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倉儲物流新平台 效率再升級

2019-06-21 08:30智動化

【作者： 王明德】

2019年6月第48期AIoT打造智慧物聯新局
2019年6月第48期AIoT打造智慧物聯新局
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倉儲的庫存管理工作有四個重點：盤點庫存、儲位管理、進出貨管理及先進先出，無論哪一種都必須建構在正確識別商品身份的前提下，如此才能達到提高進貨驗收的效率及正確性，以及庫存商品可視化的目標。

倉儲辨識技術

圖1 : 由於倉儲的特色是物品品項多、貨物進銷存速度快，因此導入智慧化系統成為企...
圖1 : 由於倉儲的特色是物品品項多、貨物進銷存速度快，因此導入智慧化系統成為企業提升相關作業效率的必要策略。（source：PathGuide）
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除了置放在倉庫裡的商品，流通在外的商品管理也很重要，目前一般的作法是結合手持式設備的應用，以發揮行動業務巡補貨的功效，透過手持式終端設備讀取商品的條碼或RFID標籤，經由行動通訊網路將資訊即時上傳至後台系統，達到庫存最小化、商品周轉率最大化的目標，倘若庫存資料沒有即時更新的必要性，企業可以要求物流人員在結束外勤工作後，返回公司藉由有線網路上傳至系統中，節省資料傳輸的成本。

條碼仍是倉儲技術主流

目前用來進行商品身份識別的工具有一維條碼、二維條碼（Quick Response Code）及RFID三種，一維條碼因為價格低廉、技術發展成熟，使用比率最高，但是一維條碼可承載的資訊容量大約只有15個數字或文字，導致應用受到限制。

至於二維條碼的應用則以日本最為成功，包括電影海報、商品、書籍雜誌、傳單等，幾乎隨處可見二維條碼，其特色在於資料存量大且形式多元，包含中英文、數字、圖片、網址、符號等，均可轉譯其中，二維條碼早期應用多以日本市場居多，智慧手機興起後，消費者使用習慣建立，現在全球市場的接受度已高。

圖2 : 透過手持式終端設備讀取商品的條碼或RFID標籤，是目前倉儲物流管理的最...
圖2 : 透過手持式終端設備讀取商品的條碼或RFID標籤，是目前倉儲物流管理的最主要作法。（source：Gumption）
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無論是一維條碼或二維條碼，其存在或多或少影響了RFID在庫存管理上的發展，日本RFID商品管理的發展速度不如預期，部份原因在於二維條碼太過普及，弱化企業導入意願。

尤其RFID標籤價格遠高於一維及二維條碼，這也讓原本要在產品上貼附RFID標籤的應用模式變得更加不可行，RFID標籤成本過高的問題，大幅降低企業的導入意願，因此，現階段RFID在庫存管理上的應用以高單價商品為主。

語音平台 效率加速

除了一維、二維條碼與RFID外，現在有另一種的作法，是透過語音進行倉儲作業，這種作法是利用電腦語音的提示，讓倉儲作業效率更快，準確率更高，這在歐美地區已行之有年，不過在亞洲地區才剛起步。

語音物流平台是將耳朵的聽力輸入與嘴巴說話輸出兩種功能，也納入工作範圍中，讓人員作業效率大幅提升，整體作業模式是事先在系統中輸入貨物細項資料，然後倉儲人員從配戴的「耳麥」中，聽取指令揀貨，並回覆作業結果，例如系統向作業人員發出「DC2345，到第2通道E貨架拿3個」，作業人員依照指令動作後，向系統回覆「好了」，結束此一動作，接著再進行下一種物品的作業。

這種作法讓人體的感官全都加入作業動作，同時簡化人員的初期培訓流程，根據以往經驗，建置一套語音物流系統，最慢可在12個月回收成本，而其具體效益如加快作業時間、可同步處理多訂單、提升訂單準確度等，都讓這類系統成為實用性極高的倉儲物流平台，目前語音物流平台技術在中國大陸已開始應用。

