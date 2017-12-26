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從社運到公職 詹順貴繼續當「烏鴉」

2017-12-26 01:09聯合報 記者董俞佳／台北報導

社運出身的環保署副署長詹順貴昨說，蔡政府若持續與公民力量對撞，對執政黨很傷。 圖...
社運出身的環保署副署長詹順貴昨說，蔡政府若持續與公民力量對撞，對執政黨很傷。 圖／聯合報系資料照片
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社運出身的環保署副署長詹順貴昨說，蔡政府與公民力量對撞態勢愈來愈明顯，從社運到躋身公職，他能做得不多，但希望能繼續當團隊中那隻不討喜的「烏鴉」，扮演煞車皮，減緩衝撞速度，否則對撞一定對執政黨很傷。

詹順貴昨有感而發並提出懇切呼籲，主要是立法院經濟委員會昨初審礦業法修正草案，但送到立院的政院版部分條文引發外界爭議，被環團批評為假改革，他也擔心若爭議條文真的通過，恐開破窗惡例。

詹順貴說，他當初進到內閣，是因行政院長林全蔡英文總統，希望可以多知道外界公民社會的聲音，並透過他做為溝通平台，因此進入執政團隊後，遇到該講的問題時，他還是堅持提出，避免政府快速地跟公民力量對撞。

他說，這樣不斷對撞下來，對執政黨很傷，就像勞基法「一例一休」重修草案，已讓蔡總統失去很多年輕人的支持，若再這樣「一項一項割出去，對蔡政府真的很危險」。詹順貴近期不只批評經濟部能源局桃園埤塘種電案、質疑反勞基法再修法遊行的警方執法不當等，前晚則在臉書發文說「礦業法真的要這麼修嗎？」

詹順貴是著名的環境律師，曾協助中科等打贏環境訴訟。今年九月林全請辭後，詹順貴一度決定同退，後來被蔡總統挽留，當時外界就認為，詹順貴與行政院長賴清德過去在南鐵東移案等立場不同，是萌生退意的主因，如今又針對政院版礦業法修正草案和蔡政府和公民力量的衝撞升高提出憂慮。

礦業法林全蔡英文一例一休賴清德
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