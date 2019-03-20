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零售4.0時代來臨 POS角色需重新定義

2019-03-20 09:53智動化

【作者： 王明德】

近年來消費性市場在購買行為的巨變下，零售市場產生了與過去截然不同的趨勢，從電子商務到現在的O2O營銷模式（Online To Offline），零售業的經營思維不斷被翻轉，而作為零售業實體店面核心經營系統的POS，無論功能或是系統定位，也需重新調整，方能為業者發揮最大綜效。

POS的應用多元，幾乎食衣住行等生活四大領域都可見到蹤影，也由於POS的應用越來越廣，且各行各業都有其產業特性，因此一直無法有一套公版軟體給所有產業使用，系統整合廠商必須自行研發，而這也是各SI業者的Knowhow。

從早期僅作收銀功能到現在加入多媒體推播，POS的定義從初期的“Point of Sale”轉變為“Point of Service”，POS的再定義延伸出更大的商機，POS已經走出收銀台，建置在賣場的每一角落，使用者也從店方人員拓展到一般消費者。

POS功能日漸多元

從第一代只作簡單的計算及收銀動作，到現在的第四代具多媒體影音功能，POS的技術分水嶺在於PC技術的導入，當PC技術逐漸成熟並跨入POS內部後，整個POS的面貌開始豐富而多元起來，有了PC的支援，POS廠商開始將面板、儲存裝置、網路連線建置到POS內部，成為今天的模樣。

除了在收銀台扮演關鍵角色外，在賣場內部也出現種種POS的化身，由於〝Sale〞成為〝Service〞，因此包括KIOSK、數位推播系統都被納入POS概念，與後端主機連結，創造出更多應用。

未來多媒體、觸控面板是第四代POS的重點，至於第五代也就是現在與網路結合的零售4.0概念，曾有台灣POS業者在一次展覽中遇到來自美國拉斯維加斯的客戶，對POS如今的多樣化感到驚訝，並將POS引進賭城，設置在VIP客戶的房內供其下注賭博，這就必須透過網路的連結來達到此一應用。

圖1 : 消費購買行為的巨變下，零售市場產生了與過去截然不同的趨勢，零售業的經營...
圖1 : 消費購買行為的巨變下，零售市場產生了與過去截然不同的趨勢，零售業的經營思維也不斷被翻轉。（source: TrendXS）
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而未來在商務旅館或飯店內，各客房內的POS建置將有機會取代傳統用電話的客房服務，這時就POS將與精簡型電腦結合，創造出更大商機，不過與一般電腦、IT系統與外部網際網路連結的方式不盡相同，POS屬於店鋪的內部系統，除了結帳外，還需要負責進、銷、存貨等紀錄功能，因此POS所連結網路為企業內網，若需與O2O整合，則必須先經企業IT系統先與外部網路連結，再將訊息介接POS，以免受到POS受到外部攻擊，危及店鋪營運。

POS雖然是專用性的嵌入式架構，不過其應用技術與PC相同，由於台灣是PC王國，技術取得並不難，因此儘管目前在POS產業已公開發行的硬體製造商有數家，但小廠相當多，且硬體廠商的技術層次相去不遠，因此在POS產業中，真正的價值決定點在應用軟體的開發。

POS系統的客製化程度極高，接近100％都需量身訂做，不但各行業因特性不同，無法一體適用同一應用軟體，連相同產業的軟體都不盡相同，以速食業者宿敵麥當勞與肯德基為例，由於現在的POS系統不再只負責前端的收銀動作，透過網路與後端主機連結，從產品資訊、財務控管、作業流程，POS都扮演了重要角色，因此縱然兩家的產品都是漢堡、炸雞，但後端的龐大的流程大相逕庭，所使用的軟體也截然不同。

企業主的POS迷思

不同產業的應用軟體設計為POS系統整合廠商築起了進入門檻，同時也保障了生存空間，不過在台灣POS系統整合廠商規模都不大，數量也不多，除了台灣本身內需市場不大之外，台灣軟體人才向來缺乏也是問題之一。

不過即便如此，台灣產業對POS廠商的仰賴程度還是相當高，原因還是在於沒有一家大型軟體廠商的軟體可一體適用，因此目前的生態是，依產業規模來決定POS廠商規模，也就是說中小型連鎖店就會找中小型POS廠商，而像101大樓、各百貨公司或大型量販店，則以知名POS系統業者為主，至於更大型的連鎖企業如麥當勞、肯德基、便利商店等，這些廠商都會擁有自己的軟體開發人員，除了硬體廠商外，軟體整合業者要跨入的機會相當渺小。

