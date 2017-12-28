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非直轄市缺錢缺人…賴揆：研議行政區重劃、修財劃法

2017-12-28 00:11聯合報 記者鄭媁／台北報導

行政院長賴清德昨舉行年終記者會，說明安居樂業、生生不息、均衡台灣的三大國家發展重...
行政院長賴清德昨舉行年終記者會，說明安居樂業、生生不息、均衡台灣的三大國家發展重點。 記者邱德祥／攝影
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行政院長賴清德昨在年終記者會宣示，明年將啟動研議台灣行政區重劃，並提出行政院版的「財政收支劃分法」修正草案。他說，為落實總統的前瞻基礎建設、長照2.0政策，他最近下鄉深深發覺，非直轄市的縣市面臨缺錢、缺人問題，政府必須正視。

賴清德除了盤點各部會重要政績外，強調上任逾三個月，率領執政團隊解決問題，也進一步說明「安居樂業」、「生生不息」、「均衡台灣」三大國家發展重點。

有感於非直轄市的縣市，長期嚴重缺人、缺錢，人口流失；賴清德提出三大方向，一是明年將審慎討論行政區重劃，以解決直轄市、非直轄市公務員同一職務不同職等的問題，避免人才都跑到直轄市。

二是規畫修正「財政收支劃分法」，賴清德說，希望明年有機會提出行政院版本，和立法院討論，可以給地方政府有更多經費運用。三是為「地方創生」，為地方留才，由地方社團提出補助申請計畫，發展地方經濟，讓年輕人才回到故鄉。

財劃法自一九九九年修法迄今，歷經四位總統任期，已近廿年未修訂，不論藍綠執政，行政院均提出修正版本，因部分條文難獲共識，一直卡關。

行政區劃是依據憲法增修條文及「地方制度法」劃分，為因應地方改制，立法院在二〇一二年曾召開會議，因地方政府立場各異，修法無疾而終。若行政院明年加以調整，將成為六都改制後的最大變革。

行政院人士坦承，地方制度變革，因牽涉選舉和地方勢力消長，具高度政治性。

賴清德也宣示，未來會加強掃黑，透過檢、警、調、憲、海關、海巡六大線路全面緝毒。明年訂新「移民法」，研擬制定新移民法律，補助人力缺口。少子化部分，目標鎖定二〇三〇年生育率提高至一點四人，農曆年後提出私幼公共化政策。

年終記者會談話重點(含賴清德、施俊吉、卓榮泰)
年終記者會談話重點(含賴清德、施俊吉、卓榮泰)
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