護照誤用美機場照片 徐永明要外長「出來道歉」

2017-12-26 16:23 聯合新聞網 綜合報導



外交部坦承新版護照誤用美國機場照片，時代力量立委徐永明則表示：「錯就錯，外交部長出來道歉，護照回收重發」。聯合報系資料照／記者徐偉真攝影 分享 facebook

外交部領事事務局昨日供民眾換發的第二代晶片式護照，遭抓包其中一頁誤用美國杜勒斯機場照片，外交部公眾外交協調會副執行長歐江安第一時間稱「百分之百是台灣風貌」，卻遭領事事務局官員私下打臉「的確用錯圖了」，對此，時代力量立委徐永明也表示：「錯就錯，外交部長出來道歉，護照回收重發」。

針對第二代晶片護照誤用美國杜勒斯機場照一事，領事事務局官員稍早表示「的確印錯圖」，指出本次護照圖案是由中央印製廠負責圖樣及印刷，但強調圖樣都有版權、目前仍在查證是哪個環節出了問題，立委徐永明對於外交部第一時間不認錯的行為卻不以為然，並要外交部：「別再硬拗、部長出來道歉，護照回收重發能亡羊補牢，再睜眼說瞎話只會貽笑國際」。

徐永明在抨擊外交部的同時，也呼應時代力量今日公布「近6成支持護照移除中華民國」的民調，該民調指出有59.2%支持我國護照及內頁應移除「Republic of China（中華民國）」的字樣，徐永明也表示，現行的中華民國護照讓民眾出遊時常被誤認為是中國護照，外交部應趁這個機會審慎面對護照上「Republic of China」的字樣、並積極推動護照更名。

外交部第一時間堅稱護照內頁「絕對不是杜勒斯機場、絕對是100%台灣風貌」，不到一天的時間就遭領事事務局打臉、外交部也坦承誤植，徐永明要外交部應出來道歉，也能藉此推動護照更名。