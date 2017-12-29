世大運登年度新聞 運動選手：盼賽事持續獲關注
今年八月卅日台北世大運閉幕，中華代表團以廿六面金牌創下空前紀錄，歷經四個月，張榮發基金會與聯合報共同舉辦的「票選年度新聞」，第一大新聞仍由「世大運閉幕，我獲廿六金」以一萬八千多票奪冠，遠勝第二名六千九百多票，也成為活動九年來首度選出國內正面新聞。世大運女籃國手王維琳、黃湘婷、陳晏宇昨見證這一刻，期盼運動賽事得到更多支持。
聯合報二○○九年起舉辦年度大新聞至今已九年，社會回響越來越多。陳晏宇昨說，世大運即使過了四個月，球迷、觀眾仍持續關注，期盼國內對運動賽事行銷再多一些，讓民眾有機會從各大管道獲得資訊。她也說，無論是棒球、籃球，任何一場球賽的呈現，都是累積多年的經驗與訓練，期盼運動賽事能持續獲得支持。
「票選二○一七年度第一大新聞」活動昨於「長榮海事博物館」舉行公布記者會，在王維琳、黃湘婷、陳晏宇及律師林鳳秋見證下，請長榮集團發言人柯金成、聯合報總編輯蕭衡倩、張榮發基金會總執行長鍾德美與女籃國手們，從電腦隨機抽出幸運得獎者。
獎品除了Nissan MARCH 1.5L 傳奇版一輛，還有長榮航空國際線來回機票歐洲、美洲各一張，亞洲線三張，以及長榮國際連鎖酒店住宿券一張(台中、台北、基隆三家桂冠酒店擇一)共十名，另有參加獎一百名可獲二○一八健康誌一本。
完整中獎名單公布在活動官網 event.udn.com/2017news/ ，並將於近日以簡訊通知中獎者。獎品採隨機出貨，依稅法規定，獎品價值超過二萬元，需繳納百分之十機會中獎稅。（獎品以實物為準）。
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