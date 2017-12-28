杜勒斯當桃機 機捷也誤用

2017-12-28 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



桃園機場捷運車廂內的杜勒斯機場照片。 記者程嘉文／攝影 分享 facebook

外交部新版護照發生內頁底圖誤用，領務局長因而下台。事實上，桃園國際機場一航廈的原始設計，的確明顯受華府杜勒斯機場影響；即使後來「拉皮」整建，外觀和杜勒斯已經大異其趣，但包括多個外國旅遊網站，甚至現在桃園機場捷運車廂內的風景照，仍誤用杜勒斯航廈來介紹桃園。

華府杜勒斯機場的航廈，是一九五八年由芬蘭裔美籍建築師沙里寧（Eero Saarinen）所設計，弧形的屋頂設計，立刻成為建築學上的經典之作。一九七○年代台灣推動十大建設，桃園國際機場的航廈，是由在美國夏威夷開業的華裔建築師章翔所設計，上半部同樣採取類似的飛簷造型。「桃園向杜勒斯『致敬』」，也就成為建築界的公開小秘密。

後來隨著旅客量不斷增加，交通部於二○○四年推動一航廈更新，由日本建築師團紀彥領導的團隊獲選。二○○七年底正式開工，二○一二年底完工。改裝工程最主要是外推帷幕，將原本沒有實用性的陽台包入室內，使得建物內部可用地板面積大增。

隨著一航廈改建完成，終於「不再像杜勒斯」，但國外許多旅遊網站介紹桃園機場，包括將其選為「全球十大最適過夜機場」，都還是將其和杜勒斯機場搞混，「禍首」都是此次也「唬」到外交部的同一張夜景照片；甚至若用這張圖在谷歌圖像搜索，得出的推測結果也是「桃園國際機場」。