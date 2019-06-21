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零售業應用安控系統 打造智慧新藍圖

2019-06-21 08:30智動化

【作者： 王明德】

2019年6月第48期AIoT打造智慧物聯新局
2019年6月第48期AIoT打造智慧物聯新局
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傳統視訊監控系統的應用目的以安全為主，透過攝影機隨時監看現場，降低不安全事件的發生風險，即便發生了，也能透過錄影畫面找出原因，但是近年來，影像智慧分析技術的成熟發展，為使用者創造了安全以外的應用層次，也成為帶動安控產業發展的另一個動能，其中又以零售產業發展最為顯著。

從保全到智慧分析

視訊監控系統在零售業的應用分為三個發展階段，第一個階段在1980年代，當時的攝影機主要架設在高單價商品區，作為防盜保全之用。現今在大賣場、超市、便利商店等零售流通店舖裡，我們仍舊可以看到「錄影中，請微笑」的字樣，背後代表的意思其實就是有一台監控攝影機正對著你。

第二個階段則在2003年左右，POS系統推出與監控攝影機連動的功能，當交易金額過高時，系統就會自動開啟錄影機制，這種做法有二個好處，第一是避免客戶與收銀員間的交易糾紛，例如：當客戶對找零金額有爭議時，就可以調出錄影畫面來解決，另一則是確認POS系統所紀錄的商品銷售資訊，與實際交易情況是否吻合，降低收銀員藉職務之便行舞弊之實的風險，至於交易金額要大到什麼程度才會開始錄影，這就得由業主自行決定。

視訊監控在這兩個階段的應用仍舊以安全、防盜為主要目標，到了2008年以後，智慧型影像監控系統（Intelligent Video Surveillance；IVS）的快速發展，讓視訊監控系統的應用產生了化學變化，將影像分析結果與AI相互整合，從中找出有助企業營運的資訊，成為安控系統最新的應用趨勢。

當安控系統開始負起搜集商業活動資料的任務時，零售業者也就更能掌握消費者行為，舉例來說，業者可以用攝影機擷取消費者在採購商品時的行為進行分析，例如消費者拿了哪幾項商品進行比價動作，或是分析消費者身份屬於哪一個族群。

圖1 : 安控系統開始負起搜集商業活動資料的任務時，零售業者也就更能掌握消費者行...
圖1 : 安控系統開始負起搜集商業活動資料的任務時，零售業者也就更能掌握消費者行為。（Source:Eoxys Smart Solutions）
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另外也可以利用攝影機統計賣場的客戶流量，甚至做為顧客消費行為分析的依據，只要將賣場分成多個不同區塊，每個區塊各裝設一架計數攝影機，再將各區的客戶流量與POS系統實際銷售數字進行比對，就能從中發現問題所在，例如為何某專櫃的來客數與交易金額不成比例。

人臉人流分析 延伸資訊價值

目前國外零售業已經開始應用智慧型監控系統，像是百貨公司在展示櫥窗前架設攝影機，透過智慧影像分析軟體中的人數計算功能，以日為單位統計經過的路人中，究竟有多少人注意到展示櫥窗，首先辨識往來路人是否正臉對向櫥窗，接著再判斷停留時間，倘若停留超過3秒，就納入統計中，並將統計資料做為廣告行銷的依據。就發展現況來看，零售業對智慧型安全監控系統的需求將快速成長，越來越多業者希望透過系統來分析客戶的購買行為、以及搜集相關資訊。

呼應零售業對智慧型監控系統的需求，目前市場上有越來越多相關解決方案，像是利用攝影機統計客戶流量，再整合銷售資料做深層分析，協助企業掌握行銷活動的效益，另外也越來越多廠商導入應用影像分析技術，提供人物追蹤與人物檢索兩項功能，將監視錄影畫面轉化成有用的資訊。

現在的智慧型監控系統架構是在商店入口處加裝1～2台球型攝影機，經由分析軟體計算客戶流量，這些資訊也可與POS系統內的銷售資料整合，產出各種分析報表，例如：計算客戶流量與獲利的比例，做為企業檢視行銷成效或規劃未來行銷策略的依據。

智慧型監控系統也可作為行銷手法的成果驗證，由於行銷向來是企業活動中最耗費資金、也最難掌握成效的一環，尤其是經營品牌或通路業務的企業，最想知道的訊息就是哪一種行銷管道、哪一種優惠方式最能吸引顧客上門，而智慧型監控系統的用途便是在此，假設某便利商店推出新的促銷活動，並透過電視廣告來宣傳，業主可以經由監控軟體人數流量統計報告及POS系統銷售資料交叉分析，得知該行銷手法的效益，而分支據點多且分散各地的零售業者，也適合導入此一架構，其效益在於管理者可以遠端掌握每一個據點的營運狀況，制定出最佳營運策略。

智慧檢索 建構精準行銷

另外，現在導入AI功能的影像分析系統，則是透過人臉與人流的分析軟體，偵測零售店面內的動線與貨架熱點，人流分析，主要是進行店面的動線管理，追蹤顧客在店內的移動路線，當客戶動線資料累積一段時間後，就可以配合POS系統的交易資料進行分析，例如：找出貨架熱點，並分析出客戶的購買行為。

圖1 : 安控系統開始負起搜集商業活動資料的任務時，零售業者也就更能掌握消費者行...
圖1 : 安控系統開始負起搜集商業活動資料的任務時，零售業者也就更能掌握消費者行為。（Source:Eoxys Smart Solutions）
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客戶動線資料除了行銷分析上的效益，就安全層面來看也有幫助，可以幫助企業在第一時間發現非法入侵者進而降低損失，只要有可疑人士靠近禁止進入的區域（例如：倉庫），系統就會立即發出警報或簡訊，通知相關人員前往處理。

至於人物檢索功能，則是將監視錄影畫面中所錄到的人像拆成穿著服裝與人臉兩大類，當要尋找嫌疑犯或迷路的小孩，可以先輸入穿著服裝的特徵，再輸入臉部特徵進行搜尋，應用雙重過濾條件讓零售業者能夠快速、正確地找到目標人物。

整體而言，零售業的智慧監控系統應用主要幾個面向，包括在結帳出口監控等候隊伍的長度、監控詳細庫存狀況、對商場進出人數進行流量統計、即時監控商品陳列效果、及時發現無人服務的客戶、及消費人口背景統計。隨著零售市場競爭日益激烈，業者對精準行銷的需求越來越大，智慧型監控系統可以幫助業者從影像中擷取有用的行銷資訊，未來將可能成為零售業重要的資訊系統。

**刊頭圖（Source:Axiomtek）

智動化

智動化SmartAuto 簡介 遠播資訊股份有限公司以經營國際化的電子產業媒體為目標〈全球中文文化性電子產業社群平台─Global E.E. Community Platform in Chinese Culturelization〉。並經由平面、網路與活動來積極達成本身的媒體功能，目前有《CTIMES零組件雜誌》、《智動化SmartAuto》、《CTIMES》網站、《SmartAuto網站》與「零組件科技論壇」等產品或媒介，其中「智動化 SmartAuto」雜誌以最專業、完善的內容，深入探討自動化產業的技術進展與應用趨勢，並加入觀點剖析與業界動態，讓讀者快速掌握自動化與智慧化產業的全貌，並以網路與平面雙重平台，提供詳實而綿密的產業訊息，「智動化 SmartAuto」雜誌將會是市面上唯一兼具深度與廣度的自動化專業媒體。

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