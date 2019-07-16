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尋秘茂林 快來認識特色「三黑」

2019-07-16 15:21Takao樂高雄

多納大橋橋頭以展翅的雄鷹與巨大的陶壺，展現部落文化特色。 （攝影／曾信耀）
多納大橋橋頭以展翅的雄鷹與巨大的陶壺，展現部落文化特色。 （攝影／曾信耀）
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【文／陳婷芳、攝影／曾信耀】

七月中旬即將迎來茂林魯凱族的黑米祭，部落族人已經開始忙著張羅慶典了。魯凱族有太多神話故事流傳在這座山林裡，茂林的紫斑蝶、萬山的岩雕與多納的黑米，看看茂林的「三黑」，可是黑出名的！

　　南台灣的炙陽隨著大暑逼近，愈來愈火辣，抬頭一片晴空萬里無雲，眼前飛過了兩三隻蝴蝶翩然舞動，竟有些詫異「這時節還有蝴蝶？！」另一頭，茂林導覽解說員羅蘇小萍騎著機車下山，「我們會和來訪的客人相約在茂林風景區牌樓」，魯凱族原住民善良又好客，真得令人印象特別深刻。

在茂林蝴蝶生態公園中發現紫斑蝶翩然舞動的蹤跡。 （攝影／曾信耀）
在茂林蝴蝶生態公園中發現紫斑蝶翩然舞動的蹤跡。 （攝影／曾信耀）
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蝴蝶密碼神秘又美麗

　　茂林位處中央山脈南麓，鄰接桃源、六龜、屏東高樹、三地門、霧台以及台東延平，是全台人口最少的三級行政區，主要為台灣原住民族魯凱族的居住地，分屬茂林、萬山與多納三個部落。茂林雖然成立國家風景區，除了有動物、植物生存在大自然，原住民同樣住在風景區裡，「我們一直以來都是共生、共榮、共存、共享，大自然的法則是祖先的智慧，切切不可以為人定勝天。」羅蘇小萍說。

　　濁口溪蜿蜒流貫茂林全境，高132線公路一路通到底，無需導航，唯有山路彎彎，伴著明山秀水好風光，她還開起玩笑提醒要注意，茂林區很特別的是沒有紅綠燈，不過沿途設有警告標示，仔細一看「前有飛蝶、車輛慢行」，真是有梗極了。

　　雖然此飛蝶非彼飛碟，但紫斑蝶每年飛來茂林度冬，始終是自然界未知的蝴蝶密碼，目前和墨西哥帝王斑蝶谷，仍並列為世界唯二的大規模越冬型蝴蝶谷。 

賞蝶步道「看」時機

　　走訪蝴蝶生態公園往姿沙里沙里步道，這裡不僅是蝴蝶幽谷，也是昔時茂林的水源地。樹林間不時可以發現紫斑蝶主要的食草植物「高士佛澤蘭」，若要一睹紫斑蝶的美麗真相，建議早上前往賞蝶，因為中午過後，日照太熱，蝴蝶就會躲起來了，而且在每年十一月至翌年三月的茂林雙年賞蝶季，草地上停滿了紫斑蝶吸水的景象，放眼望去宛如蝴蝶地毯，如幻似真令人難忘。

　　姿沙里沙里步道適合慢慢遊賞，全程約三小時。蝴蝶生態公園廣場附近有一座蝴蝶教堂，得樂日嘎福音堂居然停著十二隻蝴蝶栩栩如生，魯凱族工藝家烏巴克以紫斑蝶家族為創作，十二隻蝴蝶代表十二個門徒，在部落體驗藝術生活化，是多麼自然而然。

　　如果蝴蝶谷彷如梁祝蝴蝶夢為情愛而生，那麼濁口溪南岸的情人谷正好隔岸訴情衷。情人谷的魯凱族語稱此地為「吐拔魯（Tbaru）」，意指美麗的深潭，情人谷總共有七層瀑布，也是八八風災時少數未受創的瀑布。

八八風災斷橋中，多納高吊橋是唯一倖存下來的，也是當時萬山與多納部落對外聯絡的救命...
八八風災斷橋中，多納高吊橋是唯一倖存下來的，也是當時萬山與多納部落對外聯絡的救命橋。 （攝影／曾信耀）
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高吊橋、小長城，古往今來走一遭

