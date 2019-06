讓運動形成文化 推動產業再創高峰

【作者: 編輯部】 2019年6月(第332期)HDD與SSD的超大容量挑戰 分享 facebook

文字整理/籃貫銘;攝影/王建發

運動,是他這一生最重要的事之一,尤其是棒球。打從他還是個小學生開始,吳誠文就有強烈的動力,甚至覺得這會是他此生的職志,儘管後來輾轉進入了電子科技的領域,但依然沒有減少他對運動、對棒球的熱忱,甚至從中看出了運動,將會是台灣未來最值得投入的一大產業。

而除了運動之外,吳誠文也非常喜歡文學與藝術,他熱愛寫作與音樂,所投入的心力,一點都不會輸給運動。

圖一 : 清華大學電機系教授吳誠文是台灣極少數學貫產、學、體的人。 分享 facebook

這位骨子裡其實是文青,但熱愛棒球,卻在台灣最頂尖的電子科技領域打滾的吳誠文教授,是台灣極少數學貫產、學、體的人。

CTIMES副總編輯籃貫銘(以下稱CTIMES):吳教授的成長背景有哪些可以分享的故事?

吳誠文:我今年已經60歲了,12歲開始打少棒,曾當選台南市南區代表隊,並贏得全國冠軍得到代表權,並在威廉波特世界少棒錦標賽贏得冠軍,當時是1971年(民國65年)。

之後又繼續打了兩年青少棒。但當時我的老師勸我不要再打球了,而我的爸媽也認為我不應該再打球。後來我努力念了一年書,考上台南一中。但很可惜,當時台南一中沒有棒球隊,我只好參加了田徑隊。

高中畢業後,我考上台大電機系,報到第一天,我就被台大棒球隊找去,並打了四年的大專乙組棒球賽。當時在台大只有每周兩個下午練習,但我們還是在大四那一年,拿到全國大專盃乙組的冠軍。

退伍後我考上公費,到美國讀碩士。出國前曾到衛生署環保局擔任一年公職,隔年1984年赴美,1988年返台就在清華大學任教至今,當中有七年被借調至工研院擔任系統晶片中心主任和資通所所長。那七年的歷練讓我對台灣半導體和整個資通訊產業多了很多的了解。

CTIMES:聽起來吳教授的求學與經歷有很多的轉折,包含放棄打球,考公職等,似乎您當時並沒有一個很明確的方向?

吳誠文:在求學階段影響我最大的是國中時期,其中有一個精誠國中的訓導主任林壽宏老師,那個時候免費幫我補習,甚至還請其他的老師幫我們輔導課業,就是他勸我不要再繼續打球的。為了準備聯考,他還特別要求我禮拜六到他家寫作文。

醉心棒球與文學 卻慢慢喜歡上電機

CTIMES:可以再具體說明一下,為什麼運動會是一個很大的產業嗎?

吳誠文:這是由於新科技的發展,讓運動產業的發展超乎想像。Facebook有八億多個職業運動的粉絲,Instagram則有兩億,美國總統川普最喜歡用的Twitter,則有60%的討論是關於運動。進入5G時代後,所有的媒體都會數位化,包含電影,因此網路公司與媒體公司間的界線就會更模糊。

例如亞馬遜(Amazon)從2017年就開始轉播NFL,而NFL是美國最大的職業運動。在全世界,職業運動有900億美金的規模,若加入其他運動和周邊,規模就達到1.3兆美金,這是十分驚人的。

圖二 : 「大家都喜歡打球,但為什麼沒有形成文化,這就是需要探討的地方。」吳誠文說。 分享 facebook

但因為我們沒有這個文化,因此很難深入。然而台灣並沒有缺席運動領域,我們出口了很多運動器材到歐美,規模也達到了幾千億台幣,例如球棒和棒球,台灣就出口非常多的球棒到中美和日本,但很多國人並不知道,因為我們自己用的很少。

大家都喜歡打球,但為什麼沒有形成文化,這就是需要探討的地方。

形成文化以後,這個社會就都會普遍需要它,而「普遍需要」的意思,就是產業。在美國,沒有一項運動是不能職業化的,而且大家爭相成立球隊,因為這是個賺錢的行業;但在台灣,連要增加一兩隊都非常困難。

美國棒球場的興建,是以球迷的導向來興建的,是讓全家人可以來放鬆、來享受,甚至有些球場在外野還有游泳池、高級餐廳和飯店。但台灣到現在都還只是以比賽為目的,完全沒有考慮到球迷的需求。

但職業運動是為了球迷存在的,因為球迷才是經濟來源,球隊則是夥伴(partner)的角色。所以這就代表是文化的問題。

回到台灣的科技產業,現在我們的製造業已經成長到了一個階段,幾乎提供了全世界多數的硬體,像資料中心等,但我們其實不了解這些資料中心是怎麼幫Google、Facebook、亞馬遜和微軟賺錢的,因為那是文化的層面。

製造之外 可思考如何改變文化

所以當我們的製造業已經跨過一個經濟門檻之後,是可以來好好來思考,怎麼改變我們的文化,讓我們的年輕人在未來30~40年的職涯,不要再用他父輩的方法去賺錢。另一方面,文化也會讓半導體和資通訊產業進入另外一個層面,讓年輕人可以走出一條新的路。

