世大運登年度新聞 運動選手：盼賽事持續獲關注

2017-12-29 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



2017年度第一大新聞事件結果出爐，由「世大運閉幕，我獲26金，史上最多」奪得第一名。參與開票活動的中華女籃國手王維琳(左) 、陳晏宇(中)、黃湘婷(右)三人對結果相當興奮，一同擊掌為今年喝采，同時也共同迎接嶄新的一年。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

今年八月卅日台北世大運閉幕，中華代表團以廿六面金牌創下空前紀錄，歷經四個月，張榮發基金會與聯合報共同舉辦的「票選年度新聞」，第一大新聞仍由「世大運閉幕，我獲廿六金」以一萬八千多票奪冠，遠勝第二名六千九百多票，也成為活動九年來首度選出國內正面新聞。世大運女籃國手王維琳、黃湘婷、陳晏宇昨見證這一刻，期盼運動賽事得到更多支持。

聯合報二○○九年起舉辦年度大新聞至今已九年，社會回響越來越多。陳晏宇昨說，世大運即使過了四個月，球迷、觀眾仍持續關注，期盼國內對運動賽事行銷再多一些，讓民眾有機會從各大管道獲得資訊。她也說，無論是棒球、籃球，任何一場球賽的呈現，都是累積多年的經驗與訓練，期盼運動賽事能持續獲得支持。

「票選二○一七年度第一大新聞」活動昨於「長榮海事博物館」舉行公布記者會，在王維琳、黃湘婷、陳晏宇及律師林鳳秋見證下，請長榮集團發言人柯金成、聯合報總編輯蕭衡倩、張榮發基金會總執行長鍾德美與女籃國手們，從電腦隨機抽出幸運得獎者。

獎品除了Nissan MARCH 1.5L 傳奇版一輛，還有長榮航空國際線來回機票歐洲、美洲各一張，亞洲線三張，以及長榮國際連鎖酒店住宿券一張(台中、台北、基隆三家桂冠酒店擇一)共十名，另有參加獎一百名可獲二○一八健康誌一本。

完整中獎名單公布在活動官網 event.udn.com/2017news/ ，並將於近日以簡訊通知中獎者。獎品採隨機出貨，依稅法規定，獎品價值超過二萬元，需繳納百分之十機會中獎稅。（獎品以實物為準）。