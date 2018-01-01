親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
元旦升旗新希望
全台空汙嚴重化
瘋跨年．迎新年
新護照圖片誤植
藍綠各黨拚2018
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

元旦首決策「補丁護照」 民眾出國持用可能遭刁難？

2018-01-01 14:40聯合報 記者洪哲政╱即時報導

外交部計劃以「防偽貼紙」，處理錯印的55萬本護照。國民黨立委盧秀燕今天表示，這種...
外交部計劃以「防偽貼紙」，處理錯印的55萬本護照。國民黨立委盧秀燕今天表示，這種「補丁護照」，萬一發生類似「台灣國」貼紙，讓持用的民眾遭受外國海關刁難事件，怎麼辦？她認為，外交部自行加工「補丁」，應屬違法。聯合報系資料照片
分享
外交部計劃以「防偽貼紙」，處理錯印的55萬本護照。國民黨立委盧秀燕今天表示，這種「補丁護照」，萬一發生類似「台灣國」貼紙，讓持用的民眾遭受外國海關刁難事件，怎麼辦？她認為，外交部自行加工「補丁」，應屬違法。

外交部發行新版晶片護照，但內頁卻出現與美國杜勒斯機場引發爭議，外交部提出補救措施，計劃以不影響護照防偽功能跟安全，並且不會增加太多成本的前提下，請中央印製廠設計護照防偽貼紙，貼在原本就是加簽頁的該頁上。

盧秀燕今天以「補丁護照行得通嗎？」為題在臉書發文説，為減少損失，外交部公開表示，用「防偽貼紙」處理錯印的55萬本護照。

她說，有民眾向她反映表示：他們對此舉感到疑慮：萬一發生類似「台灣國」貼紙受外國海關刁難事件，怎麼辦？

盧秀燕說，任何國家的國民身份文件均要求完整無瑕，以防偽造不實。

盧秀燕認為，中華民國政府開年的第一個決策，就是「補丁護照」，令國人「行不安心」！

盧秀燕進一步強調，而且根據我國「護照條例」第19條、第25條，及「護照條例施行細則」第3條、第17條，「補丁」行為均屬「暇疵」「增刪塗改」，人民有權要求更換；亦得予廢止。外交部自行加工「補丁」，應屬違法。

護照盧秀燕海關

相關新聞

護照誤植頁蓋過解決 李正皓：貼紙成蔡政府認證遮羞布

2018-01-01 14:05

誤植風波 徐世榮拋出客製化護照構想

2018-01-01 09:05

護照誤植頁加防偽貼紙 免銷毀

2018-01-01 00:03

誤植護照不用銷毀了 外交部宣布加貼防偽貼紙

2017-12-31 20:36

熱門文章

馬英九在高雄跨年 逛六合夜市2個多小時

2018-01-01 00:59

單身歧視！ 勞保遺屬年金被充公

2018-01-01 00:08

元旦首決策「補丁護照」 民眾出國持用可能遭刁難？

2018-01-01 14:40

跨年晚會「交通浩劫」 周邊居民：實在受夠了

2018-01-01 07:51

影／「人民生活最重要」 馬英九嘆六合夜市不如當年

2018-01-01 13:01

馬英九元旦高雄升旗 許願「風調雨順颱風小」

2018-01-01 10:13

台中跨年有情侶求婚 女主角酷似林青霞說願意

2018-01-01 00:07

蔡英文元旦不說話 kuso版元旦文告全文看這

2018-01-01 08:17

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top