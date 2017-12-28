觀察站／財劃法修法 資源掠奪戰又要開打

2017-12-28 00:39 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 丘采薇



行政院規畫明年將修正財政收支劃分法、行政區重劃，修法又將是一場硬戰。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 行政院規畫明年將修正財政收支劃分法、行政區重劃；但一方認為藉由國土規畫，可拉平城鄉差距，另一方則質疑，是為選舉在綁樁。第一時間的回應，藍綠解讀南轅北轍，足以證明相關修法，又將是一場硬戰。

其實，財劃法和行政區重劃，是一體兩面，必須一起進行，但若是爭議太大，難度太高，也可單獨處理，上一次的縣市合併升格，就是處於這種情況。不過，這一次可能正好相反，因為對於行政區才剛重劃，短期之內，是否要再翻修，各界不無疑慮，但財劃法造成直轄市和非直轄市的分配不均，卻是藍綠都在爭取。

六都在台灣正式成形後，已發現新問題，例如，縣區、市區合併治理不易，問題一籮筐，財政也造成負擔，近幾年，民進黨喊出「雲嘉嘉（嘉義縣、市）」或「嘉嘉合併」，但光是黨內就為資源分配、選舉考量，已爭吵不休，行政院推動行政區重劃，若涉及縣市合併，想必掀起掠奪戰。

六都發展至今不過三年，因資源不均及中央補助落差，處處六都優先的結果，導致非六都縣市民眾成為「二等公民」，縣市之間貧富差距越來越大，就算有特色也難以發展；如今連縣市之間的公務員職等也有高貴與卑賤之分，難怪非直轄市人才永遠留不住。

行政院長賴清德宣示行政區重劃，提高非直轄市的統籌分配款，從平衡城鄉差距的角度是美事一樁。但過去國民黨執政時，在野的民進黨曾批評國民黨改制的主張，如今時空轉變，民進黨大權在握，六都中就握有四都執政，此時再提行政區重劃和財政劃分，自然難逃藍營檢驗。

明年是選舉年，提出兩案修法的目的再清楚不過，但變數也在此。實質計畫正式推出前後，恐怕都是一場又一場的政治角力。