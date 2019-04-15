親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

「美國行一次得罪三批人」 他預言韓國瑜將迎來最大麻煩

民意代表不是你的民意 談議員之子毆警案

可視化趨勢啟動 HMI價值再次延伸

2019-04-15 12:57智動化

【作者： 王明德】

工業4.0趨勢橫掃全球製造業，不過與之前幾次工業革命不同的是，工業4.0結合了人類社會中已然成熟的另一技術－IT，IT與OT系統的整合，不只提升了過去OT系統的價值，更讓製造系統有全然不同的面貌與想像，最顯而易見的例子就是訊息的流通。

過去製造系統的架構封閉，訊息只為單一設備所用，不過在IT技術導入後，在工業網路的鏈接下，設備之間的訊息不但可以快速、無縫流動，同時也全面可視，對製造系統來說，可視化不只是讓設備更容易被掌控，設備訊息還可延伸出更高價值。

在製造業中，過去廠區設備各自獨立，每個站點都由專責人員把持，其它站區人員很難知道廠區實際運作情況，上端管理階層也因為工廠可視化不足造成製程效率無法有效掌控。

圖1 : 在製造業中，過去廠區設備各自獨立，很難知道各廠區實際運作情況，上端管理...
圖1 : 在製造業中，過去廠區設備各自獨立，很難知道各廠區實際運作情況，上端管理階層也因為工廠可視化不足造成製程效率無法有效掌控。（source: automation.com）
分享

以往為了加強工廠資訊的掌握，往往必須架構一套製造執行系統，藉由製程參數的控制、機台稼動、機台狀態、人員績效、訂單進度、即時產能，有效管控作業現場，資訊收集必須仰賴機器設備與軟體平台連結，或是輸入條碼與表單等方式，讓資料庫的內容更完整，而近年來在製造業智慧化啟動後，IT與OT系統開始，也讓製程可視化進一步提升，過去只負責簡單的人與機器間溝通的HMI，有了更吃重的全新角色。

工廠可視化 加快HMI發展腳步

@內文客戶端對於工廠可視化的強烈需求，無疑加快了HMI在規格上的演進腳步。早期觸控螢幕規格大都是3.5吋左右的單色面板，解析度低，只能顯示簡單的資訊內容，不過現在客戶端需求複雜化，設計也更趨多元化。

圖2 : HMI全面整合生產線已是未來趨勢。（Source: Siemens）
圖2 : HMI全面整合生產線已是未來趨勢。（Source: Siemens）
分享

就有業者指出，HMI產品的發展，從來不是因為科技進步而提升，這類產品的演進，多是因產業應用模式習慣的需求所造成，客戶因使用經驗提出相關需求，產業才會跟進，成為標準化的產品，這種因應客製化需求而生的產品供給，在逐漸模式化後，才成為市場主流的標準品產品。

像是通訊系統，過去以RS-232為基本的通訊介面，後期再加入RS-485等規格，讓系統可以進行短中長距離的通訊，目前這幾種通訊協定已成為業界主要規範。

此外，隨著客戶端需求增加，監控功能也由工廠內部區網的直接連繫，轉為可透過Ethernet進行遠端的監控操作；廠區地點不論何處，企業總部都可透過Ethernet得到完整資訊，讓以往高階HMI專屬的Web化功能，普及至一般中階產品。

遠端資料傳輸 實現工廠可視化夢想

目前工廠自動化產品，仍以有線網絡做為控制主流，但在資料傳輸方面，無線系統已成為應用選擇之一，尤其在生產線較為彈性或範圍較大的廠區，由於設備變動可能性大，容易造成無法佈線的窘境，或佈線成本過高等問題，無線傳輸就成為選擇方案，依照不同應用層面，這部分目前包括Wi-Fi、藍牙，甚至是4G都是可採用的技術。

從應用面來看，在機動性較高的工廠環境中，可以長距離通訊系統傳輸資料，以藍牙整合倉儲管理，加上GPS掌握人員及設備動向，就可搭配監控倉儲的堆高機或車輛等使用；此外HMI的應用觸角也延伸到倉儲盤點領域應用上，結合 RFID與GPS技術，讓倉儲與廠務人員用於盤點及巡查。

相對於有線網絡，過去多認為無線傳輸是工廠環境中穩定較差的通訊架構，但如果是在非控制層面的通訊而言，目前已然足夠，透過無線傳輸系統持續傳送封包，在系統後端仍可以整合所有資料，而擺脫了線路的束縛，產品的應用層面相對更為廣泛。

因應不同的環境及應用，HMI也會有不同的因應變化，雖然規格大同小異，但在不同產業的應用上，也會產生不同的應用做法。HMI多裝設在廠區中，因廠區環境因素，對於產品也有不同的要求。

圖3 : 一般工具機或小型加工廠的HMI，其功能需求簡單功能。（攝影／王明德）
圖3 : 一般工具機或小型加工廠的HMI，其功能需求簡單功能。（攝影／王明德）
分享

