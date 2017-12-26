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基層員警：政治人物別兩套標準

2017-12-26 00:27聯合報 記者廖炳棋李奕昕陳金松／台北報導

台北市長柯文哲（左二）與副市長林欽榮（左一）、鄧家基（右二）、陳景峻（右一）昨天...
台北市長柯文哲（左二）與副市長林欽榮（左一）、鄧家基（右二）、陳景峻（右一）昨天出席就職三周年記者會。 記者余承翰／攝影
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反勞基法修法群眾占領街頭，台北市長柯文哲建議中央政府機關「築高牆」、「拉高鐵欄杆」 防禦，基層員警認為可行，但關鍵仍在政治人物不能兩套標準，社會也要支持警察強勢執法，否則圍牆再高、警力再多，終究治標不治本。

基層員警說，三年前太陽花學運衝進立法院及行政院，後續又包圍台北市中正一警分局，自此聚眾活動常動輒「占領」及「路過」，甚至癱瘓交通，開啟警察面對陳抗疲於奔命的困境。

柯文哲上任時，還要求柔性對待抗爭民眾，當時學生攻占教育部，破壞拒馬，警方被迫只能坐視。

基層員警無奈表示，順應這股氛圍，「柔性」成為民進黨政府上台後處理陳抗的標準模式，政府自認能與陳抗團體溝通，一度指示不架設拒馬，改以鐵馬護欄代替；結果抗爭不減反增，警力不堪負荷，最後鐵拒馬不僅重出江湖，還越架越高。

一名官警說，今年六月總統蔡英文車隊在復興崗被攔堵與丟鞋後，「嚴格執法」又變回口號；加上世大運開幕式鬧場，讓警政署前署長陳國恩與北市警局前局長邱豐光遭撤換，北市警界開始如臨大敵，只要有陳抗，就全員出動支援，「怎麼可能不累？」

負責這次勞團遊行蒐證的某分局刑警說，他連續值勤廿四小時，晚上只能鋪紙箱在地上睡，日夜溫差大，很多同仁都感冒了，「只要少用警力，什麼方案我都贊成！」

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