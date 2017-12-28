選舉年資源重分配… 藍質疑綁樁

行政院研議台灣行政區重劃，並修正財政收支劃分法，國民黨立院黨團首席副書記長李彥秀質疑，以地方均衡發展為由，進行綁樁的資源分配。圖／李彥秀辦公室提供 分享 facebook 行政院研議台灣行政區重劃，並修正財政收支劃分法，民進黨立委認為方向正確，呼籲以國土規畫方式，拉近城鄉差距。不過，國民黨立院黨團首席副書記長李彥秀質疑，以內閣作風，令人懷疑是以地方均衡發展為由，進行綁樁的資源分配。

財政部指出，因應前瞻基礎建設計畫及稅改方案等財政環境變化，持續進行財劃法分配公式調整，財劃法修正草案會兼顧中央財源需要，以及地方財源只增不減下，通盤檢討。

財政部表示，包括「擴大中央統籌分配稅款規模」、「劃一直轄市與縣（市）分配基礎」、「調劑地方財政盈虛」、「強化地方財政努力誘因機制」及「落實財政紀律」等財劃法修正原則都未改變，希望彌補地方財政收支差短，提供基本建設需求並保障既有財源。

國民黨立委曾銘宗說，財劃法修正牽涉中央、地方財源垂直分配，各地方政府間的水平分配，在國家財政資源有限下，修法只能做到資源重新分配，無法真正解決地方財政問題。中央應鼓勵地方政府積極招商、協助解決投資瓶頸，擴大財源，才是最重要工作。

親民黨立委陳怡潔表示，事關地制法與財劃法「權錢之爭」，應納入國土規畫作通盤考量，如果出發點只在於選舉政治板塊變動、資源分配，想做好行政區域規畫談何容易。

民進黨立委李俊俋說，應從四級制政府改成二級制，分配就按人口比例、經濟狀況處理，兼顧各縣市發展，希望行政院能提出短、中、長期計畫。