台灣的OEM/ODM非常領先,並不需要放棄,但我們不能只有製造,就如同台灣也不能只有一個台積電。

像英特爾雖然在製程上落後給台積電,但卻逐漸把觸角轉入了異質整合等技術,要進入系統整合的領域,例如前陣子台灣很熱門的無人機,他們很早就觀察到了這個趨勢。他們也和阿里巴巴合作,將在東京奧運展示新的運動科技。甚至在2016年的大聯盟明星賽,把3D的高解析高速攝影機架設在球場上,來取得比賽畫面,不僅做為電視轉播用,也用在遊戲數位內容裡。

亞馬遜除了在球場安裝攝影機之外,也在NFL球員的護肩上,裝置高解析感測器,能夠抓到球員「inch」等級的動作,並用都卜勒雷達去偵測球的軌跡和轉動等,這就是所謂「智慧場館」和「量化運動員」的概念。

當人類的經濟發展達到一定程度之後,會開始希望夠過的更健康,更快樂,而運動是一個很重要的成分(ingredient)。美國的國家政策,就明言「Sport for all, play for life」,他們甚至有一個名詞就作「Sports illiteracy」,就是運動文盲,這是不被允許的。

因為這是美國的文化,所以美國的家長也願意花費在運動項目上。據統計,2017年美國的幼兒運動市場規模就有四千多億台幣,相當於整個台灣的運動器材市場。

政府帶頭做 開放產業和科技創新

CTIMES:我們都知道文化的轉變很困難,您有沒有什麼建議或看法,要從哪一個層面開始?讓台灣的運動可以變成文化的一部分?

吳誠文:文化轉變最大責任的就是總統,如果總統不瞭解,那就沒辦法。像我們把運動叫做體育,就是從威權國家的角度來教育人民。但台灣早就民主化了,應該是要人民來教育政府。

所以從政府再造的角度,應該要屏除這樣的看法,要人民喜歡才會成功。我希望台灣的人民能把運動當成文化的一部分,尤其運動是容易經營的一個產業,民眾是願意花錢的,只要政府開放給人民來主導。

我也建議應該要把體育署與文化部整合,讓它真正成為文化的領域。而這是國家領導人可以做的事情,其他人是作不了的。

領導人有願景,接著就能帶動法條修改,讓廠商可以進來,自然就可以產生產業。

我剛剛有提到智慧場館和量化運動員,另外還有「粉絲經營(Fan engagement)」、「沉浸式媒體(Immerse media)」和「新一代商業贊助(Next generation sponsorship)」,這些都是新科技應用,背後當然也有半導體需求,這也是英特爾為什麼要進到運動產業。

台灣的IC設計現在也變成在做代工,設計新晶片來銷售的時代已經過了。所以很多系統業者都自己開發晶片,像特斯拉(Telsa)、亞馬遜和阿里巴巴也都自己開發晶片,因為IC設計公司不會了解他們的需求。

所以我要鼓勵我們的產業從純粹製造,轉向多元化服務,既有的企業體,也要鼓勵年輕人去幫它開創新的領域。由政府去引導這個文化,讓大家看到這個商業機會,這樣台灣就有機會慢慢轉型。

服務是培養整合觀念的好機會

CTIMES:聽了很多吳教授在運動方面的洞見,那除了運動之外,教授有沒有什麼信仰或者價值觀,可以跟我們分享?

吳誠文:我這輩子一直都不會去搶做某些工作,但遇到大家都不願意做的事,我總是覺得這對組織和社會是重要的事,因此我都會主動接手。那些事通常是服務的工作。

因為我認為服務的工作其實是機會,它會涉及連結人、連結單位、連結組織,尤其服務性工作都不是服務一個人,而是服務組織、服務群體,這是培養自己做整合的好機會。

圖三 : 吳誠文教授拿起棒球和手套試投,虎虎生風,完全看不出已屆60歲,還擁有當年少棒冠軍的身手。 分享 facebook

如果你要做系統,不能只做元件和製造,你要能做到應用服務,所以你一定要去做整合,而培養你做系統整合觀念的機會,就是做服務工作。

在我的職涯裡,從事服務工作都不會覺得很痛苦,雖然累,但大部分都是快樂的。只要你好好做,大家都會感激你,而且可以認識更多人,之後做任何事都會更容易。所以培養年輕人服務的精神,從心態上去改變,就有機會帶來更多創新。

所以,「服務是機會,不是負擔。」我這輩子都這樣一直提醒自己。

圖四 : 「我認為服務的工作其實是機會,它會涉及連結人、連結單位、連結組織。」吳誠文說。 分享 facebook

關於吳誠文

1958年生,台南市巨人少棒隊奪下威廉波特世界少棒大賽冠軍。

台大電機系學士、美國加州大學聖塔巴巴拉分電腦工程博士,現為清華大學電機系教授。

曾任清華大學電機系主任、電機資訊學院院長、工業技術研究院系統晶片科技中心主任、工業技術研究院資訊與通訊研究所所長、清華大學副校長。