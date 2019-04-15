機械雲服務冉冉升空 聚焦產銷兩端內容

圖1 : 機器公會將力推智慧機械上雲端，建立機械雲端服務平台的軟硬體和示範運行服務團隊，可由今年台北國際工具機展的展場初見端倪。 分享 facebook

【作者： 王明德】

由於目前台灣機械業約有13,000家廠商，又以中小企業居多，難以在工業4.0時代與大型跨國企業或IoT科技業者競爭，唯有透過公法人機構與設備製造廠商合作，善用各製造領域專業知識（Domain knowledge），再透過智慧機械雲協助台灣機械業者升級轉型為智慧機械，並培育成為該領域系統整合（SI）廠商，掌握最核心的競爭關鍵。

在政府支持下，工研院已初步建置完成公版連網平台（NIP），並逐步導入製造業驗證與測試，包含工具機、塑橡膠機、電子產業設備等，發展結合其領域內的生產與設備技術的解決方案，強化設備產業的系統化能力。進而發展機械雲營運模式，初期由法人負責營運，輔以科研計畫供業者初期免費使用，約4~6年後逐步建立機械雲供應鏈服務系統，建立合理收費機制後移轉業者，接續平台營運。

圖2 : 工研院已初步建置完成公版連網平台（NIP），並逐步導入製造業驗證與測試，進而發展機械雲營運模式（source：automan.tw） 分享 facebook

在今年TIMTOS現場也可見發得科技除了展出大面盤臥式搪銑床、高效率臥式車床兩款高性能工具機外，還同時發表全球首創、首度納入中華電信Hinet資安防護功能的旗艦版鋁輪圈智慧製造雲，及整合多項智動化關鍵技術與擴大實境（AR）開發的「智慧服務系統i-Service」。

其中持續更新，結合台灣多家企業與學術機構，開發出全球首條具備雲端線上即時量測（AVM）、雲端機台智慧預測保養（IPM）及雲端虛擬，與擴大實境維修（AVR）的鋁輪圈自動化生產線，成為台灣工業4.0智慧製造的先行者之一。

以滿足現今汽車鋁輪圈具備省油、散熱快與不易爆胎、安全性高等優點，獲得有意跨足電動車領域的傳統車廠及科技業者紛紛導入，成為輕量化解決方案之一。但屬於重負荷工作的傳統鋁輪圈加工徵工不易，自動化生產為時勢所趨。

該公司發表的智慧工廠自動化系統（iFA, Intelligent Factory Automation）除了可達到工業4.0所需高生產效率之外，為了開發組裝品質及加工能力穩定的的自動化生產系統，發得科技還獨創導入視覺量測功能，便能於加工中及時監控工件，並自動修正刀具補償，調整精度、提高加工過程中的良率（Productivity），大幅縮減工時，也帶來高節流效益。

今年發得科技特別與成功大學在系統結構上共同研發出智能模組化人機介面，有別於以往僅針對特定產業與功能，可讓工程師面對不同產業客戶要求時快速調整，已結合iFA系統導入工具機、航太、塑膠吹瓶機、碳纖等相關傳統產業的各式機台與生產線。除了隨機版之外，iFA系統也能置放於中華電信的hicloud上，成為機械雲。

普及AR應用技術 率先應用銷售前後服務

此外，因應近年來世界各國競築貿易壁壘，短鏈革命成為顯學卻缺乏熟練技工、外派高階服務工程師；國外原廠或代理商來台培訓時間過長，又容易被視為外籍勞工，增加企業負擔，亟須尋求便利可行的輔助工具。過去AR/VR技術雖曾成為選項之一，卻苦於少了能滿足服務需求的內容。

如今發得科技新發表的「智慧服務系統i-Service」，則充份利用IoT、AR與互動式技術動畫等科技，打造出加工數據即時呈現、虛擬設備即時展示、設備資料AR介面展示、模組化中控台人機介面、互動式技術動畫、智能化警示排除與虛實整合維修共7大系統，可讓智能化生產過程中可能遭遇的問題，透過AR技術呈現迎刃而解，持續鞏固及深化該公司在全球鋁輪圈智動化生產行業的龍頭品牌形象地位。

圖3 : 發得科技新發表的「智慧服務系統i-Service」，以簡單直觀的操作介面來貼近市場用戶的心，並將其應用於管理、維修與保養等各領域。（攝影／陳念舜） 分享 facebook

其中較重要的功能，包含：即時狀態呈現、製造流程可視化、機台狀況異常可視化提醒、品質數據資料收集與擷取、品質數據回饋控制與管理、維修與保養可視化、產品追蹤以及歷史紀錄查詢、效能分析即時呈現等。

期待以簡單直觀的操作介面來貼近市場用戶的心，並將其應用於管理、維修與保養等各領域，讓各個領域管理人員都能透過即時且具體化影像資訊來進行判斷與溝通，作出精準決策，落實工廠資訊即時化、數字化與透明化的目標。

目前該系統不僅有助於客戶端對於內部新進人員教育訓練、資深員工技術經驗資訊化保存，有非常大的幫助；再結合自行開發的人機介面，可將機台發生的故障文字化後，以3D動畫或AR方式呈現。如內部售服採購清單系統亦可針對即時損壞零件網路下單，使得客戶端於設備保養、備品維修等，都能在第一時間獲得協助，以提升自動化客戶群最重視的設備稼動率問題。