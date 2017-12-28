親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賴內閣年終回顧
新護照照片誤植
婦聯會爭議延燒
藍綠各黨拚2018
空汙問題待解決
世大運泳池歸屬
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

教部半夜公布大專註冊率 台大4系所博士班掛0

選舉年資源重分配… 藍質疑綁樁

2017-12-28 00:34聯合報 記者丘采薇、鄭媁、沈婉玉／台北報導

行政院研議台灣行政區重劃，並修正財政收支劃分法，國民黨立院黨團首席副書記長李彥秀...
行政院研議台灣行政區重劃，並修正財政收支劃分法，國民黨立院黨團首席副書記長李彥秀質疑，以地方均衡發展為由，進行綁樁的資源分配。圖／李彥秀辦公室提供
分享
行政院研議台灣行政區重劃，並修正財政收支劃分法，民進黨立委認為方向正確，呼籲以國土規畫方式，拉近城鄉差距。不過，國民黨立院黨團首席副書記長李彥秀質疑，以內閣作風，令人懷疑是以地方均衡發展為由，進行綁樁的資源分配。

財政部指出，因應前瞻基礎建設計畫及稅改方案等財政環境變化，持續進行財劃法分配公式調整，財劃法修正草案會兼顧中央財源需要，以及地方財源只增不減下，通盤檢討。

財政部表示，包括「擴大中央統籌分配稅款規模」、「劃一直轄市與縣（市）分配基礎」、「調劑地方財政盈虛」、「強化地方財政努力誘因機制」及「落實財政紀律」等財劃法修正原則都未改變，希望彌補地方財政收支差短，提供基本建設需求並保障既有財源。

國民黨立委曾銘宗說，財劃法修正牽涉中央、地方財源垂直分配，各地方政府間的水平分配，在國家財政資源有限下，修法只能做到資源重新分配，無法真正解決地方財政問題。中央應鼓勵地方政府積極招商、協助解決投資瓶頸，擴大財源，才是最重要工作。

