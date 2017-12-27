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護照誤植美機場 卓榮泰在民進黨中執會道歉

2017-12-27 18:14聯合報 記者丘采薇╱即時報導

行政院秘書長卓榮泰。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
行政院秘書長卓榮泰。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
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行政院各部會最近不得安寧，不但外交部最近因新版護照誤植美國杜勒斯機場照片引發軒然大波，交通部擬復徵150cc以下機車牌照稅也被自家民進黨立委痛罵「不要嚇人」。對此今天行政院秘書長卓榮泰在民進黨中執會道歉，他也說明，交通部擬復徵機車牌照稅的相關消息是誤傳，承諾將加緊改善。

據轉述，隨後立法部門報告時，黨團總召柯建銘則表示，原本希望「礦業法」能在下月舉行的臨時會通過，但目前狀況不如預期，可能臨時會無法通過，會再多溝通；他也表示，最近會再就臨時會相關提案與在野黨進行協商。

民進黨柯建銘機場
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