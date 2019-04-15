看好齒輪加工應用 吸引國內外磨床廠競逐

圖1 : （source：autos.yahoo.com.tw） 分享 facebook

【作者： 陳念舜】

由於近年來齒輪加工業者已不同以往的單機採購模式，且機械的高精度、高效率及自動化生產現僅是基本要求，唯有具備全方位生產技術服務，才能迎合業者所需。多數台灣齒輪加工廠商勢必會引進主流美國GLEASON、德國KLINGELNBERG的整廠生產與檢驗設備。

其中包含：直傘齒/螺旋傘齒切齒加工機、刀條成型機/檢測機、刀具組立機、齒輪量測機及研齒機、傘齒輪計算軟體等，以提高產品製造良率之外；還會針對機械人運用的研磨等級傘齒輪，建立傘齒輪製造閉迴路系統，提供客戶產品量測服務；同時滿足不同客群的多元需求，開發更高精度、大馬力及扭力、齒輪壽命更長的傘齒輪產品。

圖2 : 陸聯精密機械公司總經理宋賢德表示，在今年TIMTOS展出的銑車複合加工機，具備一機多功的特性，能有效減少工件移轉與生產排程所耗費的人力、時間、成本，有助於客戶調配廠內機台與生產線均準化。（攝影／陳念舜） 分享 facebook

陸聯展出銑車複合機 提高齒輪加工精度與速率

在2019年台北國際工具機大展（TIMTOS）與國內外大廠同場短兵相接的台灣齒輪加工機大廠陸聯精密機械（Matrix），除了自主開發的CNC六軸五聯動傘齒輪加工機和人性化的傘齒輪加工軟體，提供操作者最簡單的使用模式；還發表最新銑車複合機種，以協助客戶在自動化加工生產時，一併完成齒輪內孔或外徑等原形特徵的組裝基準，達成齒輪的最高精度。

陸聯精密機械公司總經理宋賢德指出：「目前連日本在內的工具機廠商都無法開發的傘齒輪加工機的主因，便在於齒型設計的數學式及刀具、夾治具。」現在透過陸聯自行開發的PC-based智慧型交談視窗軟體，則可讓CNC傘齒輪切齒機的操作者只須輸入齒輪參數，即可自動產生NC程式。

此外，因應近年來客戶需求兩極化，一方面須用平價量產型機種，運用多機分散工序而快速生產；另一方面則盼透過多功能單機減省工序，價格自然居高不下。陸聯今年發表的多機種特性，在於採用標準化硬體架構cost down，再加入自製客製化軟體，以滿足少量多樣需求；進而依照客戶付款早晚來決定出貨順序，以免會做機器卻收不到錢。

同時領先台灣同業引進power skiving技術，利用雙主軸設計來兼顧高速與定位、出力精準需求；並透過一機多功的特性，能有效減少工件移轉與生產排程所耗費的人力、時間、成本，有助於客戶調配廠內機台與生產線均準化。

大昌華嘉團隊完整 發揮KLINGELNBERG量測優勢

圖3 : 代理瑞士齒輪磨床品牌KLINGELNBERG AG的DKSH台灣大昌華嘉公司產品經理黃晉祥表示，該公司為了因應目前客戶更為嚴格精度要求的齒輪測量，和日益複雜的驅動組件需求，而提供最佳測量技術和設備、軟體的概念優化。（source：大昌華嘉） 分享 facebook

代理瑞士齒輪加工/檢驗設備品牌KLINGELNBERG AG的DKSH台灣大昌華嘉公司精密機械部產品經理黃晉祥強調，該公司產品由於在設計、製造與測量技術等諸多領域創新，始終保持技術領先的地位，不僅代表了業界最廣泛與最高精度標準，可供計量檢定機構參考。繼2012年收購Hofler Maschinenbau GmbH的核心業務以來，產品組合還增加了圓柱齒輪加工機，得以加強原本單一來源系統的供應商地位。

黃晉祥進一步表示，KLINGELNBERG公司從傘齒輪加工設備起家，1997年便率先發表渦線傘齒輪的乾式切削過程，所提供服務包含研磨機、研光機（Lapping）和傘齒輪測試機。並為了因應目前客戶更為嚴格精度要求的齒輪測量，和日益複雜的驅動組件需求，而提供最佳測量技術和設備、軟體的概念優化。

包含在整個傘齒輪加工製程中，透過內部開發的KIMoS計算系統，支援使用者測試傘齒輪組從設計到成品階段，皆透過閉環迴路生產，以確保設計和生產的一致性。不必等到產品加工完成後，才讓老師傅憑經驗微調，而能直接從量測取得數據，再經過軟體運算、比對後，傳輸到加工設備。

該公司P系列精密測量中心機可用來量測類型的齒輪尺寸、形狀、位置與軸對稱元件等。適合客戶多樣的應用需求，各種不同尺寸大小的齒輪，P系列精密量測中心的機型可量測最大工件外徑從260 mm到3,800 mm。應用更包含蝸桿、蝸輪、曲柄軸、凸輪軸及正齒輪、斜齒輪、蝸線傘齒輪、圓柱齒輪、擺線齒輪、諧波式減速機柔性齒輪等；齒輪切削刀具量測，包含：插齒刀、刮齒刀、滾刀、拉齒刀。以及旋轉對稱工件的尺寸形狀、加工精度，或凸輪軸、曲柄軸的運轉路徑檢驗。

