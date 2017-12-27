護照出包 領務局長陳華玉請辭獲准

2017-12-27 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部第二代晶片護照內頁圖案出包，錯將美國杜勒斯機場當成桃園國際機場印製，外交部領事事務局長陳華玉今天表示，為這件事負起行政責任，昨天向部長李大維表示自請處分，降調外交部參事。

陳華玉表示，對於護照圖片有所疏失，造成社會大眾不滿，她作為局長，代表領務局表示歉意，作為三級機關首長，她認為應該為這件事負起行政責任，所以親自向部長表示自請處分，請求辭去局長職務，請辭獲准。