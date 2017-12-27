年度十大藝文新聞 林懷民宣布退休奪冠

2017-12-27 19:08 中央社 台北27日電



雲門舞集創辦人林懷民。聯合報系資料照片／記者鄭清元攝影 分享 facebook

台北藝術大學藝術行政與管理研究所今天公布「2017十大藝文新聞」，其中「雲門舞集宣布林懷民2019年退休，藝術總監由第二代鄭宗龍接班」奪冠。

台北藝術大學今天舉辦「2017十大藝文新聞」票選活動揭曉記者會，票選結果「雲門舞集宣布林懷民2019年退休」，以高達7成以上的票數摘下冠軍寶座；第二名為「劇場界參與世大運開幕典禮演出，努力多時贏得喝采」，顯示民眾對於世大運成功的肯定；第三名是「四年一次世界劇場設計展，2017年首次在台舉辦」。

朱宗慶打擊樂團顧問劉怡汝表示，第一名雲門舞集的新聞受到大家的注目，引發台灣表演團體世代交替的重要議題。她說，台灣有非常多藝文新生代，如何讓新一代獲得更多養分，讓表演藝術生態有更多的發展，才是這則新聞重要的意涵。

這次票選前三名新聞議題皆屬「表演藝術」領域，反而去年熱門的「文化資產」類型在今年前十名中都沒有中選，「視覺藝術」及「文化政策」則分別僅有2則和1則名列排行。

年度十大藝文新聞由藝術行政與管理研究所主辦至今已7年，由學生廣蒐藝文新聞，再由師生共同討論篩選出27則新聞，透過網路表單廣邀民眾票選心目中最重要的10則藝文新聞，自12月9日至19日問卷回收量達1097份。

2017十大藝文新聞票選結果：

1.雲門舞集宣布林懷民2019年退休，藝術總監由第二代鄭宗龍接班。

2.劇場界參與世大運開幕典禮演出，努力多時贏得喝采。

3.四年一次世界劇場設計展，2017年首次在台舉辦。

4.北美館34年來首次休館整修，柯文哲爭80億擴建。

5.歡慶30週年，國家兩廳院舉辦系列活動，主要意象搬進捷運內，民眾驚喜。

6.紙風車劇團首創推出「藝術待用券」，讓有能力者分享票券給需要的孩子。

7.街頭藝人考照爭議，引發全國文化局長熱議。

8.籌建10年、耗資逾16億，台灣戲曲中心10月3日開幕。

9.貫徹「博物館公共化」，故宮7萬餘收藏品數位檔案供全民免費下載。

10.國慶煙火樂團冒雨演出，演奏家、主辦單位各說各話。