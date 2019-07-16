邁萃斯之質量競爭力 宋賢德：將藉產品模組化來提昇產量與品質

【作者： 陳念舜】 2019年7月(第49期)馬達與減速機 在智慧工廠的應用 分享 facebook

相較於近年來德、美系齒輪加工機大廠推出整合量測系統或Turnkey解決方案，邁萃斯股份有限公司(以下簡稱邁萃斯)不僅是台灣少數擁有從CNC控制器、軟體到傳動元件等自製能力的廠商，在總經理宋賢德上任後，更強化了利用量產五軸加工機，掌握高階應用技術及品牌全球行銷優勢。（註）

邁萃斯成立於1994年，以齒輪傳動與精密機械為核心技術，從建立數學模式開始，漸次發展出自有特色的設計軟體及研發關鍵製程所需的工具機；2015年4月邁萃斯加入上銀HIWIN集團，享有HIWIN集團自製零組件成本較低、全球布建完整行銷通路之優勢；2018年並與英國知名百年螺紋磨床大廠Matrix協同設計研發，結合Matrix的豐富研發及生產經驗，與邁萃斯的精密製程與創新能力，提供客戶優質的專業服務，共創三贏，邁萃斯並自我期許成為全球高附加價值工具機的領導者。

圖1 : 邁萃斯公司總經理宋賢德 (攝影／鄭人和) 分享 facebook

最近一段時間雖受中美貿易戰、英國脫歐等反全球化趨勢之影響，但邁萃斯受惠於上銀HIWIN集團全球分散布局，得以避免直接遭受國際匯率或關稅衝擊。另宋賢德經常赴中國大陸考察，發現市場仍舊熱絡，惟大陸磨削工具機業者更藉政府扶植或豐沛資金併購外商而快速崛起，讓歐美大廠深感威脅，但對於邁萃斯不失為另一波升級契機。

部份歐美大廠已探詢與邁萃斯及Matrix合作的機會，期待利用前者在中大型機種優勢，再結合後者擅長的小型機種共同行銷，宋賢德則對此樂觀其成，但更強調首要重點仍以強化內部加工技術實力與工藝為主，因機械設備的硬體架構其實大同小異，製造廠商真正能突顯優勢的，還是針對軟體及專利，以及掌握獨特材料、工法，才能避免遭競爭對手逆向工程破解技術。

宋賢德進一步表示，因應當前產業景氣快速變動，企業生存之道還是要讓自己跑得夠快，才不會被後進者追上！邁萃斯在今年台北國際工具機展(TIMTOS)期間，便率先發表相同架構、僅透過軟體變更就能產生各式加工功能的全系列工具機，性價比極高，是邁萃斯與國際大廠競爭的利器。

今年TIMTOS展出 2款新機型的人機介面(HMI)皆採取圖形化易於視別與操作的概念，將較為高階、複雜的齒輪加工及量測方法簡化，只要使用者輸入相關參數及刀具，即可產生基本造型，再經數學式導引加工，而非透過傳統CAD/CAM設計製造軟體，因此可跨足電動車創新應用領域，或有利於進軍東南亞及印度等新興市場等。

例如現今工具機關鍵零組件之一的傘/戟齒輪加工應用，技術門檻高且競爭者少。宋賢德表示，其係利用本身45~90°錐角設計，以轉變機械傳動元件的水平與垂直出力方向；即使未來電動車也需要藉此來改變馬達出力方向驅動車輪， 所以會要求齒輪面與面接觸的精度及表面光滑度夠高以免出現異音。宋賢德表示：「雖然現今國內外加工傘/戟齒輪的製程工法大同小異，但邁萃斯的優勢在於能讓使用者以最低成本，取得高品質的加工設備。」

邁萃斯改採泛用五軸機策略 翻轉傘齒輪加工優勢

邁萃斯不僅於日本國際工具機展(JIMTOF)發表可經過一般泛用五軸機種來取代傳統專用機加工傘齒輪的概念而聲名大噪，甚至讓國外大廠為此在2017年提前推出新產品以與邁萃斯競爭，讓歐美大廠紛紛感受到台灣製造令人驚艷的軟硬體實力。

傘齒輪設計搭配加工演算法、數學式則是其中關鍵，宋賢德利用自己從量產泛用五軸機出身的背景，將帶領邁萃斯快速突破轉型。宋賢德表示：「這方面也要歸功於邁萃斯前任總經理時代，便已奠定相關計算式軟體與硬體基礎，僅缺乏取得泛用五軸加工機門路。」

