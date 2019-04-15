切削加工革新料法 夾治具廠商分向上下游整合

【作者： 陳念舜】

面對2018年Q3以來工具機產業景氣持續下滑，仍有零組件廠商滿手訂單，主因即在於逆境中仍保有競爭力。若非藉自主研發產品，不斷推陳出新，便是趁勢滿足更高階或有轉型客戶需求。

尤其自中國大陸面對中美貿易戰衝突以來，首先宣佈的一系列應對措施中，便包含降低關稅及外資准入門檻等，皆可見即便大陸汽車、3C電子等終端使用者於中美貿易戰中首當其衝。其未來仍仰賴進口高階產品來刺激國內消費，或加速產業轉型升級，自立自強；同時也讓部份原先以採購歐、日系機械設備為主的客戶，不得不為了cost down提升競爭力。

在目前製造業人、機、料、法的環節裡，唯有機、料降低成本的效果最為明顯，得以大幅提升改用台製機種意願；甚至可化危機成轉機，趁勢開發過去未曾接觸到的高階使用者，協助提升毛利，例如部份汽車製造廠商為了滿足電動車的高剛性、輕量化需求，而導入鎳基/鈦鎂合金，又要降低加工成本時，除了引進如歐系快換模組工法，也可採用材料相關解決方案。

其中，刀把為主軸與刀具之間最直接聯結，當主軸與刀把接觸面不佳時，精度一旦偏差2~3μm便會影響刀具及主軸壽命，增加不良率，進而影響加工效率。普慧企業（PARFAITE）自1982年成立以來，不僅從事精密／特殊刀把等系列產品設計、製作及銷售，並強調無論在航太、工具機、汽機車零件、機殼、模具、3C電子等各類生產加工領域，都以確保客戶品質為最高指標。針對客製化產品，或是更加繁複的加工流程，普慧還能提供最完整多款的刀把及專業服務，以滿足客戶的需求、提高效率、品質，滿足高階或有意轉型升級客戶需求。

圖1 : 普慧與工研院機械所合作開發台灣首款自製馬達內藏式高速主軸，也是全球唯一同時具備生產、設計該3款高品質產品技術的公司。(攝影／陳念舜) 分享 facebook

普慧企業公司管理部萬鐘鴻表示，如因應國際航太製造業2025年須提高7倍產能，生產60,000具引擎燃燒室需求，在台灣的漢翔公司也已陸續成立機匣3~5廠，普慧期待未來能取代加工航太複材的國外品牌刀把。最新發表的液壓刀把不僅強調可吸震、量化鎖刀力數據；偏擺精度在刀具懸長柄徑4倍時，可達3μm以下，比起於歐系廠商的2.5倍長、3μm、韓系廠商2.5倍長、5μm精度，普慧的刀具伸長量更長且精度更高。

現今還導入風機鑄造、汽機車汽缸、煞車盤等加工知識及運用，高階專用智慧產線需求，漸進落實高效加工，一把特殊刀具即可適用多種工序、製程，以縮短時間，讓導入多軸複合加工機的客戶，也有機會採用專用刀具解決方案。

掌握完整製程能力 兼顧高速、重切削主軸

此外，該公司自20多年前（1994）陸續向上游延伸進化，與工研院機械所合作開發台灣首款自製馬達內藏式高速主軸，取代傳統皮帶、聯結器傳動方式，逐步進入工具機核心，也是全球唯一同時具備生產、設計該3款高品質產品技術的公司。

圖2 : 普慧近期積極導入工業4.0概念，為客戶提供創新加值的完整解決方案，包含可提供客戶於刀把上選配安裝低頻RFID晶片，提供使用者記錄加工過的工件和時間、次數等數據。(攝影／陳念舜) 分享 facebook

「目前主軸開始真正重視的是穩定度，而非精度、轉速！」萬鐘鴻認為，該公司與其他同業最大不同，還在於擁有將近30年成熟穩健技術為基礎，具備完整加工產線及高度零組件自製率，得以完整掌握製程，近期所推出的高速主軸系列產品涵括20,000~70,000r.p.m.應用領域。

其中24,000~36,000r.p.m.主軸／刀把，主要用於電子產業的高速雕刻機、鑽銑加工中心機（Tapping Center），可加工智慧型手機曲面機殼、石墨模具等，2018年更正式推出能搭配歐系工具機的HSK-63A重銑削主軸。