親民黨立委陳怡潔表示，事關地制法與財劃法「權錢之爭」，應納入國土規畫作通盤考量，如果出發點只在於選舉政治板塊變動、資源分配，想做好行政區域規畫談何容易。

民進黨立委李俊俋說，應從四級制政府改成二級制，分配就按人口比例、經濟狀況處理，兼顧各縣市發展，希望行政院能提出短、中、長期計畫。

財劃法民進黨國民黨李俊俋李彥秀
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

施政頻出包 卓榮泰坦承護照事件「太扯、太離譜」

2017-12-27 23:47

「歡喜做甘願受」 賴清德自喻中繼投手

2017-12-28 00:16

觀察站／財劃法修法 資源掠奪戰又要開打

2017-12-28 00:39

非直轄市缺錢缺人…賴揆：研議行政區重劃、修財劃法

2017-12-28 00:11

影／搶救少子化 賴揆提2030年出生率提高至1.4人

2017-12-27 18:49

影／就任三個月 賴揆自詡為「中繼投手」穩穩投球

2017-12-27 16:20

冷眼集／政院記者會「好光明」 不知錯比不認錯更可怕

2017-12-27 14:17

政院提人口政策 2030生育率拚1.4

2017-12-27 14:08

【即時短評】犯錯不認錯 賴清德謙卑在哪？

2017-12-27 13:22

賴神內閣100天 兩項功德、七大爭議

2017-12-27 12:59

明年修同婚法案？賴清德：一定在大法官期限內提對策

2017-12-27 12:49

均衡台灣 賴清德：明年修「財政收支劃分法」

2017-12-27 12:15

影／搶救少子化 賴揆提「生生不息」政策

2017-12-27 12:01

行政院提人口政策 2030年生育率提高至1.4

2017-12-27 11:52

影／卓榮泰：政府不會忽視勞工權益

2017-12-27 11:23

談兩岸關係 賴清德：要在國際脈絡下思考

2017-12-27 11:05
看更多

熱門文章

傳王文洋千金爆婚變 當街熊抱御用婚禮攝影師

2017-12-27 09:53

國安局提供假情資？周刊：蔡英文識破震怒嚴懲

2017-12-27 16:31

上校父親43年前殉職 女兒：我的祖國是中華民國

2017-12-27 16:37

與「公主」長跑十年成泡影 黃健維出身書香世家

2017-12-27 11:22

王定宇想靠「不對稱戰力」取勝 網轟：幹話王

2017-12-27 13:08

闖營區耍官威…役政署長請辭 將改任內政部參事

2017-12-27 09:12

護照出包遭懲 前領務局長：飛來橫禍難以置信

2017-12-28 07:03

法官在判決書諷「異於常人」 勞動部長：尊重判決書

2017-12-27 09:45

悍馬車翻覆折損1位副連長 金防部：同型車全面檢修

2017-12-27 14:12

出包護照圖這樣畫？ 唬不了內行人

2017-12-27 16:19

施政頻出包 卓榮泰坦承護照事件「太扯、太離譜」

2017-12-27 23:47

護照出包╱曾銘宗爆：印製廠高層 覺得很委屈

2017-12-27 14:17

新護照出包究責 中央印製廠：我們概括承受

2017-12-27 10:16

共軍機艦繞台 陸軍喊：敢來就遭始料未及頑強抵抗

2017-12-27 13:34

郭位：台灣核電減少空汙 救了6千人命

2017-12-27 14:14

外交部推責任？ 中央印製廠：我們不會這麼講

2017-12-27 11:35

護照出包 領務局長陳華玉請辭獲准

2017-12-27 17:47

【重磅快評】黃志芳人走茶涼 小英疊床架屋要安插誰？

2017-12-27 11:44

護照出包全民埋單 立委：外交部誰負責？

2017-12-27 14:22

海官爆管理風波 陸軍退將告訴你當年陸官怎麼處理

2017-12-28 01:40

悍馬車動力測試翻覆 金門陸軍副連長身亡

2017-12-27 12:06

葉俊榮要和軍方討論衞哨SOP 學者：停車受檢就對了

2017-12-28 01:43

預算被刪幅度全國最高 涂醒哲向市民道歉

2017-12-27 16:15

【重磅快評】黃志芳人走茶涼 小英疊床架屋要安插誰？

2017-12-27 11:44

新護照出包…領務局長下台 加拿大代表調回

2017-12-28 00:11

護照內頁圖片出包 領務局長傳將下台負責

2017-12-27 17:23

影／39歲車長疑過勞猝死家中 台鐵：工時符合勞基法

2017-12-27 13:59

護照誤植美機場 卓榮泰在民進黨中執會道歉

2017-12-27 18:14

林國演請辭負責 國民黨：外交部護照事件不了了之？

2017-12-27 10:34

林國演耍官威請辭 鍾沛君：水果禮盒顯然不是滅火器材

2017-12-27 12:01

影／UH-1H直升機最後飛行雄姿 空勤總隊正式換黑鷹

2017-12-27 11:40

領務局：新版護照20萬本 成本約8千萬

2017-12-27 21:58

影／《軍情站》海鷗S-70C快飛不動了 誰來接棒？

2017-12-27 14:50

蔡英文交付兩個神秘信封 推薦劉櫂豪、洪國浩選縣長

2017-12-27 16:39

蔡英文發紅包 民進黨黨工明年全面加薪3%

2017-12-27 17:32

護照出包解釋被批硬拗 外交部：絕無說謊

2017-12-27 19:49

吳秀華：國民黨台東縣黨部最慢下月底推出縣長人選

2017-12-27 11:50

陸軍悍馬車翻覆奪命 金門一副連長不幸殉職

2017-12-27 12:51

獨／國衛院本土空汙研究 國內這些地區急需控制

2017-12-27 10:15

大幅砍勞動部預算？ 蔣萬安：最惡修法無法接受

2017-12-27 11:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top