例如在高粉塵的環境中，粉塵不但容易卡住設備內部的機械結構，其中酸鹼性物質也會侵蝕機台，在此態勢下，如何維持設備的穩定性就成為重要的課題。

針對此一問題，工控業界目前的作法是採取密閉式設計，而部分製造業如食品藥物生產，需要定時機台清潔，此類產線所需的部件，除了密閉之外，還需要有IP等級的防水設計與不鏽鋼之類的特殊材質，外觀方面也需要設計為全平面，解決了這個問題，以有效防堵微生物孳生，做到完全抗菌的處理。

滿足客戶需求才是關鍵

HMI的應用多元，其市場結構也大不相同，針對客戶需求提供適合的解決方案，一直是HMI廠商的產品研發重點。一般工具機或小型加工廠的HMI，其功能需求簡單功能，狀況發生時，可透過操作人員直接進行故障排除，功能簡單、價格便宜的產品，是最適合此類型用戶的解決方案。

至於中、大型的產線、廠區管理等，Web HMI會是首選，導入企業再依據需求選擇生產追蹤管理、品質管理、零配件管理、機台預修保養、物料管理、報表入口網頁、載具管理等功能，整合企業資源，進行更有效的控管。

不論是大尺寸Web化的中、高階HMI，還是單色不具Ethernet功能的產品，都有適合的客戶群與應用方式，對製造業來說，導入無障礙，使用模式習慣合乎需求，就會是最好的系統，因此以可視化架構解決客戶痛點，將成為未來HMI的主要發展方向。

2019年4月(第46期)HMI製程可視化
2019年4月(第46期)HMI製程可視化
分享

智動化

智動化SmartAuto 簡介 遠播資訊股份有限公司以經營國際化的電子產業媒體為目標〈全球中文文化性電子產業社群平台─Global E.E. Community Platform in Chinese Culturelization〉。並經由平面、網路與活動來積極達成本身的媒體功能，目前有《CTIMES零組件雜誌》、《智動化SmartAuto》、《CTIMES》網站、《SmartAuto網站》與「零組件科技論壇」等產品或媒介，其中「智動化 SmartAuto」雜誌以最專業、完善的內容，深入探討自動化產業的技術進展與應用趨勢，並加入觀點剖析與業界動態，讓讀者快速掌握自動化與智慧化產業的全貌，並以網路與平面雙重平台，提供詳實而綿密的產業訊息，「智動化 SmartAuto」雜誌將會是市面上唯一兼具深度與廣度的自動化專業媒體。

相關新聞

機械雲服務冉冉升空 聚焦產銷兩端內容

2019-04-15 13:10

切削加工革新料法 夾治具廠商分向上下游整合

2019-04-15 13:07

看好齒輪加工應用 吸引國內外磨床廠競逐

2019-04-15 13:05

可視化刺激規格提升 廠商重新定義HMI角色

2019-04-15 13:02

全面布局智慧機械 提升台灣工具機競爭力

2019-03-20 09:53

客製化漸成工具機訂單大宗 翻轉思維提升接單能力

2019-03-20 09:53

零售4.0時代來臨 POS角色需重新定義

2019-03-20 09:53

放眼切削加工新應用 聚焦超音波解決方案

2019-03-20 09:53

切削加工革新料法 夾治具廠商分向上下游整合

2019-03-20 09:53

技術與產品齊備 工業物聯網蓄勢待發

2019-01-18 15:58

從數據分析著手 讓工業物聯網效益快速浮現

2019-01-18 15:58

AI走進工業物聯網 逐步打造製造智慧化

2019-01-18 15:58

幫浦設備邁向智慧生產的第一步

2019-01-18 15:58

節能減碳讓泵浦長智慧了

2019-01-18 15:58

軟硬體同步升級 智慧化檢測為品質把關

2018-12-19 10:32

改變傳動技術 加速模切沖壓智慧

2018-12-19 10:32

要落實交通智慧化願景 產官兩端心態都須調整

2018-12-19 10:32

量測儀器同步進化 滿足5G與物聯網需求

2018-12-18 12:33

智慧化驅動架構改變 自動檢測走入新紀元

2018-12-18 12:06

IPC技術成熟 智慧製造更具優勢

2018-11-16 13:27

提升設備效能與價值 AI已是工業電腦的未來

2018-11-16 11:39

聯結城與城 工業電腦打造智慧城鄉

2018-11-16 11:39

AIoT啟動 工業電腦布局既廣且深

2018-11-16 10:43

彈性製造需求浮現 3D機器視覺發展潛力雄厚

2018-10-31 10:25

CAD/CAM拚擴增加值 數位分身虛實互換

2018-10-31 10:25

五大環控技術 建構智慧化溫室系統

2018-10-31 10:25

機器視覺相機大躍進 廣泛應用於各行業

2018-10-31 09:57

智慧製造需求多元 機器視覺設計大不同

2018-10-31 09:57
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top