至於在使用端方面，企業主的通病則是常會陷入POS等於萬靈丹的迷思，對零售業來說，POS可說是e化的核心，所有的e化軟硬體都圍繞它而運作，在目前其他e化產品如ERP等，各大廠都未針對零售業推出適合軟體之下，POS無論在價格或功能，的確都是零售業者進行e化時，目前最好的選擇。

不過，就店舖實際運作而言，POS只是輔助工具之一，業者在導入前如果不先仔細考慮本身需求，而貿然全盤接受，所投入的成本與日後維修資源的耗費都將反讓企業本身受到傷害。

POS從最早期僅俱收銀功能的第一代，一路演進到目前具備多媒體、各種客層貨物評估軟體的第五代，功能越來越多元，在POS廠商的鼓吹與媒體報導下，POS的功能似乎有被過度渲染，加上因專業不同，POS的實際使用者─零售業者，對IT技術不會有太透徹的了解，兩項因素相加，零售業者就容易對POS抱持過多幻想，以為只要一導入，就萬事OK了。

POS只是輔助 作業流程才是重點

正如前文所言，POS只是輔助店舖實際運作的工具之一，在導入POS之前，店舖必須先進行自動管理作業流程的規劃，了解到POS能在這個規劃中幫上什麼忙，一步一步的審視POS在店舖中的定位，如此一來，才不會導入不需要的功能，造成資金浪擲。

除了作業流程的管理之外，零售業者要導入POS還有兩方面要注意，其一是條碼品質的嚴格要求，POS號稱可以縮短作業時間提升效率，利用掃描器快速讀取商品條碼，可說是最早期也是最主要的功能，但儘管條碼在台灣已推行20餘年，多數廠商也都會在商品上印製，然而目前仍有不在少數的廠商產品條碼印製不良，嚴重影響作業效率，因此要求供貨者的條碼品質，將是零售業者導入POS錢的重要事項。

圖2 : POS的導入才是e化的真正開始，在導入POS系統後，還必須定時審視是否...
圖2 : POS的導入才是e化的真正開始，在導入POS系統後，還必須定時審視是否符合實際作業需求。（source: Pinterest）
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另外則是POS系統與賣場作業管理之間的密合程度考量，就整個店舖的實際作業來看，有些系統如櫃檯利用掃描器結帳，就可大幅提升結帳速度，但在POS裡的客層年齡分析就較難達到效果，原因出在操作的不便利性，POS系統的客層年齡數據，來自於結帳者用眼光判斷客戶的年齡，於結帳時按下年齡按鈕輸入，當結帳隊伍大排長龍時，店員就會選擇全部按同一個按鈕來加快結帳速度，導致數據失真，像這類功能就是未考慮實際作業情況，而POS廠商一推銷，零售業者就會被吸引而導入的功能。

在不甚了解之下，零售業者很容易把POS過度美化，認為只要導入POS，一切問題就會迎刃而解，殊不知POS的導入才是e化的真正開始，在導入POS系統後，還必須定時審視是否符合實際作業需求？操作符合人工作業效率？成本是否合理？如此一來，POS才能真正達到導入系統的主要目標。

2019年3月(第45期)工具機的智慧布局
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智動化SmartAuto 簡介 遠播資訊股份有限公司以經營國際化的電子產業媒體為目標〈全球中文文化性電子產業社群平台─Global E.E. Community Platform in Chinese Culturelization〉。並經由平面、網路與活動來積極達成本身的媒體功能，目前有《CTIMES零組件雜誌》、《智動化SmartAuto》、《CTIMES》網站、《SmartAuto網站》與「零組件科技論壇」等產品或媒介，其中「智動化 SmartAuto」雜誌以最專業、完善的內容，深入探討自動化產業的技術進展與應用趨勢，並加入觀點剖析與業界動態，讓讀者快速掌握自動化與智慧化產業的全貌，並以網路與平面雙重平台，提供詳實而綿密的產業訊息，「智動化 SmartAuto」雜誌將會是市面上唯一兼具深度與廣度的自動化專業媒體。

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