增添刀具管理能力 提高產品附加價值

至於目前大環境的危機亦是轉機，萬鐘鴻指出，加工客戶往往為了Cost down，而須尋求不同管理工具和方法來提高價值、競爭力。該公司近期還積極導入工業4.0概念，為客戶提供創新加值的完整解決方案。

包含可提供客戶於刀把上選配安裝低頻RFID晶片，並通過動平衡檢測之後，不僅可穿透金屬傳訊，提供使用者記錄加工過的工件和時間、次數等數據。倘若客戶換線生產時，就能自動讀取歸還的刀具，以確保進出紀錄一致，省去不必要申請的人力評估與刀具管理的成本，甚至可用來識別員工技術能力等級。

再利用該公司累積多年的Domain know how，結合Apps軟體、介面系統，於客戶的智慧手機上顯示機台轉速、運轉及切削時間、行程。並在領刀介面上顯示，依製程領用的刀把順序、種類、長度，和使用的次數與時間，使之物盡其用及確保精度，一旦預測壽命低於20%便開始停機、產線，或通知刀具室預備更換。

引進歐系快換模組 整合工藝解決方案

至於歐系夾治具在歐美地區已是相當成熟的商品，如德國DMG MORI整機廠客戶願意為了銷售Total Solution，持續克服不同挑戰。不像傳統台灣廠商僅是零星、分散推動，又缺乏實務人才，整機客戶則為省事只賣空機，採行低價競爭策略，故障後找不到人負責售後服務。

「面對現今工業4.0潮流，要談自動化前，應先完成省力化。」即使德國刀具原廠也是先有數據，才能讓使用者透過Bar code直接在現場領取。未來台灣廠商無論是否從工業2.0進入4.0時代，都必須先解決現有狀況，才能導入智慧工廠的智慧生產，自動添加切削液、滑油和排屑；進而蒐集大數據，並透過IoT連結ERP/CRM，待完成訂單後出貨，而非僅止於導入機器人而已。

圖3 : 為了要滿足客戶多樣少量化生產需求，用於加工汽機車零組件的綜合加工中心機、車床等，必須確保能一次裝夾加工完成，所以替換夾頭要快又精準。(攝影／陳念舜) 分享 facebook

如為了要滿足客戶多樣少量化生產需求，用於加工汽機車零組件的綜合加工中心機、車床等，必須確保能一次裝夾加工完成，所以替換夾頭要快又精準，有時比更換工件還難，現場人員才願意執行。包含許多技術支援，必須透過SI系統整合商扮演最前端解決方案整合者的角色，瞭解客戶每處痛點需求，輔導製程夾治具合理化，免得最後連順利生產都困難，End User也免得被被綁架而失去know-how。

目前由台灣代理商、系統整合商依照各自工程背景，提供不同工藝的智慧解決方案，也持續引進德國、瑞士等地簡易及兼顧精度的工法，改良或減省製程。可在4min內更換20~30kg夾頭，還維持1mm精度，以減少二次加工機會；加入循環時段工時計算、夾具設計及合理化排屑方式，於7~8小時內只須更換工件，還不必人工除屑。

如德國HAINBUCH系列產品，便透過內建配合介面，使得夾固頭與止動器同步完成拆卸與裝置，奠定自動換線基礎。可分別針對內／外徑加工需求，透過各式模組化系統配套設計，讓同顆夾頭在30sec內快換裝卸，仍能維持精度小於1條、重覆精度達nm等級；或輕易轉換成內／外徑及三爪夾持、傳動頂針加工，使得夾具交換不再是耗時過程，而是競爭的優勢。

且即使採購了高階多軸機種，也應該要有專用工法或工具，足以改變或降低對於材料品質要求，降低成本與大陸業者競爭，又能造出輕量、性能又好的產品；進而投入智慧生產，提高夾持合理性與加工精密性，達成可檢知、量化與控制目標。

「要賣的應該是製程工藝，而非工具！」舉例來說，當德國Audi汽車在打造輕量化全鋁製汽車時，便能因此協助當地鋁輪圈供應商減省約20%材料重量，每輛汽車的4顆輪圈重量與一顆相當，剛性又堪比原來厚重的材料，即便要改為鍛造的移除量也較少。