桃園拒收泳池 北市府：有違約但「敬表尊重」

桃園市長鄭文燦（中）六月陪同台北市長柯文哲（左）視察國體大的世大運游泳池，當時還說游泳池落腳桃園是份大禮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

桃園市長鄭文燦昨婉拒世大運組裝式游泳池，北市府表示，桃市的決定有「違約」狀況，不過協議並沒任何違約處置措施，北市對桃園市府的決定「敬表尊重」，泳池最終設置地點由體育署決定。

北市大地處表示，如果桃園不想接受泳池，直接向體育署表明就好，不需要說這麼多理由；目前暫時不公開雙方商談過程的詳細記錄及三方協議的內容，以免傷了桃市府，但今天會向市長柯文哲報告。

大地處說，桃園市體育局在體育署九月十三日召開的協調會中表示，桃園願接收泳池，但不願接手工程，希望北市執行二次組裝。後來雙方高層多次協調，決定由桃園工務局接手，有會議記錄可證實，所以才會在十一月十八日完成三方協議用印。

對於桃園認為組裝費用高、後續保固維修將受限單一廠商，大地處解釋，組裝費用近七千萬元，都包含在當初泳池標案中，經費由體育署支付，

標案也載明，廠商需負責泳池結構體保固五年，機電、加溫、給水、排水及消毒系統等設備保固三年，期間桃園市府不需另外付費。過了保固期，如有維修需求，桃園市府可自行尋找合意的廠商。

北市府發言人劉奕霆表示，簽署協議的三方是北市府、廠商及桃園市府，如今桃園拒收「確有違約」狀況，不過既然是協議，並沒有任何違約處置措施。

劉奕霆表示，或許北市和桃園在理解上有誤差，造成桃園市府婉拒，但仍尊重桃市府的決定，後續處置就交由中央協調。至於是否公布三方協議書，劉奕霆說，這需要雙方同意，目前桃市府並未同意，因此北市府也不便公開。