另因應近年來圓柱齒輪有逐漸替代傘齒輪趨勢，KLINGELNBERG在收購Hofler品牌之後，既融入於傘齒輪加工、量測的優勢。搭配Hofler推出的九軸數控磨齒機，可用來磨削圓柱型正齒輪、漸開線斜齒輪/栓槽齒。

透過於高精度含直接測量的工作台上採用轉矩馬達驅動，以替代蝸輪蝸桿，達到無背隙或磨損的標準，也藉相同技術開發了獨特HF系列高速生產型滾齒機，可用來加工各種正/螺旋齒輪、內齒加工，最大工件外徑範圍1,000mm~8,000mm。

為了考量客戶少量多樣加工需求，黃晉祥還分別推薦VIPER 500系列圓柱齒輪研磨機，為了滿足中小批量生產的多樣化需求，該單一設備可具備4種不同配置：成形研磨、創成研磨、小型砂輪加工、內齒研磨。目前已用於加工機器人齒輪箱所需的自由曲面研磨（Cycloid Gear）擺線齒輪，最大加工外徑約500mm；另一款SPEED VIPER系列高生產效率齒輪研磨機，雙主軸概念實現了最短的輔助時間，滿足了汽車產業的生產率要求，高效能生成研磨歸功於智能軟體和穩固強大的設備基礎，最適合代工廠量產加工使用。

針對現今國外先熱處理過後再精加工的Power Skiving技術趨勢，台灣大昌華嘉也發揮代理經銷的優勢，另行引進德國EMAG Koepfer GmbH品牌齒輪加工機，推出高速乾/濕切削機種，臥式滾齒架構特別適合軸件應用；並搭配業界最快速旋轉臂送料機構，提供高精度、高品質、高效率的生產製程。

在提供設備從搭配夾治具銷售、進口、裝機、測試等完整流程之外，還會組成特定團隊，負責所有量測、滾齒、研磨加工設備的保養、維修等售後服務。大昌華嘉科技事業單位服務經理世柏念表示：「為提供顧客最可靠的服務，我們定期派員到歐洲原廠受訓、認證及吸取新知，以確保我們的技術水準可媲美原廠，進而協助end user的設備可以維持穩定且高品質的輸出產品。」

隆答享有直屬全球資源 引進Gleason先進解決方案

圖4 : 直屬GLEASON亞洲分公司在台灣的窗口，隆答公司董事長佐?木伸夫（右）、協理梁書禮表示：「該公司在台中成立辦公室，即除了銷售設備之外，也希望就近服務市場，共同促進台灣產業升級。」（攝影／陳念舜） 分享 facebook

另一家齒輪磨床大廠Gleason集團旗下生產工廠、行銷辦公室等據點雖然遍佈世界各地，但亞洲分公司（日本）直屬的台灣辦公室，則採取有別於其他廠商的代理制度，得以享有總公司投入更多全球資源。成為Gleason在亞洲地區的主要聯絡窗口，每年都會派遣專家巡迴訪問；今年底還將為台灣客戶首度舉行技術研討會，量身打造具體主題或技術。

隆答公司董事長佐佐木伸夫表示，早期該公司在台北成立的辦公室人數不多，確實也屬於純貿易性質，由台籍領導者負責營運。但之後隨著台灣市場的客戶越來越多，經常要求日本分公司專家支援解決齒輪加工要求；加上Gleason全資併購日本分公司後，於2~3年前決定正式成立台中辦公室，以就近服務市場，協助台灣產業加速成長。

然而，因為該公司專注提供加工傘型和圓柱齒輪所需量測儀器、軟體、刀具，產品範圍過於廣泛，即便只是一水之隔的中國大陸市場需求也有所不同。過去參與一般展覽的用意，主要在於提供舊雨新知交流市場趨勢的平台，最新先進製造技術仍應透過自行舉辦的研討會發表。

「所以目前正好好思考台灣研討會的技術主軸和發展方向，希望除了提供銷售之外，還能共同促進台灣產業升級。」佐佐木伸夫說，尤其台灣齒輪產業的特色是不像日本，有特別發達的汽車產業為基礎，還必須能靈活跟隨當下流行的快速變動趨勢，去滿足如機器人、風電等最新產業需求。

包含Gleason一直想在台灣推廣已在國外行之有年的Power Skiving技術，主要可用於直接加工熱處理過後的硬材，不必經過二次研磨，就能達到更高品級。同時持續引進適合台灣的創新軟體解決方案，例如最新併購的KISS soft齒輪和傳動系統設計軟體，便強調現已蒐集大量數據資料輸入後，建立多項套裝模組，讓使用者只須輸入資料模擬便可得知結果，省下往返打樣修改的時間。

除了引進齒輪加工的完整解決方案之外，隆答公司還能針對台灣中小企業人力不足的特性，可由團隊內部銷售服務人員和技師，就近到中部地區提供服務；背後還位於日本的亞洲分公司共10餘位技術團隊人員隨時stand by，能在最短3hrs內抵台支援。

佐佐木伸夫指出，因為目前Gleason的傘齒輪研磨設備全數在美國生產，圓柱齒輪則在德國或瑞士；齒條及傘齒輪刀條的研磨設備均於日本製造之外，美國、大陸蘇州和印度也都有其其他刀具的生產工，將會依產品及客戶所在地不同，優先由最近的製造工廠出貨。

當每部機器售出後，除了提供為期1週的基礎操作訓練之外，還會建議多買1週教育訓練課程；接著送客戶赴原廠受訓，並實際檢驗機台精度表現和加工能力；到了送回台灣廠內安裝、試驗過程，還會有最後一次1~2週的教育訓練過程，期望未來這些客戶都能成為國外先進技術引進台灣的種子。