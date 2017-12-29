調回龔中誠 李大維駁斥「高層拔官說」

護照出錯事件，外交部長李大維表示，自己也會負起應負的責任。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

第二代晶片護照內頁圖案出差錯，前任、現任領事事務局長都遭調職處分，外交部長李大維昨天鞠躬向社會表示歉意，說外交部有很多要改進、檢討的，他做為一個政務官，「我絕對要負起我應該有的責任；對我來講，去留從來不是一個問題」。

面對連日風波，李大維昨天上午到領務局向領務局員工打氣，也到民眾申辦護照的櫃台，親自問候每一位第一線職員，向大家致意、喊話，有民眾看到李大維，大喊「部長加油」。

李大維說，這次圖片錯用，他代表外交部向全體國人表達深摯歉意，也願意檢討，他了解到此事對基層同仁有很多影響，也了解他們的辛勞及長期為民服務的成績，「我們有很多要改進的，從基層到我，都要再檢討」。

針對領務局前局長、駐加拿大代表龔中誠不滿調職，隔海伸冤；李大維說，領務局長作為部會機關首長，擁有的權力跟責任和部會的司、處長不同，這次決定由前、現任局長負責任，是經深思熟慮，並非草率決定。

國民黨立委江啟臣說，外交部處理方式也對龔中誠不尊重，未顧及到他是駐外大使，且以國內事件調動龔前若未向他原本駐在國加拿大政府充分說明，取得諒解，對後續公務一定會產生影響，打擊外交與公務人員士氣，擴大危機。

李大維強調，他的原則一向是「獎自下起，罰由上先」，龔中誠是他多年老友，共事好幾次，仍希望他能留在外交體系打拚。至於有消息說決定「拔官」是由高層授意，李駁斥「絕無此事」，是他向「高層」解釋後，由高層批准，外交部已就整起事件流程查證清楚，這個決定符合比例原則。