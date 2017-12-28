護照出包遭懲 前領務局長：飛來橫禍難以置信

2017-12-28 07:03 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



第二代晶片護照內頁圖片出包，前領務局長、現任駐加拿大代表龔中誠遭懲，他表示，這根本是飛來橫禍，他難以置信，也很難接受。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影 分享 facebook 外交部第二代晶片護照內頁圖案出錯，昨天宣布前任及現任領事事務局局長職務異動，目前擔任駐加拿大代表的前任局長龔中誠將被調回國內；龔中誠今天談及此事，語氣仍充滿無奈，他表示，這根本是飛來橫禍，他難以置信，也很難接受，強調沒有核定任何事情，離開局長職務時護照業務充其量只是「啟動」階段，現在他也要負責，「不是我該負責任的，我也不想去背這黑鍋」。

外交部昨天指出，新護照是在2015年11月開始啟動，而龔中誠和陳華玉是2016年9月交接，新護照在這兩年內緊密推動，橫跨龔、陳任期；龔中誠說，「這都不是事實」，他擔任局長任內，護照的案子還只是初步規劃的方向，談不上什麼定案，他當時是說，時間差不多到了，要把護照的防偽、安全性提高，否則可能影響到可信度，指示規劃，現在出問題卻說前後任都有責任，各打50大板，還說平衡，「中間經過一年多，發生什麼事情我怎麼會知道呢？」

龔中誠說，去年政權交替，在護照上貼台灣國貼紙的事情鬧得不可開交，護照議題有政治敏感度，「所以我們哪會去推啊？」表示領務局只是提醒新首長，有製作新護照的議題，讓首長決定是否要做，且業務上局長負責大方向，業務是由副局長、科長等承辦，他去年9月離開，根本不知道什麼時候要執行，也管不到這些事情，現在發生事情，他被說也有責任，「這真的是不可思議，也不符比例原則」，也說他不會知道圖片有沒有變動，「怎麼會這些圖案都要我來負責？」

對於懲處，龔中誠說，他是公務員，還是要去接受，但人也是要公理，發生事情懲處前後任局長，「這個情何以堪啊！」他在加拿大為雙邊關係努力，但卻被一個可以說是幾乎不該有的罪名往身上一扣，「半夜給你個電話說你被調了，也沒跟你說原因」，也沒有聽他的說法，「有些斷交了，都還不會這樣」，若他才離任兩個月，要負責就合理，但當初既沒發包，也沒定稿，他也沒核定任何東西，怎麼會還要怪前任的。

龔中誠說，他真的不敢相信，外交部記者會上把準備階段講成如火如荼進行，「這都是有些人寫下來，他們都照唸，這實在很不應該」，這根本是欲加之罪，硬要被拉去承擔，表示處罰的夠了，這樣不分青紅皂白，真的讓人寒心，而即將離任代表一職，「加拿大這些朋友會覺得很奇怪，怎麼不明不白就走了，我也覺得不明白」。