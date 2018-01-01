元旦首決策「補丁護照」 民眾出國持用可能遭刁難？

2018-01-01 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



外交部計劃以「防偽貼紙」，處理錯印的55萬本護照。國民黨立委盧秀燕今天表示，這種「補丁護照」，萬一發生類似「台灣國」貼紙，讓持用的民眾遭受外國海關刁難事件，怎麼辦？她認為，外交部自行加工「補丁」，應屬違法。聯合報系資料照片 分享 facebook 外交部計劃以「防偽貼紙」，處理錯印的55萬本護照。國民黨立委盧秀燕今天表示，這種「補丁護照」，萬一發生類似「台灣國」貼紙，讓持用的民眾遭受外國海關刁難事件，怎麼辦？她認為，外交部自行加工「補丁」，應屬違法。

外交部發行新版晶片護照，但內頁卻出現與美國杜勒斯機場引發爭議，外交部提出補救措施，計劃以不影響護照防偽功能跟安全，並且不會增加太多成本的前提下，請中央印製廠設計護照防偽貼紙，貼在原本就是加簽頁的該頁上。

盧秀燕今天以「補丁護照行得通嗎？」為題在臉書發文説，為減少損失，外交部公開表示，用「防偽貼紙」處理錯印的55萬本護照。

她說，有民眾向她反映表示：他們對此舉感到疑慮：萬一發生類似「台灣國」貼紙受外國海關刁難事件，怎麼辦？

盧秀燕說，任何國家的國民身份文件均要求完整無瑕，以防偽造不實。

盧秀燕認為，中華民國政府開年的第一個決策，就是「補丁護照」，令國人「行不安心」！

盧秀燕進一步強調，而且根據我國「護照條例」第19條、第25條，及「護照條例施行細則」第3條、第17條，「補丁」行為均屬「暇疵」「增刪塗改」，人民有權要求更換；亦得予廢止。外交部自行加工「補丁」，應屬違法。