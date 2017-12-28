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新護照出包…領務局長下台 加拿大代表調回

2017-12-28 00:11聯合報 記者徐偉真／台北報導

第二代晶片護照內頁圖片出包，外交部領務局長陳華玉（右）表示負起行政責任下台。同時...
第二代晶片護照內頁圖片出包，外交部領務局長陳華玉（右）表示負起行政責任下台。同時丟官的，還有前領務局長、現任駐加拿大代表龔中誠（左）。 記者林俊良／攝影、本報資料照片
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第二代晶片護照內頁圖片出包，外交部昨天宣布，懲處前任及現任領事事務局局長，現任局長陳華玉降調外交部參事、前任局長龔中誠目前擔任我駐加拿大代表，調部辦事；外交部發言人李憲章表示，新護照的規劃時間歷時超過兩年，兩任局長任內是推動的密集精華時期，基於衡平考量，兩任局長概括承受。

外交部昨天舉行記者會，陳華玉表示，對於護照圖片有所疏失，造成社會大眾不滿，她作為局長，代表領務局表示歉意，作為三級機關首長，她認為應該為這件事負起行政責任，所以親自向外交部長李大維自請處分，請求辭去局長職務；李憲章說，調職自即日起生效，昨天中午已以電話通知龔中誠，至於相關人員的懲處，將依公務人員考績法等相關規定盡速辦理。

至於新任局長人選，外交部人事處處長郭素卿說，相關作業待確定就會發布，至於是否會有第二波懲處，她表示因為護照作業流程歷時兩年，牽涉護照組跟行政組，還在釐清相關責任。

李憲章說，外交部覺得這件事有點疏失，以陳華玉資深的程度，對事情投入很多，發生這樣的誤差也感到非常自責，她展現首長的擔當和風範，部長決定成全；郭素卿說，龔中誠也被懲處，是因為圖案定稿是由龔中誠簽定才上呈，陳華玉上任時圖案已定稿，她任內主要是護照防偽功能的規劃。

領事事務局副局長蔡幼文表示，和央行研究過後，認為抽頁面不可行，基本上會全部重印，已經印好的護照一本平均成本約四百零四元，共印廿萬本，成本約八千零八十萬，已經驗收但尚未付款，而新護照製作期間，領務局至少跟中央印製廠開六次會，確定圖案。

李憲章在記者會上強調，媒體上對外交部的指正，外交部都虛心接受也深切檢討，外界批評外交部反應太慢、硬抝，是因為這個案子歷時超過兩年，前天第一時間請印製廠到部裡說明，用堅決的態度回應外界，也是因為印製廠保證圖沒有問題，「外交部絕對沒有說謊，是負責任也嚴肅的態度面對這樣的疏失」，表示絕不會再發生。

護照
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