　　沿著茂林林道前行，山巒綿延之間屹立一座龍頭山，俯瞰形勢宛如淺灘臥龍，當地的龍穴傳說不脛而走，有時還能看見老鷹在溪谷盤旋，也有「老鷹谷」美名。八八風災之後才建造的多納大橋，橋頭便是由雄鷹與陶壺作為原鄉部落特色代表，相比漫天飛舞的蝴蝶幽谷，這裡反倒成了安靜守候孤鷹的據點；而在八八風災中，唯一沒被沖斷的多納高吊橋，依然挺立橫跨在濁口溪之上，這座日治時期建造的高吊橋，全長232公尺，昔日曾是全台第二高的高吊橋，八八風災重創當下，更肩負起多納與萬山部落對外聯絡的救命橋。

　　如長虹漂浮在山間雲端的高吊橋線條優美，橋頭飾以鮮豔原鄉色彩的菱形、百合花、百步蛇等魯凱族圖騰，在青山綠水中分外耀眼奪目，對多納族人而言，還帶有濃濃的離別之情，「以前部落領域不容侵犯，如果隨便過橋，就會被出草」，站在橋上聽著這一番解釋，歷史畫面特別生動，於是這座橋就成了族人與親人、情人、友人道別之處。從橋上遙望望夫崖，在那處至高點上，彷彿也能想像企盼族人平安歸來的心情。

（左）形似百步蛇蛇頭的蛇頭山盤據在此，守護部落。（右）百步蛇造型點綴的公路路燈。...
（左）形似百步蛇蛇頭的蛇頭山盤據在此，守護部落。（右）百步蛇造型點綴的公路路燈。 （攝影／曾信耀）
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　　近來頻頻登上IG熱門打卡景點的小長城步道，距離多納高吊橋步行約10分鐘，步道長度約400公尺，沿途都能收入龍頭山、蛇頭山風景，尤其蛇頭山位置正好是進入部落的入口，三角狀的山形形似百步蛇蛇頭，而百步蛇是魯凱族的守護神，化身為蛇頭山，彷彿就是為了守護部落而盤據此地。

多納石板屋尋找定情物

　　繼續往多納部落的路上，突然出現一條彩色公路，在魯凱族紅、黃、綠的色帶之下，背後摻雜了部落族人的悲鳴和眼淚，「這是八八風災之後，第一個進入多納部落的遊程」，羅蘇小萍回想起當時噙著淚水，一邊與族人合力拿起板岩一塊塊疊砌拼貼上去，原來色帶上的板岩是多納溫泉洪流吞噬後的殘骸。從失去到接受，魯凱族人依靠部落文化的生活核心，將彼此緊緊團結凝聚在一起。

　　其實茂林三個部落有三種語言，文化制度也不盡然相同，茂林三黑特色產業也是形塑文化的亮點，所謂三黑就是茂林紫斑蝶、萬山岩雕和多納黑米。七月即將在多納舉辦的黑米祭，已能感染部落迎接慶典的歡樂氣氛。

　　來到多納部落商店街，有400多年歷史的石板屋聚落，從不曾被迫遷徙，也更加重視魯凱族傳統文化保留的意義。多納媽媽們拿著一把一把小米束，「這叫做Keˊiy（音似『割愛』），是我們部落的定情物」，羅蘇小萍特別強調，台灣原住民部落有16族，只在多納才有Keˊiy這項傳統。

（左上）釀酒的陶甕彩繪、圍籬的石板雕刻，展現魯凱族人的藝術天賦。（右上）石板屋冬...
（左上）釀酒的陶甕彩繪、圍籬的石板雕刻，展現魯凱族人的藝術天賦。（右上）石板屋冬暖夏涼，是會呼吸的綠建築。（左下）石板烤肉是原鄉美食之一。（右下）多納部落族人會藉由Keˊiy與人結緣，表達感謝之意。 （攝影／曾信耀）
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　　撲鼻而來的石板烤肉香，遊客個個吃貨本色立刻現出原形，家門前曬著紅藜、種下咖啡樹各種野菜植物，部落的日常恬淡自如，路過的人家迎來一聲微笑問好，詩人筆下一句「只緣身在此山中」，大概就是此時此刻的風和日麗好時光吧！

帶路人 羅蘇小萍-ipulu

生在茂林部落、嫁到多納部落的魯凱族原住民。目前擔任納美下三社文化促進協會總幹事，也是目前茂林區部落深度旅遊規劃聯絡窗口。

* 多納山路彎彎

地址：高雄市茂林區多納里47號   

電話：（07）681-1801、0919-847-101   

* 烏巴克藝術空間    

地址：高雄市茂林區茂林巷116號

電話：：0911-338-983,、0910-774-687

* 滿香樂 

地址：高雄市茂林區多納里48號

電話：0988-756-899

* 茂林黑米祭

►2019/7/14~7/15

地點：多納部落（高雄市茂林區納美下三社文化促進協會）   

聯絡電話：0989-156-499

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.07】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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