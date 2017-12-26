柯文哲「加高欄杆」說 府院冷處理

台北市長柯文哲昨天建議中央政府增高圍牆、鐵欄杆。 記者余承翰╱攝影 分享 facebook

因應頻繁陳抗，台北市長柯文哲昨天說，行政院、立法院等重要政府機關應該加高鐵欄杆，避免耗費警力。總統府對此不回應，行政院發言人徐國勇則說，感謝也尊重柯市長的建議；台北市警察局長陳嘉昌則表示，加高欄杆可減少拒馬使用，減輕警力負擔。

今年八月總統府曾發生有人持刀襲擊憲兵，安全單位檢討後，考量總統府後方博愛路一側既有路幅狹窄，防衛縱深不足，為強化維安憲兵的反應時間，增強總統府的安全防護能力，建議府方增設鐵欄杆，相關規劃已依法送文化部由「國定古蹟審查會議」審查。

昨天柯文哲提出「加高欄杆」說，總統府發言人林鶴明表示，總統府博愛路一側增設欄杆，與柯文哲針對陳抗的建議無關，府方不就此回應。徐國勇則表示，感謝並尊重柯市長的建議，維安部分他不適合發言。

台北市警局的態度則是「樂觀其成」；陳嘉昌表示，柯文哲是前天召開檢討會時提出此構想，但柯不是指高牆，而是說鐵欄杆和固體設施；參考國外一些重要政府機關，許多也都會加高欄杆防護。他個人認為可行，會盡快向警政署反映，向中央提出建議。

陳嘉昌說，中央聯合辦公大樓、教育部等單位的圍牆或欄杆，民眾可輕易翻越，只要有陳情抗議活動，警方都必須釘上拒馬防範；但只要釘拒馬，多少都會造成員警和民眾受傷，且一整排的拒馬很不美觀，更不要說還必須安排大量警力鎮守，增加警察負擔。

陳嘉昌舉張榮發文教基金會大樓為例，基金會的外圍鐵欄杆超過兩個人高，一般人不大可能輕易翻越；中央如同意政府機關加高欄杆，就可大幅節省聚眾活動時，警力與拒馬的使用。