物流管理 讓運輸資訊透明化

在物流方面，現在的系統平台著重在車隊管理，當商品進入物流作業時，業者必須讓運輸資訊透明化，才能遠端監控與追蹤，在現代社會專業分工的精神下，商品的生產與運輸作業可能分別由兩家不同企業負責，運輸資訊透明化對商品製造者而言也有幫助，可全程追蹤自己生產的這批產品的運輸動向，倘若任何一個環節出現問題，便能在第一時間內掌握情況、找出解決方法。

圖3 : 倉儲的特色是物品品項多、貨物進銷存速度快，導入智慧化系統成為企業提升相...
圖3 : 倉儲的特色是物品品項多、貨物進銷存速度快，導入智慧化系統成為企業提升相關作業效率的必要策略。（source：imio software）
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無論商品或配送員，在商品運輸過程中幾乎有將近八成左右的時間待在物流車輛上，因此，做好運輸車輛的管理，在某種程度上也就可以掌握商品與配送員的狀況，然而，運輸車隊經常24小時行駛在路上，無法集中在同一個區域統一監控，在此情況下，企業只能借助科技之力掌握即時車輛資訊，最常見的就是車機。

就功能面來看，全球衛星定位、無線通訊、行動通訊等模組，是車機比較常見的硬體需求，尤其GPS與長距離無線通訊技術幾乎是車機的基本配備，此外車機也經常結合感測器，強化物流作業的安全性，感測器類型通常隨著物流商品而不同，新世代車機平台除了掌握車輛動態，還多了確保商品安全功能，尤其是針對載送特殊原物料（例如：砂石、石油、預扮混凝土）的車輛，通常會使用卸料偵測器，這些原物料性質特殊、價值高，如果沒有在正確場所執行卸貨動作，將會造成難以估計的損失。

另外，對於一些高風險（如：醫療廢棄物）物品來說，在非指定場合卸貨所造成的損失不單單只有金錢而已。

因此，結合車機應用是必須的，透過GPS掌握車輛位置，再經由卸料偵測器感應卸料開關是否被啟動，就能確保司機有沒有在公司所指定的場所，確實執行卸料動作。

打造適合架構 達到最佳效益

與卸料偵測器應用目的相同的就是開關偵測器，物流車輛防盜的對象有二種，第一種是防止車輛遭惡意第三人竊走，第二種則是避免司機監守自盜，當貨車車門加裝開關感測器後，感測器會隨時偵測與紀錄車門的開關狀態，倘若車門開啟時，物流車偏離正常路線、停留在不該停留的地點，便會透過車機向後端管理平台發出「異常啟動通報」，告知管理者緊急處理，發揮防盜保全的效果。

不管是倉儲或物流，IT系統的建置目標都鎖定在兩處，一是讓物品資訊更透明、更可被掌握，二是提升工作效率；不同世代的系統差異也都是以此為區隔，企業在導入相關設備前，必須要重新檢視本身的作業流程，找出適合的架構，才能達到最佳效益。

智動化

智動化SmartAuto 簡介 遠播資訊股份有限公司以經營國際化的電子產業媒體為目標〈全球中文文化性電子產業社群平台─Global E.E. Community Platform in Chinese Culturelization〉。並經由平面、網路與活動來積極達成本身的媒體功能，目前有《CTIMES零組件雜誌》、《智動化SmartAuto》、《CTIMES》網站、《SmartAuto網站》與「零組件科技論壇」等產品或媒介，其中「智動化 SmartAuto」雜誌以最專業、完善的內容，深入探討自動化產業的技術進展與應用趨勢，並加入觀點剖析與業界動態，讓讀者快速掌握自動化與智慧化產業的全貌，並以網路與平面雙重平台，提供詳實而綿密的產業訊息，「智動化 SmartAuto」雜誌將會是市面上唯一兼具深度與廣度的自動化專業媒體。

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