機、形狀測定機、影像測定機與顯微鏡等產品，已被廣泛應用於汽車製造等相關產業的生產現場，尤其是在特別講究精度與品質的引擎周邊製品更是其強項。

到了1986年正式成立台灣三豐精密儀器公司以來，主要從事引進三豐產品的銷售與售後服務工作，且不斷提升產品與技術。且隨著2011年問世以來的工業4.0趨勢逐步演進，有意投入智慧製造的業者還須不斷提高少量多樣生產的產品良率和品質，才算真正落實最終理想目標，便亟須該公司提案搭配可在製程中即時量測的儀器，以滿足客戶需求。

台灣三豐儀器公司董事長兼總經理田中朋夫進一步表示，由於看好台灣工具機產業在全球市場具有舉足輕重的地位，以及德國工業4.0浪潮推波助瀾之下，出口市場將有長遠發展潛力；加上近年來台灣政府強力推行「一例一休」政策，已促使製造業為了減省人力和加班費成本，加速導入自動化解決方案，經濟部也配合進行相關服務能量認證，所以進度比起各國領先。

圖1 : 台灣三豐儀器公司董事長兼總經理田中朋夫（攝影/王建發） 分享 facebook

即使近年來因美中貿易戰硝煙四起，一時難以全盤掌握整體產業現況，但評估台灣市場短期內難見大幅成長，且台灣三豐還有許多市占率較低產品，將可趁機努力拓展許多仍待成長的空間，目前也持續接觸回流台商，以協助將其新建或擴增的智能化產線量測設備自動化。田中朋夫指出：「三豐集團的自動化理念約可概分為二，1.針對傳統手動量測工具提案，以更改為CNC線上自動化應用；同時針對客戶整條生產線規劃，以實現量測設備自動化。」該公司未來將致力於開發生產線上「量測自動化」、「線上量測」產品，以提升品質及生產效率，成為今年重點策略之一。

台灣三豐近年來也陸續引進多項結合IoT、無線傳輸等革命性科技產品，包含：抗油電磁誘導式感測器（AOS ,Advanced Onsite Sensor），可用於數位式游標卡尺及光學尺等；量測數據傳輸軟體 （MeasurLink），透過即時統計處理及提升廠內所有量測數據的精度、品質之後，而實現「品質的可視化」，再建構各種量測儀器網路，將數位化資訊集中於伺服器，才能達成品質資訊的集中管理與共有化，並依客戶需求通過傳輸至雲端或平台處理、共享，於必要時主動提出建議解決。

未來甚至還將在售後服務領域，比起其他量測設備同業率先導入「預防保全」系統，即可經由偵測掌握台灣三豐大型量測機器運行現況，並在損壞前預先感知危險，對外傳訊與示警。技術人員也可在定檢、維修同時，就近觀察、評估客戶廠內設備情況，並於壽命將屆前提早報修、更換零件，讓機器運行更順暢，且防止客戶廠內生產及業務停擺。

強化三合一人力支援體系 趁勢開拓成長空間

此外，基於三豐集團擁有業界陣容最堅強的三合一技術服務支援體系，包含：量測解決方案（Solution）的提案能力、售後服務技術支援，並持續秉持企業精神，將客戶需求回饋予前端研發最佳量測技術，以緊密與完美結合整體產銷能量。

繼2014年正式取得ISO 27001資訊安全系統認證，增加安全可信賴的服務價值之後；2016年還取得台灣經濟部工業局頒發的自動化「技術服務機構服務能量登錄」證書，成為台灣首家獲認證的尺寸量測領域公司，進而研擬提案資料並積極進行市場開發活動。

圖2 : 田中朋夫指出，「Mitutoyo」品牌的特色是專精於提供製造業尺寸量測的綜合製造廠商。（攝影/王建發） 分享 facebook

田中朋夫進一步指出，該公司「Mitutoyo」品牌的特色，便是專精於提供製造業尺寸量測的綜合製造廠商，且有別於其他國際同業品牌僅在台灣設置通路代理商，台灣三豐更重視產品、技術，而分別設立技術服務部與校正實驗室兩大服務體系，在積極培訓及累積實務經驗下組織了近30人的專業服務團隊。

領先同業掌地利 強化銷售前後服務

但他也坦言，目前台灣三豐在銷售層面仍須徹頭徹尾改革，一線業務人員不僅將在售前徹底執行由被動等待客戶需求跳?至主動攻擊的銷售模式，針對活躍市場及台灣三豐的弱勢市場目標客戶進行計畫性拜訪，以引導出客戶面臨的潛在課題，並對應提出解決方案。

例如目前受到美中貿易戰波及的客戶難免會想要縮減設備投資，但在因此同時減少產量及增加餘裕時間之後，也促使客戶評估該如何壓低採購商品的成本，又能提升生產效率和品質的商機，便需要台灣三豐提案來滿足客戶需求。

為了主動創造與客戶溝通機會並結合實體據點，台灣三豐除了率先於台北、台中、高雄分別設置營業據點、展示中心 （Showroom），以透過世界級的量測人員實地操作及解說商品特性，提供即時量測展示及解決相關問題服務；且可讓經銷通路與終端使用者親自體驗產品，瞭解該公司技術能力，進而量身打造具體、適合的解決方案，加入前端產品研發、製造系統，足以大力支持客戶實現計畫。

繼台北及台中辦事處已分別於2018年及2019年6月重新改裝開幕，台北辦事處還獨家擁有1998年即成為台灣首家取得TAF（Taiwan Accreditation Foundation）認證，以提供客戶儀器可追溯保證的長度及力學校正實驗室。

圖3 : 田中朋夫表示，中部地區的工具機產業向來是台灣三豐的重點市場之一，也是產品運用層面相當廣泛者。（攝影/王建發） 分享 facebook

中部地區的工具機產業則向來是台灣三豐的重點市場之一，也是產品運用層面相當廣泛者。為表現對於中部地區發展的重視，該公司自2014年首次開設台中地區展示室及喬遷辦公室以來，於今年完成再度喬遷、擴編Showroom的心願，將人員增為10名而提升服務能量；一舉將辦事處面積擴增1.8倍，達到120坪，得以利用較大空間來容納更多量測儀器和產品展示。田中朋夫表示：「今後台灣三豐還會藉此更投注心力，以滿足當地經銷通路、協力夥伴與客戶就近展示，或攜帶工件來現場親自體驗量測效能空間的需求，解決現今所面臨的各種難題。」