宋賢德表示，原先邁萃斯與歐美大廠相同，都是從齒輪加工專用機角度出發，其成本居高不下，也難以取得關鍵零組件。直到改為開發泛用五軸機種後，以整合泛/專用機架構的技術優勢、量大而降低成本，並搭配Matrix品牌優勢，打造台灣工具機產業少見的成功商業模式。

掌握工具機產業升級契機 藉MATRIX品牌優勢提升價值

宋賢德強調：「即使再便宜的工具機產品都要通過市場長期驗證，客戶也可能為了搶占市場先機，寧願直接採購歐美大廠高價成熟機種。因此邁萃斯仍需要一段時間，才能跟上國外百年品牌的認同度，也證明台灣的工具機不應該只是低價產品，而可真正提昇台灣工具機的高附加價值。」

圖2 : 宋賢德強調首要重點仍以強化內部加工技術實力與工藝為主，才能避免遭競爭對手逆向工程破解技術。 (攝影／鄭人和) 分享 facebook

所幸，目前台灣工具機產業正逢轉型升級契機，如同過去OEM/ODM雖然讓台廠投資大筆原物料及勞工成本，讓買家賺取大部份獲利，卻也因此造就年青人有機會接觸許多超越當時台灣工藝水準的先進技術。宋賢德當時即與外商頻繁接觸，也獲得許多前所未聞的知識，而能逐步精進技藝，在外觀、造型上，達到約國際大廠80~90%水準，並加入台灣製造成本的競爭優勢。

「品質及精度無法一蹴可及，若只想著一步登天，到最後可能因為品質不佳而重摔。」宋賢德指出，工具機畢竟屬於生財器具，客戶每筆投資都希望機台可以維持高品質及可靠度，為公司創造營收。

然而，有別於日本人已根深蒂固將品質觀念內化、德國人甚至認為既能表現得更好，又何必沿襲既有規格？台灣廠商則墨守「只求有就好」的華人文化，導致品質意識較為薄弱。

所以，在他上任後，便積極要求內部須注入品質意識，「在追求品質這條路永不止息，才能精益求精。」不能再像過去以量制價的模式，只著重低成本，避免長遠來看將無法與大陸及新興國家的對手競爭。

顧企業營收與永續經營

雖然目前邁萃斯在台灣工具機產業已屬高品級機種，也更積極追求年營收1億美金，達到最終上櫃上市目標，在業界展現更大影響力。宋賢德認為：「企業營收還是應與營利相輔相成，而新產品和技術只是其中之一，皆須等待長時間發展及商業模式改變，才能同步成長。」

圖3 : 在宋賢德上任後，便積極要求內部須注入品質意識，「在追求品質這條路永不止息，才能精益求精。」 (攝影／鄭人和) 分享 facebook

至於從單機、自動化彈性單元、系統直到Turnkey整廠輸出解決方案，大概是現今所有工具機廠商演進之道，即除了強調單機性能穩定之外，也要持續追求快速產能。所以邁萃斯正在內部推行卸下以往工研院體系留下來的包袱，不僅專注於開發高階創新產品，另透過模組化生產提高產能及銷售週轉率。

由於許多終端客戶有機密考量，通常只在有遠端維修保養必要時才與設備廠連線，而不願在平時開放監控資訊，即便是Turnkey輸出解決方案，也都先帶客戶到廠內試切削、訓練，但客戶端做最終調校階段就不讓設備廠加入，所以工具機製造商通常難以達到工業4.0境界，頂多只能實現納入MES、ERP的工業3.0程度。

未來邁萃斯除了將在新竹縣鳳山工業區擴廠，預估可於2022年落成，並打造全新智慧產線，除了原本的利基產品外，同時增加Power skiving等高階技術應用的機種，除擴充產能外亦讓邁萃斯的產品線更完整。進而利用邁萃斯成熟的刀具設計與技術能力，搭配機電整合和軟體實力，更可發揮1加1大於2的綜效。

宋賢德強調：「軟硬體、組裝精度、夾治具開發等，都是邁萃斯的強項也是持續強化的領域，未來還會將刀具產線再升級，搭配泛用五軸機與客戶在刀刃研磨方面更深入合作。」放眼全球，唯有邁萃斯係同時兼具刀具、齒輪磨床和工具機研發及生產能力的公司，邁萃斯必將為工具機產業的轉型及升級帶來新氣象。

（註：陸聯精密股份有限公司已於2019年6月底更名為邁萃斯股份有限公司）