二代晶片護照內頁圖片出包 領務局長陳華玉下台負責

2017-12-27 18:00 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



針對外交部第二代晶片護照內頁圖片出包，錯植美國杜勒斯機場照片，外交部傍晚將公布懲處名單，記者會中出席的領務局長陳華玉表示負起行政責任下台，在嚴肅簡短致詞向國人道歉後，走下座位步出會場。