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護照錯很大 外交部12小時才認了

2017-12-27 00:04聯合報 記者鄭媁、徐偉真／台北報導

新版護照內頁圖片被發現誤植，外交部副發言人歐江安昨天上午仍堅持「百分之百是台灣風...
新版護照內頁圖片被發現誤植，外交部副發言人歐江安昨天上午仍堅持「百分之百是台灣風景」。 中央社
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第二代晶片護照出包，外交部昨天第一時間信誓旦旦表示圖案絕對是桃園機場，一整天說法不停改變，直到晚間才坦言，底圖是桃園國際機場，負責設計的中央印製廠當時設計手繪圖時參考網路圖片，被誤導為桃機圖片。

第二代晶片護照（e-Passport）前天正式發行，提供民眾申請，有網友在網路上曝光樣張，質疑內頁圖樣誤用美國華盛頓杜勒斯機場，但外交部一早被問及此事時卻堅稱「那就是台灣桃園國際機場」。

外交部副發言人歐江安上午在外交部例行新聞說明會回應，第二代晶片護照圖案是選用台灣各縣市具有特色景點、地標來凸顯台灣特色。歐江安當時還澄清「絕對不是」，那個圖案是桃園機場的樣子，「百分之百是台灣的風貌」。

新聞爆出後，有網友也逐一點出圖樣與桃機一航廈多處不合理之處，打臉外交部「錯了就錯了，不要硬拗」，下午領務局官員被請到立法院說明，私下坦承圖片和杜勒斯機場的確雷同度極高。

外交部晚間七時又臨時開記者會，發言人李憲章對此表示歉意，也對熱心提出問題的民眾表示謝意。與會的領務局副局長蔡幼文說，將停止發行錯植的護照，已發出的會全數通知領取民眾，免費更換，至於目前正在申請換發護照的民眾，會以第一代護照的安全存量來發行；一個錯植圖片，外交部在事情延燒將近十二小時後，才有完整、正式的說法。

【記者沈婉玉／台北報導】新版護照爆出大烏龍，護照上的圖樣和印刷都由中央印製廠負責印製，中央銀行發行局長施遵驊表示，晶片護照是中央印製廠接受外交部委託印製，經外交部核可後發行。主管機關是外交部，尊重由外交部統一對外說明。

護照桃園機場
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