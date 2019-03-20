客製化漸成工具機訂單大宗 翻轉思維提升接單能力

【作者： 王明德】

在全球工具機產業中，德、日、義三國向來是技術領先者，台、韓兩國則是以高性價比產品做為市場競爭策略，後來中國工具機業者快步追上，掠食低價標準品市場，逼使台灣業者轉向，近年來急單與客製單已成為台灣工具機的主要訂單，業界人士指出，目前標準品僅占約30％，意即有70％為客製化訂單，而70％的客製化訂單中，有40％為變更既有產品設計、30％為全新品，需要重頭設計，而且這些訂單都有交期限制，這些變化對台灣工具機業者的經營帶來嚴峻挑戰，要克服此一挑戰，經營者必須要有全新思維。

以精實化與智慧化因應變局

圖一 : 智慧工廠將全然顛覆傳統工廠的基礎架構以及管理方式，在急速變化的環境中，管理者需動態思維加以因應。（Source: Fraunhofer） 分享 facebook

要完善處理客製化訂單，必須有3大新思維，首先是前章提到的顧客價值，業者必須要變更過去的機械銷售模式，進一步了解客戶的產業、產品與流程，主動協助解決其痛點，方能設計出最適合的機型。

其次是精實流程，客製化訂單的交期壓力慎重，交期則是產品複雜度而定，一般從3個月到半年，交期一旦延宕將會產生高昂成本，而客製化訂單至少要橫跨業務、開發、製造等3個部門，因此不但部門內的工作需要有精實化管理，部門之間的流程也需要有精實化設計，讓互動更緊密有效率。

精實生產也就是豐田式生產（TPS），核心是以數據為本，摒棄一切物件、時間與工序的浪費，讓製程中的每個環節都是有效且精準，TPS將廠內所有資源都用在刀口上，避免製造過多、製程過早或過晚，達到JIT（Just in Time）有效配套生產。

TPS的精實管理，帶來的另一個優點是製程穩定可預測，TPS過去雖然主要被應用產線變數少的少樣大量生產模式，不過在接單生產的工具機客製化訂單也有同樣效果，TPS的數據化管理，讓生產環節的狀態可視化，無法解決的浪費問題將被突顯出來，上層管理人員可掌握，在交期前盡速解決問題。

圖二 : 豐田式生產核心是以數據為本，摒棄一切物件、時間與工序的浪費，讓製程中的每個環節都是有效且精準（Source: Harvard Business Review） 分享 facebook

最後則是智慧化系統，現在的智慧機械透過感測器、工業網路與雲端平台，紀錄並分析所有機台狀態，讓機台保持穩定運作，智慧機台所串連的智慧產線更有排程、插單功能，可在確保交期的前提下，讓產能最大化。

就目前台灣各工具機廠商的進度來看，智慧機械仍是主軸，而其中又以機台預知保養為大宗，透過感測網路的內建，擷取機台內的溫度、震動、電壓電流等數據，在設備故障前就加以維修檢測，避免無預警停機，造成產線停擺危及交期。

建構核心組織 以平台共享技術

顧客價值、TPS生產與智慧化系統的導入，是台灣工具機業者面對客製化訂單時必要的做法，而在變換新思維的同時，生產技術也必須同步提升。

就產業架構面來看，台灣的工具機產業與鄰近的日韓兩國大不相同，日本的工具機是整機與零部件企業為中心，發展出多重合作體系，此外日本的長期雇傭制度，也讓企業內部的技術可以累積保存。

韓國的經濟體系則是以大企業為主，在工具機領域也是如此，透過企業集團內的研發中心培育技術，並將之應用於生產部門提升效率。另外，韓國近期致力推動工匠制度，將全韓產業與地區一體化，將產業內名人、名匠制度化，讓資深工匠的生產技術可以被標準化、統一化。

無論是韓國或日本，其工具機企業都有生產管理與技術部門，讓生產技術讓企業內部生根，且其技術部門在研發初期，就會與生產部門密切溝通，除了讓流程時間可被掌控外，其技術也會累積於生產部門，有助於日後生產的品質管控。

至於台灣工具機產業，從零件的加工、生產到成品製作，都是透過獨立的水平分工，也就是外包制度來完成。在分工結構下，並沒有像日本或韓國有支援生產技術的獨立部門，且生產技術廣泛分佈於產業內的各個企業，而水平分工結構會將具技術性的工作委外代理，因此企業內部要蓄積技術會相當困難。

儘管台灣水平分工結構培植了台灣工具機產業的國際競爭力，但終將逐漸轉為追求產品的差異化和高附加價值產品的開發。而這樣的轉換，將使產業全體生產技術的創新與提升，面臨一定的困難，首先是對所採購的零組件，無法透過量測與檢查得到正確掌握，最終結果致使各零組件品質可靠度無法獲得維持與確保。其次則是零組件廠以其獨特進行生產，與原設計圖產生差距。

因此台灣工具機在客製化生產的同時，要提升本身技術水準，必須建立核心組織與生產技術平台。核心組織的建立，其功能主要是將水平分工結構中被分散化的知識、技能與資源加以整合，此一組織須與產業內外的組織間擁有直接或間接的關係，並有將知識、機能、能力、資源整合的能力，核心組織普遍存於各個國家、產業或地區，但在台灣的工具機產業，主要由工具機產業聯盟的M-Team或廠商之間倡導的生產技術中心等，作為核心的重要領導角色。

至於建構生產技術平台，則是透過核心組織將各企業累積的生產技術進行互通有無，方能在整體產業充分活用，因此亟待建構具備活用與擴散功能的生產技術平台，由於此一平台匯集各廠商的生產技術，因此相當適合做為產業內使用者的TPS生產技術改善案例發表、技能教育訓練與研修、認定制度推動等的實踐與共享。

透過核心組織與技術平台的，工具機業者的生產技術將可全累積、活用與傳播的生產技術，對整個工具機產業的品質、技能、技術，進行全面提升，同時，攜手合作共同創造顧客價值，讓製程與產品的創新更具效益。