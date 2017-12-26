新聞眼／3年前，柯「推倒高牆」言猶在耳

2017-12-26 00:22 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林政忠



二○一四年台北市長選舉，當時的候選人柯文哲（右四）與團隊推倒書寫「藍綠對立」的道具牆。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

推倒高牆、拉高圍牆，一道牆兩種身影，成為台北市長柯文哲上任三周年對比。

柏林圍牆是人類歷史上最著名的一道鐵壁，分野集權和自由、分裂政府和人民，柏林圍牆的倒塌被視為冷戰終結。美國總統甘迺迪曾發表撼動人心的「我是柏林人」演說：「自由有許多困難，民主也非完美，但我們從未建造一堵牆，把我們的人民關在裡面」。

二○一四年，柏林圍牆倒塌廿五周年。在東德長大的德國總理梅克爾說，沒有人會忘記圍牆倒塌的這天，至少她一輩子都不會忘記；這是她等待自由的一天，「這一天，改變了我的一生。」

二○一四年，柯文哲參選台北市長，他發表「愛與擁抱、推倒高牆」演說，「過去，由於意識形態的對立，這座城市豎起一道隱形而冰冷的高牆。這道高牆隔絕了你我，這道高牆把我們分成藍綠、統獨、國民和皇民；牆的兩邊，互相仇恨、互相叫罵、互相對立。」

柯文哲說，這是台灣歷史上第一次以改變政治文化當作訴求的選戰；他正進行一場改變文化的社會運動，推倒高牆、以愛擁抱台北。

柯文哲當年美麗的辭藻、素人的純淨，讓許多市民深受感動，相信柯文哲是推倒高牆的白色力量。柏林圍牆倒塌了，但曾幾何時，台灣的高牆似乎愈來愈多、愈建愈高，是誰站在人民的對立面？

曾經，台灣海峽是兩岸最大的地理隔閡；如今，政治卻成為分隔人心的隱形柵欄。綠營曾諷刺前總統馬英九是「被拒馬包圍的總統」，柯文哲和蔡英文當年站在人群中反抗執政當局，現在呢？

政黨輪替後，蔡英文總統所到之處充斥抗議，柯文哲三周年記者會被勞團包圍。總統府和柯市府都考慮以安全之名，增設更高欄杆；歷史殷鑑不遠，民怨可蔚成無形颶風，再高的欄杆也擋不住民意浪潮。

教宗方濟各說，「圍牆必將倒塌，慈悲必勝衝突」。築高牆、架鐵欄，從來就不是最好的方法。當年台北市要推倒高牆的諾言仍在耳邊，有沒有人可以告訴柯文哲：「我是台灣人，我拒絕那堵高牆」。